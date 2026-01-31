Tre punti che sanno di salvezza per Casalmaggiore contro Modena

VIADANA (MANTOVA) - La E’più Casalmaggiore inaugura con una vittoria davanti ai propri tifosi l'esordio in Pool Salvezza. Nell'anticipo del pomeriggio le ragazze di Cuello hanno superato per 3-1 (25-17 25-17 17-25 25-22) Modena dando corpo alle proprie ambizioni di salvezza. Funzionano bene sia il muro che la difesa oltre ad una buona ricezione guidata da Vazquez e Faraone con l’86%. Le rosa mettono a referto ben 17 muri con Costagli che ne sigla ben 8, seguita da Pasquino con 4, Ravarini con 3, uno a testa per Nwokoye e Vazquez. Bene in attacco Ravarini, premiata MVP del matchm con 21 punti e Costagli con 16. Ora testa subito all’importante match di sabato prossimo sempre a Viadana e sempre alle 18.30 con Imola.

La prima frazione, aperta da Dumancic, viaggia a forti tinte rosa con le ragazze guidate da coach Cuello che guidano il ritmo del gioco. Ravarini guida l’attacco delle sue. Funziona benissimo la ricezione con un 93% di squadra e il muro con un totale di 5 blocchi, (2 a testa per Pasquino e Ravarini, 1 per Costagli). Casalmaggiore chiude 25-17. Top scorer: Ravarini 5, Kaplanska e Credi 3

Il muro di Costagli su Fusco apre la seconda frazione, la capitana rosa poi replica con lo stesso fondamentale su Guzin, 2-0, Fusco accorcia. Gran diagonale di Ravarini, 3-1. Mattioli stacca ad un piede e mette il pallone tra muro e rete, 4-2. Frazione più equilibrata la seconda, Barakova ci prova ma il muro di Costagli è invalicabile, Fusco poi manda out il tentativo nell’azione seguente, 12-8 time out Modena. Monster block fulmineo di Vazquez su Barakova, 17-12. Ravarini piazza la gran botta e fa 19-13, time out per coach Marone. Ace fortunoso quanto efficace di Ravarini, 21-13. Tocco di seconda velenosissimo di Pasquino, pallone a terra e 22-15, Fusco manda out il suo tentativo seguente, 23-15. Fusco manda out e chiude 25-17. Top scorer: Costagli 6, Fusco 6

Coach Cuello nel secondo set parte ancora con Mattioli, coach Marone con Visentin e Nonnati. Dumancic apre la terza frazione in fast, Visentin pareggia i conti 1-1. Le ospiti passano in vantaggio per la prima volta nel match ma Capitan Costagli non ci sta e trova subito il pareggio con una diagonale sul vertice lungo, 3-3. Touch out di Ravarini, 5-6. L’ace di Vazquez pareggia i conti, 7-7, il muro di Pasquino poi riporta avanti le sue, 8-7. Qualche ingenuità delle rosa e le ospiti si portano sul 13-9, time out per coach Cuello. Si torna in campo, Mattioli si trasforma in palleggiatrice e Costagli non se lo fa dire due volte, diagonale e 10-13, Ravarini poi mette la palla tra muro e rete, 11-13, Nonnati ristabilisce li distanze, 14-11. Le ospiti spingono forte ma la palla di Ravarini è ben piazzata, 13-17. Gran primo tempo di Dumancic che non perdona, 14-18. Mani out di Vazquez potente, 15-20. Sul 21-15 coach Cuello chiama il doppio cambio inserendo Neri e Stafoggia, Modena manda out il suo tentativo, 16-21. Gran passante di Nosella, parallela vincente e 17-22, entra Nwokoye per Mattioli. Modena trova la palla del set, 24-17, l’errore di Nosella chiude 25-17. Top scorer: Ravarini 3, Visentin 6

