Pool Salvezza: Marsala conquista tre punti pesatissimi contro Altino

Dopo un primo set condotto con qualità e vinto con brivido finale dalla Tenaglia Altino (Marsala brava a annullare cinque palle set), le frentane calano alla distanza, lasciando la scena alle lillibetane, abili a rimettere in piedi l’incontro e poi a vincerlo. Per le ospiti, la top scorer è Viktoryia Siakretava, autrice di 18 punti (34%) di cui due muri. In doppia cifra anche Dalila Marchesini con 13 punti (47%), due aces e due muri. Anita Bagnoli, in coppia con Viola Passaro, varia le scelte in regia, così Murmann e Ndoye chiudono con 8 punti a testa, 7 per Polesello, 5 per Trampus. Tanta precisione e solidità in seconda linea per capitan Sassolini (66% di ricezione positiva) e per una Melissa Tesi encomiabile (76% di positiva e tante difese da applausi che hanno favorito i contrattacchi chietini). Sponda Marsala, protagonista assoluta dell’incontro è l’opposto biancazzurro Amelie Vighetto, a referto con 26 punti (45%), di cui 4 muri e un ace. Le fa eco Giulia Caserta con 12 punti (55%), 9 punti a testa per Pozzoni, Tajé e Torok, ben servite da Ferraro. Luna Cicola da vita a un duello tra liberi di categoria superiore. Nel prossimo turno di campionato, Marsala ospiterà Modena, Altino farà visita a Concorezzo.

Vighetto e Murmann aprono le danze. Marchesini col servizio spinge forte sull’1-4. Pozzoni esagera con l’attacco da posto 4 e coach Giangrossi preferisce richiamare le sue. Massimo vantaggio ospite sull’1-6, poi Tajé e Vighetto accorciano con un rigore e un muro sul 4-6. La stessa Vighetto (8 punti col 50%) impatta di potenza da posto 2, Polesello ben servita da Bagnoli rimette avanti la Tenaglia poi alza il muro del 6-8. L’ace di Siakretava porta Altino in doppia cifra, Polesello (4, 66%) e Caserta al centro si mettono in luce (9-11). Marchesini replica con un primo tempo sontuoso alla fast di Caserta, 10-13. Siakretava s’impone a muro su Pozzoni, rilevata da Torok sull’11-15. Capitan Sassolini firma l’ace del +5 che provoca il secondo timeout lillibetano. Sara Tajé risponde con grinta agli attacchi di Siakretava, ma Altino conduce sul 14-18. Un’ottima azione di squadra si conclude con una pipe perfettamente piazzata da Victoria Sassolini per il 16-19. Sul 17-20, coach Giangrossi cambia la diagonale d’attacco e Varaldo ripaga la fiducia passando da posto 2. Siakretava firma due punti di fondamentale importanza per il 18-22 ospite. Varaldo e Torok mantengono in scia le biancazzurre sul 20-22 del timeout Ingratta. Viktoryia Siakretava (8 col 33%) alza ancora una volta il muro su Varaldo e poi illumina la diagonale sull’ottima copertura di Tesi: set point Tenaglia sul 20-24. Marsala li annulla tutti e porta il set ai vantaggi. Marchesini (4, 33%) ferma Torok fornendo la quinta palla set alle abruzzesi, Siakretava la vanifica. La neo entrata Alice Trampus capitalizza al meglio su un’altra difesa di Tesi e poi in diagonale chiude il primo set sul 25-27.

Viktoryia Siakretava tocca la doppia cifra personale inaugurando il secondo parziale con un attacco e un rigore. L’ace di Marchesini fissa lo 0-4 ospite. Polesello conclude positivamente una bella sette, Siakretava poi mette in rete l’attacco del 3-6. Melissa Tesi si mette in luce con due difese da applausi, poi Ndoye firma un punto da incorniciare per il 6-8. La fast di Caserta porta Altino sull’8-10, Siakretava (5, 45%) di forza realizza il 10-11. L’attacco di Tolok consegna il primo vantaggio alle siciliane sul 12-11, Murmann stoppa Vighetto a muro e poi in diagonale realizza il 14-14. Marchesini (4, 66%) mantiene a contatto le frentane col muro del 16-16, Caserta e Pozzoni insistono per il 19-17. Bagnoli illumina a una mano Marchesini per il primo tempo del -1. Vighetto e Pozzoni (3, 33%) provano il break decisivo sul 22-19, coach Ingratta mette le mani a T. Altino paga dazio con dieci errori nel parziale (tre quelli di Marsala): Amelie Vighetto (5, 40%) chiude nei tre metri il 24-19, Polesello non supera la rete con l’attacco del 25-19.

