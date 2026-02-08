Costa Volpino raggiunge Brescia in vetta alla Pool Promozione

In attesa del Monday Night tra Melendugno e Talmassons, due squadre in vetta alla classifica della Pool Promozione. La Valsabbina Millenium Brescia riesce a rimanere in testa grazie al 2-3 esterno in casa dell’Itas Trentino, al termine di una partita d’alto livello tra le due formazioni. Partenza di fuoco della squadra dell’ex coach Beltrami, che si porta avanti con un doppio 25-20 micidiale. Ma le giallonere non si abbattono e prima rimettono in piedi la sfida con un 27-29 da cuori forti nel terzo set, poi perfezionano la rimonta con due parziali dominati 15-25 e 7-15. Accanto ad una straripante Amoruso da 28 punti, decisiva la prova delle due centrali: Modestino si prende il premio di MVP con 15 punti di cui ben 8 muri, Olivotto le fa compagnia con 13 firme a referto. Tra le trentine, 20 punti dell’ex Pamio.

Il punto perso da Brescia permette alla Cbl Costa Volpino l’aggancio al primo posto grazie allo 0-3 in casa dell’Olio Pantaleo Fasano. Al Pala Vigna Marina, le orobiche gestiscono senza paura i primi due set, vinti a 19 e 14, poi devono sudare nel terzo parziale prima del colpo del k.o. sul punteggio di 24-26. Ritorno di fuoco per Pistolesi, che marchia la gara con 21 punti. Infine, altro 2-3 esterno tra la Nuvolì Altafratte Padova e la SMI Roma Volley, che vendica la sconfitta di Coppa Itallia. Avanti 19-25 dopo un bel primo set, le giallorosse subiscono l’uno-due padovano (25-20 e 25-19) ma hanno la forza di rimettersi in piedi e conquistare i due punti grazie al 19-25 del quarto gioco e al 12-15 del tie-break, chiuso con un parziale di 0-5. Non bastano le cinque atlete in doppia cifra a coach Sinibaldi (Fiorio con 17 punti, poi Mazzon con 15, Catania ed Esposito con 14 e Bovo con 10) e neanche i 16 muri di squadra, perché dall’altro Perovic è una furia con 23 realizzazioni, ben supportata da Mason (15), Consoli (13) e Bosso (12).

In Pool Salvezza, esordio con successo per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley che, dopo la prima giornata di riposo, riprende il campionato con un 3-2 al Club Italia. Le abruzzesi vanno avanti 2-0 ma si fanno rimontare dalle federali, poi rimangono lucide in un tie-break combattutissimo che si chiude 16-14. A referto, 23 punti per Siakretava e 14 per Polesello, tra le azzurrine bene Solovei (19) e Susio (14).

Vittoria piena per la Trasporti Bressan Offanengo, che vola al quarto posto grazie al 3-1 contro la Marsala Volley. Le neroverdi conquistano i primi due set al fotofinish, cedono largamente il terzo, ma poi non permettono alle siciliane di impensierirle nel 25-17 che decreta la fine del confronto. Nardelli è la migliore con 17 punti, tra le ospiti 11 punti per Torok. Infine, muove la classifica la Volley Modena, che si impone 3-2 contro la Clerici Auto Concorezzo. Prova di forza per le emiliane che, sotto 0-2, rimontano le brianzole e si prendono i due punti con il 16-14 del set corto. Premio di MVP per il nuovo acquisto Kaplanska, 22 punti, chiude a 20 Nonnati mentre non bastano alle lombarde i 29 di Bucciarelli e i 22 di Stival.

I TABELLINI-

POOL PROMOZIONE-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – SMI ROMA VOLLEY 2-3 (19-25 25-20 25-19 19-25 12-15) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco, Esposito 14, Bovo 10, Mazzon 15, Fiorio 17, Catania 14, Maggipinto (L), Bozzoli 5, Pedrolli, Romanin, Rigo (L), Moroni, Sposetti Perissinot, Hanle. All. Sinibaldi.

SMI ROMA VOLLEY: Bosso 12, Biesso 9, Perovic 23, Mason 15, Consoli 13, Guiducci 2, Zannoni (L), Pecorari 2, Baratella, Cantoni, Guidi. All. Cuccarini.

ARBITRI: Erman, Magnino.

Durata set: 28′, 29′, 28′, 31′, 21′; Tot: 137′.

MVP: Nikoleta Perovic (Smi Roma)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – C.B.L. COSTA VOLPINO 0-3 (19-25 14-25 24-26) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 7, Muzi, Salinas 9, Piacentini 9, Soleti 8, Provaroni 5, Vittorio (L), Pixner, Negro, Korhonen, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L). All. Totero.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Pizzolato 4, Grosse Scharmann 13, Mangani 7, Brandi 11, Dell’orto 2, Pistolesi 21, Gamba (L), Martinez Ortiz 4, Dell’amico, Fumagalli, Buffo, Busetti (L), Favaretto, Giani. All. Cominetti.

ARBITRI: Palumbo, Martini.

Durata set: 23′, 20′, 31′; Tot: 74′.

MVP: Aurora Pistolesi (C.B.L. Costa Volpino)

ITAS TRENTINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (25-20 25-20 27-29 15-25 7-15) –

ITAS TRENTINO: Ristori Tomberli 7, Marconato 11, Monza 5, Pamio 20, Cosi 12, Lazda 13, Laporta (L), Giuliani, Guerra, Andrich, Zeni, Iob. All. Beltrami.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 9, Modestino 15, Prandi 1, Amoruso 28, Olivotto 13, Kavalenka 11, Parrocchiale (L), Schillkowski 2, Vittorini 1, Orlandi, Arici, Struka. All. Solforati.

ARBITRI: Cecconato, Selmi.

Durata set: 24′, 26′, 34′, 23′, 14′; Tot: 121′.

MVP: Dalila Modestino (Valsabbina Millenium Brescia)

POOL SALVEZZA-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – MARSALA VOLLEY 3-1 (25-23 25-22 15-25 25-17) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 17, Caneva 9, Turco 2, Bellia 11, Martinelli 10, Zago 13, Di Mario (L), Coba 1, Zucchetti (L), Compagnin, Tommasini, Resmini, Ravazzolo, Meoni. All. Barbieri.

MARSALA VOLLEY: Ferraro 1, Pozzoni 10, Taje’ 9, Vighetto 6, Kosonen 7, Caserta 8, Cicola (L), Torok 11, Varaldo 2, Grippo 2, Cecchini, Giuli’. All. Giangrossi.

ARBITRI: Ancona, Kronaj.

Durata set: 30′, 30′, 24′, 26′; Tot: 110′.

MVP: Rachele Nardelli (Trasporti Bressan Offanengo)

VOLLEY MODENA – CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-2 (16-25 13-25 25-23 25-22 16-14) –

VOLLEY MODENA: Fusco 3, Credi 5, Nonnati 20, Kaplanska 22, Guzin 8, Lancellotti 4, Righi (L), Visentin 10, Zironi (L), Dodi, Gerosa, Barakova, Sazzi. All. Marone.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 29, Bernasconi 7, Stival 22, Trevisan 14, Veneriano 13, Purashaj 2, Rocca (L), Bizzotto, Da Pos, Ghezzi, Brambilla, Bianchi. All. Reali.

ARBITRI: Viterbo, Galteri.

Durata set: 23′, 20′, 28′, 28′, 20′; Tot: 119′.

MVP: Mariia Kaplanska (Volley Modena)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – CLUB ITALIA 3-2 (25-19 25-17 19-25 22-25 16-14) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 4, Polesello 14, Siakretava 23, Murmann 10, Monaco 7, Bagnoli, Tesi (L), Ndoye 8, Marchesini 4, Trampus 1, Farelli, Kone, Fini (L), Passaro. All. Ingratta.

CLUB ITALIA: Magnabosco 1, Tosini 3, Bovolenta 5, Solovei 19, Susio 14, Quero 10, Regoni (L), Caruso 12, Spaziano 4, Peroni 3, Zanella, Moss. All. Cichello.

ARBITRI: Paris, Caronna.

Durata set: 24′, 23′, 25′, 30′, 19′; Tot: 121′.

MVP: Giulia Polesello (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

POOL PROMOZIONE-

I RISULTATI-

Nuvoli’ Altafratte Padova-SMI Roma Volley 2-3 (19-25, 25-20, 25-19, 19-25, 12-15)

Futura Giovani Busto Arsizio-Gruppo Formula 3 Messina 3-1 (25-8, 25-21, 23-25, 25-20) Giocata ieri

Olio Pantaleo Volley Fasano-C.B.L. Costa Volpino 0-3 (19-25, 14-25, 24-26)

Narconon Volley Melendugno-Cda Volley Talmassons Fvg Si gioca domani ore 20.00

Itas Trentino-Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-20, 25-20, 27-29, 15-25, 7-15)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 21 (7 – 3); C.B.L. Costa Volpino 21 (7 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 18 (6 – 3); SMI Roma Volley 17 (5 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 15 (5 – 5); Itas Trentino 14 (5 – 5); Narconon Volley Melendugno 13 (4 – 5); Olio Pantaleo Volley Fasano 12 (5 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 11 (3 – 7); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 8).

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 15 febbraio 2026, ore 16.00

Gruppo Formula 3 Messina - Valsabbina Millenium Brescia



Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.00

SMI Roma Volley - Futura Giovani Busto Arsizio

Nuvolì Altafratte Padova - Narconon Volley Melendugno

Olio Pantaleo Volley Fasano - Itas Trentino



Mercoledì: 25 febbraio 2026, ore 20.00

C.B.L. Costa Volpino - Cda Volley Talmassons Fvg

POOL SALVEZZA-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Marsala Volley 3-1 (25-23, 25-22, 15-25, 25-17)

Volley Modena-Clerici Auto Concorezzo 3-2 (16-25, 13-25, 25-23, 25-22, 16-14)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Club Italia 3-2 (25-19, 25-17, 19-25, 22-25, 16-14)

E’piu’ Casalmaggiore-Clai Imola Volley 0-3 (18-25, 16-25, 21-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 20 (7 – 2); Clai Imola Volley 19 (7 – 3); Panbisco’ Leonessa Altamura 18 (6 – 3); Trasporti Bressan Offanengo 15 (4 – 6); Marsala Volley 12 (4 – 4); Club Italia 11 (4 – 4); Clerici Auto Concorezzo 10 (3 – 5); E’piu’ Casalmaggiore 10 (3 – 5); Volley Modena 5 (2 – 8).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 14 febbraio 2026, ore 15.00

Marsala Volley - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.00

Clerici Auto Concorezzo - Trasporti Bressan Offanengo

Clai Imola Volley - Club Italia

Panbiscò Leonessa Altamura - èpiù Casalmaggiore