Coach Cuello nel quarto periodo riparte con Nwokoye, coach Marone rimane con Nonnati e Visentin. La palla out delle rosa apre la frazione, il murone di Costagli costringe all’errore la difesa modenese e pareggia 1-1, Guzin riporta avanti le sue. Missile di Ravarini contro le mani del muro ospite, 2-3, l’errore di Visentin pareggia 3-3. Altro razzo di Ravarini, touch out e 4-4, la stessa Ravarini poi sigla il 5-4 con un ace. Palla magistrale di Costagli, difesa battuta e 8-6. L’errore di Nonnati fa 9-6, coach Marone chiama time out. Si torna in campo e il monster block di Costagli ferma anche l’aria, 10-6. Invasione aerea fischiata alle ospiti, 12-6. Pipe imprendibile di Vazquez che mette il pallone sulla riga di fondo, 13-7, il primo tempo di Nwokoye allunga 14-7 e il muro di Costagli su Barakova chiude il break, 15-7. Kaplanska ci prova ma il muro di Ravarini è granitico, 16-7. Primo tempo laser di Nwokoye, palla nei tre metri e 17-9, il successivo muro di Nwokoye manda in confusione la difesa ospite, 18-9. Vazquez slega il braccio e costringe Kaplanska all’errore, 19-11. Altra gran botta di Vazquez, il muro non contiene, 20-12. Le ospiti si portano sul 14-20 e coach Cuello chiama time out. Pipe devastante di Ravarini, 21-15. Altra pipe di Ravarini e ancora punto, 22-17, il murone di Costagli poi fa 23-17. Pipe di Ravarini che non se lo fa dire due volte, 24-22, Casalmaggiore chiude 25-22.

I protagonisti-

Chiara Costagli (èpiù Casalmaggiore)- « E' stata una partita un po' particolare, siamo partite bene i primi due set, volevamo portare a casa sin da subito i tre punti. Poi nel terzo set c'è stato un calo mentale a causa forse di aver pensato che la partita era già portata a casa. Calo di attenzione e di motivazione, loro hanno fatto molto meglio rispetto ai primi parziali e hanno vinto il set. Nel quarto ci siamo riprese, pur avendo portato con noi qualche fantasma del set precedente, però abbiamo portato a casa la vittoria. Siamo molto contente. Sappiamo che ci aspetta un periodo molto tosto...sono un po' tutte finali, ma ce la metteremo tutta per portare a casa tutti risultati positivi. Lavoreremo sodo fin da subito per la prossima partita in cui affronteremo un avversario forte cercando di risolvere anche qualche errore di troppo che si è visto stasera ».

Bibiana Guzin (Volley Modena)- « Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e siamo partite un po' così così ma ci siamo riprese e abbiamo cercato di dare il massimo. Dall'altra parte c'erano, però, avversarie toste e quindi lavoreremo nei prossimi giorni per cercare di migliorare ciò che abbiamo sbagliato in campo. Nel terzo set abbiamo fatto vedere il nostro gioco, siamo state determinate e unite come squadra poi nel quarto anche loro sono cresciute ed è andata così ».

Il tabellino-

E'PIU' CASALMAGGIORE - VOLLEY MODENA 3-1 (25-17 25-17 17-25 25-22) –

E'PIU' CASALMAGGIORE: Vazquez Gomez 9, Dumancic 5, Pasquino 6, Costagli 16, Nwokoye 5, Ravarini 21, Faraone (L), Mattioli 2, Nosella 1, Stafoggia, Neri, Linda (L), Morandi, Rastelli. All. Cuello.

VOLLEY MODENA: Fusco 9, Credi 5, Barakova 3, Kaplanska 19, Guzin 10, Lancellotti, Righi (L), Visentin 7, Nonnati 6, Sazzi, Zironi (L), Dodi, Gerosa. All. Marone.

ARBITRI: Ayroldi, Giulietti.

Durata set: 25', 23', 27', 30'; Tot: 105'.

MVP: Alexandra Ravarini (E'più Casalmaggiore)

Spettatori: 463