La Pool Promozione apre col successo di Trento sulla Futura

La partita è stata sempre condotta dalle trentine che, nonostante l’assenza di Giuliani l’Itas Trentino hanno offerto una prova particolarmente convincente in ogni aspetto del gioco, raccogliendo molte soddisfazioni a muro (ben 14 contro i 2 di Busto Arsizio) ma giocando una partita di alto livello anche in ricezione, difesa e attacco.

Sugli scudi Lazda, top scorer del match con 16 palloni a terra, Ristori Tomberli, mvp e protagonista di una gara completa in ogni fondamentale (63% in ricezione, 35% in attacco, 4 muri e 1 ace) e il tandem Marconato-Cosi, con 4 muri ciascuno che hanno tolto certezze alle attaccanti ospiti. I 15 punti di Enneking e i 14 di Taborelli sono le performance migliori di una Futura Giovani che, eccezion fatta per il secondo set, ha però faticato molto a mantenere il ritmo di gioco impresso dalle gialloblù.

Alessandro Beltrami, fresco ex della sfida proprio come la regista gialloblù Monza, deve rinunciare all’infortunata Giuliani e si affida inizialmente a Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Ristori Tomberli schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Laporta libero. Mauro Tettamanti, tecnico della Futura Giovani, risponde con Sassolini al palleggio, Taborelli opposto, Longobardi e Enneking laterali, Rebora e Farina al centro e Blasi libero.

Primo set tutto di marca trentina con Ristori Tomberli, Pamio e Lazda a segno in attacco a Tettemanti costretto a rifugiarsi in un time out (8-3). Enneking prova a suonare la carica nella metà campo ospite (10-9) ma Cosi firma un muro preziosissimo (11-9) ed è protagonista di una lunga serie al servizio che consente all’Itas Trentino di prendere il largo, spingendosi con due lampi di Lazda fino al 16-9. Un’altra rotazione in battuta molto efficace, questa volta ad opera di Ristori Tomberli (impreziosita da un ace), chiude virtualmente il set con Marconato attenta a muro (23-11) prima del 25-13 finale.

La situazione si capovolge nella seconda frazione, con la Futura Giovani che cresce al servizio e scappa 2-6 creando le prime difficoltà a Trento. I muri di Cosi tengono in vita l’Itas (12-14), ma un nuovo strappo lombardo sembra spingere la Futura verso la parità dei set (13-19). Le gialloblù (dentro Andrich per Pamio) però non si scompongono e piazzano una prepotente rimonta, con Cosi ancora attentissima a muro e Enneking imprecisa da posto 4 (22-23). L’Itas non concretizza l’attacco della possibile parità, Enneking non si fa pregare e da posto 2 firma il lungolinea del 23-25.

Terzo set equilibrato: all’ace di Rebora replicano i muri di Marconato e Pamio ma per il primo allungo si deve attendere l’uno-due firmato in attacco con i dolci pallonetti di Lazda e Ristori Tomberli (13-10). Un altro ottimo turno in battuta di Cosi spinge l’Itas sul 16-10 (ace della centrale gialloblù), Busto Arsizio abbozza una timida reazione (18-15) ma dopo il time out di Beltrami Trento torna a pigiare il piede sull’acceleratore con Pamio e Ristori Tomberli assolute protagoniste nello sprint verso un rapido 25-19.

Sulle ali dell’entusiasmo l’Itas alza un muro invalicabile (a segno Cosi, Marconato e Ristori Tomberli) e quando il tabellone del Sanbàpolis segna 11-4 coach Tettemanti ha già esaurito i time out a disposizione. Le padrone di casa non sbagliano più nulla, un lampo di Lazda e un muro di Monza valgono il 18-9, con la Futura Giovani che alza in anticipo bandiera bianca (25-14).

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo subìto la Futura Giovani solamente nel corso del secondo set, dobbiamo ancora imparare a rimanere incollati ai nostri avversari anche nei momenti nei quali giocano una buona pallavolo senza lasciarli scappare nel punteggio. Quando invece siamo riusciti a tenere il nostro ritmo in cambio-palla e nelle variazioni in attacco abbiamo preso il largo in tutti e tre i parziali, raccogliendo molto con il muro-difesa come già era accaduto nelle gare precedenti. Ci voleva questa vittoria, ottenuta anche senza una giocatrice importante come Dominika, per riprendere al meglio dopo la pausa e per iniziare nel migliore dei modi il nostro percorso in Pool Promozione ».

Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)- « È stata una partita difficile, con un primo set difficile. Poi siamo riuscite a venire fuori nel secondo, abbiamo tenuto un po' nel terzo ma ci siamo lasciati andare nel quarto. Trento è una formazione forte, organizzata e pur senza Giuliani sapevamo che non sarebbe cambiato l'assetto della squadra. È stato molto difficile reggere tutta la partita il loro ritmo. Credo ci sia mancato un po' di carattere, un po' di grinta. Affrontiamo questa Pool Promozione cercando di rubare punti a tutti e da questa partita dobbiamo imparare che non abbiamo niente da perdere e che dovremo affrontare in modo migliore le altre gare ».

ITAS TRENTINO - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-13 23-25 25-19 25-14) –

ITAS TRENTINO: Ristori Tomberli 15, Marconato 9, Monza 4, Pamio 12, Cosi 8, Lazda 16, Laporta (L), Andrich 1, Iob, Colombo, Guerra, Zeni. All. Beltrami.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Enneking 15, Farina 5, Taborelli 14, Longobardi 9, Rebora 7, Sassolini, Blasi (L), Orlandi 1, Nella, Talarico, Aina (L), Ternava, Sormani, Alberti. All. Tettamanti.

ARBITRI: Mesiano, Testa.

Durata set: 22', 29', 22', 20'; Tot: 93'.

MVP: Virginia Ristori Tomberli (Itas Trentino)