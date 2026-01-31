Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tre punti che sanno di salvezza per Casalmaggiore contro Modena

Inizia con il piede giusto la corsa delle rosa verso il mantenimento della categoria. Nell'anticipo della 1a giornata della Pool Salvezza Costagli e socie si impongono 3-1 (25-17 25-17 17-25 25-22) inguaiando ancor di più le emiliane
7 min
E'PIU'Modena
Tre punti che sanno di salvezza per Casalmaggiore contro Modena

VIADANA (MANTOVA)- La E’più Casalmaggiore inaugura con una vittoria davanti ai propri tifosi l'esordio in Pool Salvezza. Nell'anticipo del pomeriggio le ragazze di Cuello hanno superato per 3-1 (25-17 25-17 17-25 25-22) Modena dando corpo alle proprie ambizioni di salvezza. Funzionano bene sia il muro che la difesa oltre ad una buona ricezione guidata da Vazquez e Faraone con l’86%. Le rosa mettono a referto ben 17 muri con Costagli che ne sigla ben 8, seguita da Pasquino con 4, Ravarini con 3, uno a testa per Nwokoye e Vazquez. Bene in attacco Ravarini, premiata MVP del matchm con 21 punti e Costagli con 16. Ora testa subito all’importante match di sabato prossimo sempre a Viadana e sempre alle 18.30 con Imola.

La prima frazione, aperta da Dumancic, viaggia a forti tinte rosa con le ragazze guidate da coach Cuello che guidano il ritmo del gioco. Ravarini guida l’attacco delle sue. Funziona benissimo la ricezione con un 93% di squadra e il muro con un totale di 5 blocchi, (2 a testa per Pasquino e Ravarini, 1 per Costagli). Casalmaggiore chiude 25-17. Top scorer: Ravarini 5, Kaplanska e Credi 3

Il muro di Costagli su Fusco apre la seconda frazione, la capitana rosa poi replica con lo stesso fondamentale su  Guzin, 2-0, Fusco accorcia. Gran diagonale di Ravarini, 3-1. Mattioli stacca ad un piede e mette il pallone tra muro e rete, 4-2. Frazione più equilibrata la seconda, Barakova ci prova ma il muro di Costagli è invalicabile, Fusco poi manda out il tentativo nell’azione seguente, 12-8 time out Modena. Monster block fulmineo di Vazquez su Barakova, 17-12. Ravarini piazza la gran botta e fa 19-13, time out per coach Marone. Ace fortunoso quanto efficace di Ravarini, 21-13. Tocco di seconda velenosissimo di Pasquino, pallone a terra e 22-15, Fusco manda out il suo tentativo seguente, 23-15. Fusco manda out e chiude 25-17. Top scorer: Costagli 6, Fusco 6

Coach Cuello nel secondo set parte ancora con Mattioli, coach Marone con Visentin e Nonnati. Dumancic apre la terza frazione in fast, Visentin pareggia i conti 1-1. Le ospiti passano in vantaggio per la prima volta nel match ma Capitan Costagli non ci sta e trova subito il pareggio con una diagonale sul vertice lungo, 3-3. Touch out di Ravarini, 5-6. L’ace di Vazquez pareggia i conti, 7-7, il muro di Pasquino poi riporta avanti le sue, 8-7. Qualche ingenuità delle rosa e le ospiti si portano sul 13-9, time out per coach Cuello. Si torna in campo, Mattioli si trasforma in palleggiatrice e Costagli non se lo fa dire due volte, diagonale e 10-13, Ravarini poi mette la palla tra muro e rete, 11-13, Nonnati ristabilisce li distanze, 14-11. Le ospiti spingono forte ma la palla di Ravarini è ben piazzata, 13-17. Gran primo tempo di Dumancic che non perdona, 14-18. Mani out di Vazquez potente, 15-20. Sul 21-15 coach Cuello chiama il doppio cambio inserendo Neri e Stafoggia, Modena manda out il suo tentativo, 16-21. Gran passante di Nosella, parallela vincente e 17-22, entra Nwokoye per Mattioli. Modena trova la palla del set, 24-17, l’errore di Nosella chiude 25-17. Top scorer: Ravarini 3, Visentin 6

