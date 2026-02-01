Nella 1a della Pool Promozione cade la capolista Costa Volpino

ROMA - Le due partite giocate ieri , una in Pool Promozione e una in Pool Salvezza, hanno dato il via alla seconda fase del torneo di A2 Femminile che oggi ha completato la prima giornata in entrambi i raggruppamenti.

In Pool Promozione subito un grande colpo di scena. La capolista Cbl Costa Volpino cade in casa contro una bella Nuvolì Altafratte Padova in quattro set e si fa agganciare dalla Cda Volley Talmassons FVG, vittoriosa invece 3-0 contro la Gruppo Formula 3 Messina. Al PalaCbl, dopo un primo set tiratissimo vinto 28-26 dalle padrone di casa, le ragazze di coach Sinibaldi salgono di giri e vincono 21-25, 25-27 e 22-25 gli altri tre parziali, mantenendo sempre la lucidità nei momenti cruciali. Senza Pistolesi, non bastano i 19 punti di Grosse Scharmann e i 16 di Martinez, perché per le padovane Mazzon firma 22 punti e Fiorio ne realizza 21.

A Latisana, primo set devastante delle friulane, che lasciano le siciliane ad 11. Poi, due parziali equilibrati in cui le ragazze di coach Parazzoli riescono a sprintare nei momenti decisivi, vincendoli entrambi 25-21. Premiata a fine partita Barbazeni, 11 punti e 5 muri, in doppia cifra anche Frosini (13), Bakodimou (13) e Rossetto (12), mentre tra le ospiti chiude a 14 Zojzi. Grandi emozioni invece al palazzetto di Viale Tiziano dove la SMI Roma Volley viene superata al tie-break da un’ottima Olio Pantaleo Fasano. Due volte in vantaggio, le giallorosse vengono riprese prima sull’1-1 e poi sul 2-2, nel definitivo e combattutissimo tie-break le pugliesi si affidano alle difese di una super Vittorio per piazzare la zampata decisiva sul 14-16. A referto, per coach Totero brillano Salinas, 31 punti, e Korhonen, 19, per coach Cuccarini bene Perovic, 27, e Bosso, 20. Domani, lunedì 2 febbraio alle ore 20, il posticipo tra la Valsabbina Millenium Brescia e la Narconon Volley Melendugno.

In Pool Salvezza, la Clai Imola Volley impiega circa un’ora e mezza per regolare la Clerici Auto Concorezzo con parziali 25-16, 25-22 e 25-16. Le solite Hoogers (20 punti) e Malik (17) non lasciano scampo alle lombarde, che scendono in zona retrocessione nonostante i 16 punti di Stival. Parallelamente infatti, la Trasporti Bressan Offanengo vince in quattro set lo scontro diretto con il Club Italia e sale al quinto posto, mettendo due punti di distanza sulla terzultima. Al PalaCoim, le due squadre si dividono i primi due set, poi la partita comincia ad assumere i colori neroverdi quando, sul 17-21 del terzo set, le federali permettono il ritorno delle padrone di casa, che si impongono 28-26 prima di chiudere l’incontro sul 25-20 del quarto gioco. Nel momento del bisogno, è capitan Zago ad alzare il livello con 25 punti, bene anche Nardelli (15) e Caneva (14, 4 muri). Tra le azzurrine, 18 punti per Solovei e 17 per Susio.

Infine, spettacolare 3-2 in Sicilia dove la Marsala Volley strappa due punti alla Panbiscò Leonessa Altamura, che però raggiunge al primo posto la Tenaglia Abruzzo Altino, a riposo, grazie al punto conquistato. Le biancoblu vincono primo e terzo set mentre le pugliesi si prendono secondo e quarto, poi è un tie-break al cardiopalma ad indirizzare la sfida. Le due squadre battagliano punto su punto fino al 21-19 che fa urlare di gioia le padrone di casa, trascinate dai 19 punti di Vighetto e i 17 di Pozzoni, gli stessi di Bierria e Krasteva tra le ospiti.

I tabellini-

POOL PROMOZIONE-

SMI ROMA VOLLEY – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 2-3 (25-23 14-25 25-19 20-25 14-16) –

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 4, Bosso 20, Guidi 1, Perovic 27, Mason 7, Consoli 12, Zannoni (L), Biesso 2, Baratella 1, Pecorari, Cantoni, Angelina. All. Cuccarini.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi, Salinas 31, Piacentini 8, Korhonen 19, Provaroni 13, Franceschini 5, Vittorio (L), Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner. All. Totero.

ARBITRI: Dell’Orso, Lanza.

Durata set: 31′, 23′, 27′, 30′, 21′; Tot: 132′.

MVP: Federica Vittorio (Olio Pantaleo Fasano)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-0 (25-11 25-21 25-21) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 12, Gannar 3, Scola 4, Bakodimou 13, Barbazeni 11, Frosini 13, Mistretta (L), Cusma 1, Viola, Molinaro (L), Feruglio, Cassan, Lotti. All. Parazzoli.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Kiss 5, Campagnolo 1, Rizzieri 5, Zojzi 14, Colombo 1, Galic, Ferrara (L), Felappi 7, Viscioni 7, Landucci 1, Oggioni, Tisma. All. Freschi.

ARBITRI: Vangone, De Nard.

Durata set: 19′, 25′, 28′; Tot: 72′.

MVP: Karin Barbazeni (CDA Talmassons)

C.B.L. COSTA VOLPINO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (28-26 21-25 25-27 22-25) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Pizzolato 11, Grosse Scharmann 19, Mangani 2, Brandi 11, Dell’orto 1, Martinez Ortiz 16, Gamba (L), Fumagalli 9, Pistolesi, Favaretto, Dell’amico. Non entrate: Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Esposito 15, Bovo 8, Mazzon 22, Fiorio 21, Catania 12, Romanin, Maggipinto (L), Stocco 2, Hanle 1, Bozzoli 1, Sposetti Perissinot. Non entrate: Pedrolli, Masetto (L), Moroni. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Villano, Galletti.

Durata set: 32′, 31′, 32′, 28′; Tot: 123′.

MVP: Giorgia Mazzon (NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA)

POOL SALVEZZA-

MARSALA VOLLEY – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 3-2 (25-23 16-25 25-10 23-25 21-19) –

MARSALA VOLLEY: Vighetto 19, Kosonen 9, Caserta 12, Ferraro 8, Pozzoni 17, Taje’ 9, Cicola (L), Varaldo 1, Giuli’, Grippo, Torok, Cecchini. All. Giangrossi.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 17, Pulliero 13, Krasteva 17, Arciprete 15, Soriani 9, Caracuta 1, Biagini (L), Monitillo 1, Chiesa, Ungaro, Riva, Evola, D’onofrio (L), Serafini. All. Dell’anna.

ARBITRI: Bonomo, De Luca.

Durata set: 32′, 30′, 19′, 28′, 31′; Tot: 140′.

MVP: Florencia Ferraro (Volley Marsala)

CLAI IMOLA VOLLEY – CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-0 (25-16 25-22 25-16) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Malik 17, Novello, Busolini 8, Cavalli 2, Hoogers 20, Salvatori 5, Gambini (L), Romano 3, Vecchi 1, Schena, Foresi, Bulovic, Morotti, Osana. All. Bendandi.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Da Pos, Veneriano 3, Bianchi, Bucciarelli 12, Ghezzi, Bernasconi 4, Stival 16, Purashaj 1, Trevisan 4, Rocca (L), Bizzotto ne, Brambilla (L) ne. All. Reali

ARBITRI: Palumbo, Paris.

Durata set: 28′, 30′, 26′; Tot: 84′.

MVP: Puck Hoogers (Clai Imola Volley)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – CLUB ITALIA 3-1 (25-18 23-25 28-26 25-20) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 15, Caneva 14, Turco 6, Bellia 12, Martinelli 2, Zago 25, Di Mario (L), Ravazzolo 7, Compagnin 3, Tommasini, Coba, Resmini, Meoni, Buonaiuto (L). All. Barbieri.

CLUB ITALIA: Quero 2, Magnabosco, Caruso 9, Bovolenta 5, Solovei 18, Susio 17, Regoni (L), Tosini 5, Zanella 1, Peroni 1, Moss, Cakovic, Spaziano, Spada (L). All. Cichello.

ARBITRI: Laghi, Lobrace.

Durata set: 25′, 28′, 34′, 26′; Tot: 113′.

MVP: Valentina Zago (Trasporti Bressan Offanengo)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

SMI Roma Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano 2-3 (25-23, 14-25, 25-19, 20-25, 14-16)

Cda Volley Talmassons Fvg-Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-11, 25-21, 25-21)

C.B.L. Costa Volpino-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (28-26, 21-25, 25-27, 22-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Narconon Volley Melendugno Si gioca domani ore 20.00

Itas Trentino-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-13, 23-25, 25-19, 25-14) giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 18 (6 – 3); C.B.L. Costa Volpino 18 (6 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 16 (5 – 3); SMI Roma Volley 15 (4 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (5 – 4); Itas Trentino 13 (5 – 4); Narconon Volley Melendugno 13 (4 – 4); Olio Pantaleo Volley Fasano 12 (5 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 8 (2 – 7); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 7).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 7 febbraio 2026, ore 16.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Gruppo Formula 3 Messina



Domenica 8 febbraio 2026, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - SMI Roma Volley

Olio Pantaleo Volley Fasano - C.B.L. Costa Volpino

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia



Lunedì: 9 febbraio 2026, ore 20.00

Narconon Volley Melendugno - Cda Volley Talmassons Fvg

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Marsala Volley-Panbisco’ Leonessa Altamura 3-2 (25-23, 16-25, 25-10, 23-25, 21-19)

Clai Imola Volley-Clerici Auto Concorezzo 3-0 (25-16, 25-22, 25-16)

Trasporti Bressan Offanengo-Club Italia 3-1 (25-18, 23-25, 28-26, 25-20)

E’piu’ Casalmaggiore-Volley Modena 3-1 (25-17, 25-17, 17-25, 25-22)

Ha riposato: Tenaglia Abruzzo Altino Volley

LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18 (6 – 2); Panbisco’ Leonessa Altamura 18 (6 – 3); Clai Imola Volley 16 (6 – 3); Marsala Volley 12 (4 – 3); Trasporti Bressan Offanengo 12 (3 – 6); Club Italia 10 (4 – 3); E’piu’ Casalmaggiore 10 (3 – 4); Clerici Auto Concorezzo 9 (3 – 4); Volley Modena 3 (1 – 8).

IL PROSSIMO TURNO- 08/02/2026 Ore 17.00-

Trasporti Bressan Offanengo – Marsala Volley

Volley Modena – Clerici Auto Concorezzo

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Club Italia Ore 16.00

E’piu’ Casalmaggiore – Clai Imola Volley Si gioca il 07/02/2026 Ore 18.30

Riposa: Panbisco’ Leonessa Altamura