Pool Promozione: Talmassons torna in testa con il successo su Melendugno

SAN GIUSEPPE DA COPERTINO (LECCE)- La CDA Talmassons vince il posticipo della 2a giornata della Pool Promozione e si riaffaccia al vertice della classifica dove raggiunge Costa Volpino e Brescia a 21 punti. La formazione di Parazzoli si è imposta 1-3 (22-25 25-23 21-25 24-26) in casa della Narconon Volley Melendugno con una prestazione convincente che ha spento le resistenze della forte formazione pugliese.

Dopo il buon avvio delle pugliesi, le pink partners sono brave ad impattare la parità e poi trovare il break a metà frazione con Frosini, ed amministrare il vantaggio fino al 22-25. Melendugno riparte ancora meglio in avvio secondo set (9-3), con le ospiti che provano a rifarsi sul finale, ma le ragazze di Giunta son brave a chiudere 25-23 e riportare la parità nel match. Terzo set equilibrato a lunghi tratti, ma Gannar prima in attacco e poi a muro (17-21) trova il break decisivo per le friulane, che chiudono 21-25. Quarto set equilibratissimo dall’inizio alla fine, con la CDA che sul finale ai vantaggi è brava a capitalizzare con Frosini – top scorer dell’incontro con 23 punti – e chiudere set e partita sul 24-26.

Tre punti d’oro su un campo molto difficile per le rose, che riconquistano così la vetta della Pool. MVP della sfida Francesca Scola, brava a smistare al meglio nei momenti chiave dell’incontro. Tanti applausi ed un po’ di rammarico per le padrone di casa, a cui non basta l’ottima prestazione per smuovere la classifica.

I protagonisti-

Beatrice Perfetto (Narconon Volley Melendugno)- « C’è rammarico per il risultato finale, perché per quanto si è visto in campo avremmo meritato di arrivare al quinto set. Abbiamo giocato come un vero gruppo, aiutandoci in ogni situazione disputando una prova di grande sacrificio collettivo. Dispiace non aver concretizzato quel set point nel quarto parziale, ma affrontare una corazzata come Talmassons a viso aperto ci dà una carica enorme per le prossime gare. Il calore del nostro pubblico è stato fondamentale, ci hanno spinto fino all'ultimo secondo. Se continuiamo a esprimere questo livello di gioco, sono certa che i punti arriveranno molto presto ».

Il tabellino-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 1-3 (22-25 25-23 21-25 24-26) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 7, Riparbelli 8, Bassi 17, Perfetto 17, Babatunde 10, Avenia 6, Palmisano Romano (L), Colombino 2, Joly, Gianfico, Maruotti, Morandini, Roserba, Sturniolo. All. Giunta.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 10, Mistretta (L), Frosini 23, Bakodimou 14, Gannar 10, Barbazeni 6, Scola 2, Feruglio, Cusma, Cassan, Lotti. All. Parazzoli.

ARBITRI: Dell’Orso, Bosica.

Durata set: 32′, 30′, 27′, 29′; Tot: 118′.

MVP: Francesca Scola (CDA Talmassons)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 21, Valsabbina Millenium Brescia 21, C.B.L. Costa Volpino 21, SMI Roma Volley 17, Nuvolì Altafratte Padova 15, Itas Trentino 14, Narconon Volley Melendugno 13, Olio Pantaleo Volley Fasano 12, Futura Giovani Busto Arsizio 11, Gruppo Formula 3 Messina 5.