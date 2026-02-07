Il sestetto iniziale è lo stesso che aveva strappato la vittoria a Perugia una settimana fa. E riparte da dove aveva lasciato: con Cese Montalvo a ottimizzare al massimo i colpi (6, 71%) e un primo set agguantato con autorevolezza.

Nel secondo parziale, però, la rotta si inverte: Monviso allunga in fretta, coach Cervellin gioca le carte Bolzonetti e Mosser prima, Carraro e Weske poi, ma Dodson e D’Odorico guidano alla parità.

Bergamo riparte nuovamente sotto, ma due ace consecutivi di Eze fanno scattare il ribaltone e mettono il match nella giusta direzione: trascinate dai punti di Cese Montalvo, MVP del match e best scorer con 19 punti, le rossoblù vanno a chiudere la sfida.

I protagonisti-

Ailama Cese Montalvo (Bergamo)- « Sono orgogliosa della nostra squadra: sapevamo quello che dovevamo fare e abbiamo lottato per prenderci questa vittoria. Non è stato facile, perché Monviso ha lottato, ma noi siamo riuscite a fare quello che avevamo preparato e ci siamo prese tre punti importanti. Ora dobbiamo dare continuità al gioco e ai risultati ».

Anna Davyskiba (Wash4Green Monviso Volley)- « Loro hanno battuto bene e noi non siamo riuscite a distribuire bene il gioco. Ogni tanto abbiamo giocato solo al centro e in posto quattro senza pipe e senza opposto. Dovevamo trovare soluzioni più efficaci e fare meno errori. Loro sicuramente sono molto forti, hanno fatto un buon lavoro ed è stato veramente difficile uscire ».

Il tabellino-

BERGAMO – WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 3-1 (25-19 18-25 25-20 25-19)

BERGAMO: Mlejnkova 8, Manfredini 8, Eze 7, Cese Montalvo 19, Meli 6, Kipp 12, Armini (L), Weske 2, Bolzonetti 1, Ferrario, Micheletti (L), Strubbe, Carraro, Mosser. All.Cervellin

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Akrari 12, Battistoni, Davyskiba 12, Dodson 15, Kindermann 3, D’Odorico 6, Moro (L), Siftar 7, Bridi 2, Scialanca (L), Harbin, Bussoli, Sylves. All. Nica.

Arbitri: Santoro, Papadopol.

Durata set: 25′, 23′, 29′, 30′; Totale: 107

MVP: Ailama Cese Montalvo (Bergamo)

Spettatori: 1325