Coach Cuello nel quarto periodo riparte con Nwokoye, coach Marone rimane con Nonnati e Visentin. La palla out delle rosa apre la frazione, il murone di Costagli costringe all’errore la difesa modenese e pareggia 1-1, Guzin riporta avanti le sue. Missile di Ravarini contro le mani del muro ospite, 2-3, l’errore di Visentin pareggia 3-3. Altro razzo di Ravarini, touch out e 4-4, la stessa Ravarini poi sigla il 5-4 con un ace. Palla magistrale di Costagli, difesa battuta e 8-6. L’errore di Nonnati fa 9-6, coach Marone chiama time out. Si torna in campo e il monster block di Costagli ferma anche l’aria, 10-6. Invasione aerea fischiata alle ospiti, 12-6. Pipe imprendibile di Vazquez che mette il pallone sulla riga di fondo, 13-7, il primo tempo di Nwokoye allunga 14-7 e il muro di Costagli su Barakova chiude il break, 15-7. Kaplanska ci prova ma il muro di Ravarini è granitico, 16-7. Primo tempo laser di Nwokoye, palla nei tre metri e 17-9, il successivo muro di Nwokoye manda in confusione la difesa ospite, 18-9. Vazquez slega il braccio e costringe Kaplanska all’errore, 19-11. Altra gran botta di Vazquez, il muro non contiene, 20-12. Le ospiti si portano sul 14-20 e coach Cuello chiama time out. Pipe devastante di Ravarini, 21-15. Altra pipe di Ravarini e ancora punto, 22-17, il murone di Costagli poi fa 23-17. Pipe di Ravarini che non se lo fa dire due volte, 24-22, Casalmaggiore chiude 25-22.

I protagonisti-

Chiara Costagli (èpiù Casalmaggiore)- « E' stata una partita un po' particolare, siamo partite bene i primi due set, volevamo portare a casa sin da subito i tre punti. Poi nel terzo set c'è stato un calo mentale a causa forse di aver pensato che la partita era già portata a casa. Calo di attenzione e di motivazione, loro hanno fatto molto meglio rispetto ai primi parziali e hanno vinto il set. Nel quarto ci siamo riprese, pur avendo portato con noi qualche fantasma del set precedente, però abbiamo portato a casa la vittoria. Siamo molto contente. Sappiamo che ci aspetta un periodo molto tosto...sono un po' tutte finali, ma ce la metteremo tutta per portare a casa tutti risultati positivi. Lavoreremo sodo fin da subito per la prossima partita in cui affronteremo un avversario forte cercando di risolvere anche qualche errore di troppo che si è visto stasera ».

Bibiana Guzin (Volley Modena)- « Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e siamo partite un po' così così ma ci siamo riprese e abbiamo cercato di dare il massimo. Dall'altra parte c'erano, però, avversarie toste e quindi lavoreremo nei prossimi giorni per cercare di migliorare ciò che abbiamo sbagliato in campo. Nel terzo set abbiamo fatto vedere il nostro gioco, siamo state determinate e unite come squadra poi nel quarto anche loro sono cresciute ed è andata così ».

Il tabellino-

E'PIU' CASALMAGGIORE - VOLLEY MODENA 3-1 (25-17 25-17 17-25 25-22) –

E'PIU' CASALMAGGIORE: Vazquez Gomez 9, Dumancic 5, Pasquino 6, Costagli 16, Nwokoye 5, Ravarini 21, Faraone (L), Mattioli 2, Nosella 1, Stafoggia, Neri, Linda (L), Morandi, Rastelli. All. Cuello.

VOLLEY MODENA: Fusco 9, Credi 5, Barakova 3, Kaplanska 19, Guzin 10, Lancellotti, Righi (L), Visentin 7, Nonnati 6, Sazzi, Zironi (L), Dodi, Gerosa. All. Marone.

ARBITRI: Ayroldi, Giulietti.

Durata set: 25', 23', 27', 30'; Tot: 105'.

MVP: Alexandra Ravarini (E'più Casalmaggiore)
Spettatori: 463

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Femminile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS