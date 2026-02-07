Pool Salvezza: l'anticipo è di Imola che vola in testa

Malik (MVP del match), Bulovic e Hoogers, tutte in doppia cifra hanno guidato la formazione di Bendandi alla vittoria. Le padrone di casa orfane di Vazquez per un attacco influenzale dell’ultimo minuto, oltre che di Marku e Rastelli, non entrano mai in partita sbagliano molto soprattutto nella fase muro-difesa e in battuta.

La prima frazione della gara rimane sempre nelle mani salde delle ospiti sotto i colpi di Hoogers, Bulovic, rispettivamente 5 punti a testa, e Malik, 4 punti, ma soprattutto difendendo bene e costringendo spesso all’errore le padrone di casa trainate da Nosella. Parziali 5-8, 11-16 e 17-21 che testimoniano il vantaggio imolese. Top scorer: Nosella 4, Bulovic 5

Casalmaggiore apre la seconda frazione, Hoogers pareggia i conti 1-1. L’ace di Nwokoye fa 3-1. Arriva un altro ace, stavolta di Ravarini, 5-2. Dumancic stacca ad un piede e non perdona, 6-3. Gran botta di Ravarini, difesa immobile, 7-4. Murone di capitan Costagli che ferma l’attacco di Hoogers, 9-9, si gioca sull’equilibrio. Imola si porta sul 13-10 e coach Cuello deve chiamare time out. Si torna in campo e la battuta di Cavalli è out, 11-13. Le ospiti spingono forte sull’acceleratore e si portano sul 17-11, coach Cuello è costretto al time out. Malik manda a rete la sua battuta, 14-22. Busolini prova la fast ma il muro di capitan Costagli è granitico, 15-22, arriva poi l’ace di Neri, 16-22. Imola trova la palla del set, 24-16, Busolini chiude 25-16. Top scorer: Costagli e Nwokoye 3, Hoogers 5

Dentro Neri e Stafoggia per Pasquino e Ravarini. La battuta out di Neri apre il terzo set, Bulovic pareggia nello stesso modo, 1-1, Hoogers porta avanti le sue 2-1. Sul 6-3 Imola rientra per Casalmaggiore la diagonale Pasquino-Ravarini, mani out di Nosella, 4-6. Altro mani out potente, stavolta di Ravarini, 5-6. Ravarini slega il braccio e costringe all’errore la difesa imolese, 6-8. Le ospiti si portano sul 12-6, coach Cuello chiama time out. Si torna in campo e il primo tempo di Dumancic è vincente, 7-12, la diagonale seguente di Ravarini è lunga ma in campo, 8-12. Capitan Costagli prende l’ascensore e piazza la sua diagonale, 9-13. Passante potente e velenoso di Ravarini, la difesa non contiene, 10-15. Salvadori stacca ad un piede, 17-10 e time out per Casalmaggiore. Si torna in campo e Nosella piazza la botta con una diagonale stretta, 11-17. Dumancic finalizza il suo tentativo, 12-18, Hoogers poi ci prova ma il muro di Ravarini è ben piantato, 13-18. Missile di Ravarini in diagonale, buco per terra e 14-19. Dumancic trova, in seconda battuta, il 15-20. Costagli gioca a carambola con le braccia del muro ospite e trova il 16-21. Pipe sontuosa di Ravarini che piega le braccia di Malik, 17-22. Tocco di secondo intelligente di Pasquino, 18-23, la fast di Dumancic poi accorcia, 19-23, la centrale croata chiude il break 20-23. Hoogers trova la palla del match in diagonale, 24-20, ma la battuta di Cavalli è lunga, 21-24. Malik chiude 25-21.

I protagonisti-

Sofia Nosella (èpiù Casalmaggiore)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perchè Imola è una grande squadra, non siamo riuscite ad esprimerci e a mettere in campo tutto quello che proviamo ad allenamento a partire soprattutto dalla correlazione muro-difesa. Mancavano alcune giocatrici, oltre a Marku e Rastelli anche Vazquez con un attacco influenzale dell'ultimo minuto. Prendiamo però anche le cose buone come la rice, abbiamo terminato con un 68% di positiva di squadra... partiamo da lì per dare il massimo per la prossima partita, altrettanto difficile, in casa di Altamura ».

Giulia Osana (Clai Imola Volley)- « Abbiamo giocato molto bene stasera, in ogni fondamentale. In ricezione tutto ha funzionato alla grande, ed anche in attacco le percentuali sono state davvero buone. Siamo molto contente della nostra prestazione, questa vittoria piena ci serve tanto sia per la classifica che per il nostro morale. Vogliamo salvarci il prima possibile ».

Il tabellino-

E'PIU' CASALMAGGIORE - CLAI IMOLA VOLLEY 0-3 (18-25 16-25 21-25) –

E'PIU' CASALMAGGIORE: Nosella 6, Dumancic 8, Pasquino 3, Costagli 7, Nwokoye 6, Ravarini 11, Faraone (L), Neri 2, Rastelli, Morandi, Stafoggia, Mattioli, Linda (L), Vazquez Gomez. All. Cuello.

CLAI IMOLA VOLLEY: Malik 13, Bulovic 11, Busolini 8, Cavalli, Hoogers 15, Salvatori 4, Gambini (L), Osana, Schena, Romano, Mastrilli, Vecchi, Foresi, Novello (L). All. Bendandi. ARBITRI: Proietti, Marani.

Durata set: 23', 25', 26'; Tot: 74'.

MVP: Polina Malik (Clai Imola Volley)

Spettatori: 365