La Tenaglia riprende le ostilità con l’errore di Marchesini e il punto di Siakretava. Tajé replica a Murmann, poi Vighetto fissa il 4-3. Ndoye impatta, poi Vighetto e Caserta realizzano il 7-5. Altino contro sorpassa Marsala col break firmato Bagnoli e l’errore di Vighetto per il 7-8 del timeout Giangrossi. Il timeout non distrae le chietine che allungano con l’attacco di Marchesini, il muro di Murmann e l’attacco di Siakretava per il 10-14. A quel punto, Marsala risorge trascinata dalla solita Vighetto e da alcuni errori ospiti in attacco: 15-14 (5-0 di break) e timeout inevitabile per coach Ingratta. Trampus rileva Murmann in posto 4 e impatta col pallonetto del 16-16. Passaro prende il posto di Bagnoli in regia, due attacchi di Pozzoni fissano il 19-16 Marsala. Ndoye e Siakretava accorciano le distanze sul 20-19, Marchesini risponde a Caserta in posto 3. La due di Tajé vale il 23-21, Vighetto (6 col 50%) alza il muro su Polesello per il set point Marsala. Il mani out di Pozzoni porta in vantaggio Marsala sul 25-22.

Il quarto parziale comincia con due punti di Amelie Vighetto, inframezzati dall’attacco di Julia Murmann. Coach Ingratta riprende con Passaro in regia e Monaco al centro. L’ace di Pozzoni sigla il 5-2 che stuzzica il timeout di coach Ingratta. Altino ricuce con la pipe di Siakretava (6-5), Marsala riprende la marcia con il muro di Vighetto per il +3. Tajé insiste col primo tempo dell’11-6 e coach Ingratta esaurisce i timeout a disposizione. Un altro muro di Vighetto porta a +6 il distacco, per Altino tornano in campo Bagnoli e Ndoye. Marsala veleggia sul 16-8 grazie al colpo fuori misura di Trampus, la stessa si fa perdonare con un pallonetto efficace. Monaco entra a referto con una bella fast stretta, Ndoye trova un mani out su Ferraro (19-11). Caserta passa in fast e con l’ace del 21-11, il pallonetto di Torok vale il 23-12. Sassolini annulla due match points, Murmann trova il mani out del 24-17. Adji Ndoye mette lungo il colpo che consegna il 25-17 finale a Marsala.

I protagonisti-

Giulia Caserta (Marsala Volley)- « È stata una grande prestazione di squadra. Siamo felici di esserci riscattate dopo la partita della scorsa settimana. Sono molto contenta che tante di noi abbiano avuto l’opportunità di dare il proprio contributo. Abbiamo dimostrato di saper mantenere quella attenzione costante che stavamo cercando da tempo. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio dei set, ma siamo state brave a reagire e a riprenderci nel modo migliore ».

Victoria Sassolini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « È difficile dire in questo momento che siamo contente. Proviamo amarezza perché magari, avendo visto anche lo sviluppo del primo set, avevamo in mano la partita. Invece secondo me abbiamo perso un po' di convinzione, non dico il carattere, ma piuttosto quella grinta che ci serviva per portare a casa tre punti e che di solito mettiamo in campo. Il fattore campo e il pubblico hanno fatto la loro parte. Mi aspettavo tanti scambi lunghi, Marsala è una squadra che difende tanto, sapevamo che ci fosse da lottare tanto. Gran merito alle avversarie, hanno difeso qualsiasi cosa e poi nei punti decisivi hanno buttato la palla a terra prima di noi, quindi è giustissimo così ».

Il tabellino-

MARSALA VOLLEY - TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 3-1 (25-27 25-19 25-22 25-17) -

MARSALA VOLLEY: Ferraro 3, Pozzoni 9, Taje' 9, Vighetto 26, Kosonen 2, Caserta 12, Cicola (L), Torok 9, Varaldo 4, Giuli', Grippo, Cecchini. All. Giangrossi.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 4, Marchesini 13, Siakretava 18, Murmann 8, Polesello 7, Bagnoli 2, Tesi (L), Ndoye 8, Trampus 5, Monaco 1, Fini (L), Passaro, Farelli, Kone. All. Ingratta.

ARBITRI: Giorgianni, Ciaccio.

Durata set: 33', 26', 31', 26'; Tot: 116'.

MVP: Kata Torok (Marsala Volley)