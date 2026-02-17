La quarta giornata di gare, in attesa del recupero della sfida tra Costa Volpino e Talmassons, in programma il 25 febbraio, comincerà alle 20 con l’impegno della capolista momentanea Valsabbina Millenium Brescia al PalaGeorge contro la SMI Roma Volley. Undici vittorie consecutive per le giallonere, cinque tie-break nelle ultime 5 partite per le giallorosse (tre vincenti), l’ultimo nella battaglia contro Busto Arsizio che ha eguagliato il record di durata di Conegliano-Novara del 2021, 2 ore e 42 minuti di gioco effettivo.

Alle 20.30, sfide casalinghe anche per la vincitrice della Coppa Italia A2 Cbl Costa Volpino e la sconfitta Cda Volley Talmassons FVG, al momento seconde a pari merito in attesa del recupero. Le orobiche affronteranno nel derby la Futura Giovani Busto Arsizio, le friulane l’Itas Trentino nel remake del quarto di coppa che vide trionfare 3-0 le pantere rosa.

Nonostante i disagi meteorologici, tanta attesa per il derby pugliese tra la Narconon Volley Melendugno e l’Olio Pantaleo Fasano, due squadre che hanno stupito nel corso della stagione togliendosi diverse soddisfazioni. Una ex da ricordare, Maria Sofia Negro, che nel 2020-21 vinse a Melendugno un campionato di B2. Infine, trasferta lunga per la Nuvolì Altafratte Padova in casa della Gruppo Formula 3 Messina, altra città colpita da pesanti piogge negli ultimi giorni. Due palazzetti che faranno il possibile per far sentire il proprio calore alle protagoniste in campo, con una zona Playoff sempre più variabile vista la grande vicinanze tra tutte le formazioni tra la seconda e la nona posizione.

TUTTE LE SFIDE-

Valsabbina Millenium Brescia - SMI Roma Volley

Lionesses against Wolves. Al PalaGeorge, la quarta giornata di Pool Promozione offre la sfida tra la capolista Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Smi Roma Volley, quarta forza del campionato, reduce da due vittorie consecutive al tie-break, di cui quella con Busto Arstizio che è durata due ore e 57 minuti, iscrivendosi negli annali come la partita più lunga della storia di tutta Serie A femminile. Fischio d’inizio a Montichiari, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20. Undici vittorie consecutive e vetta solitaria della classifica (in attesa che Costa Volpino e Talmassons recuperino la terza giornata di Pool Promozione, posticipata al 25 febbraio a causa della Finale di Coppa Italia). Le Leonesse corrono veloci e, mai come nelle ultime due gare caratterizzate entrambe da avvii di match in salita, hanno dimostrato di sapere uscire efficacemente dalle difficoltà, facendo leva sull’amalgama e la forza di gruppo. Cinque tie-break, di cui tre vinti (contro Marsala nella penultima giornata di Regular Season e contro Padova e Busto in Pool Promozione) e due persi (contro Trento in chiusura della prima fase e contro Fasano nella prima partita della seconda). È il bilancio delle ultime cinque gare disputate dalle Wolves romane. Elementi che dimostrano la caparbietà e la tenacia di un gruppo che lotta e che non demorde fino all’ultimo minuto.e due gare caratterizzate entrambe da avvii di match in salita, hanno dimostrato di sapere uscire efficacemente dalle difficoltà, facendo leva sull’amalgama e la forza di gruppo.

EX: Claudia Consoli a Millenium Brescia nel 2022/2023; Ludovica Guidi a Millenium Brescia nel 2017/2018

Arianna Vittorini (Valsabbina Millenium Brescia)- « Veniamo da una trasferta molto intensa e non semplice, dove però siamo riuscite a ottenere il massimo risultato possibile, quindi siamo soddisfatte. Mercoledì incontreremo Roma, una squadra molto tosta, con grandi individualità. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma noi vogliamo continuare a dare il massimo e a ottenere risultati positivi. Per questo servirà l’aiuto di ognuna di noi. Continueremo a combattere con tutta la grinta che abbiamo costruito durante il campionato e ce la metteremo tutta fino alla fine. Avremo bisogno anche del supporto dei nostri tifosi, quindi vi aspettiamo mercoledì, alle ore 2o, al PalaGeorge! ».

Claudia Consoli (SMI Roma Volley)- « Contro Brescia sarà sicuramente una gara molto difficile. Veniamo da un periodo in cui abbiamo giocato tanti tie-break ma, per fortuna, nelle ultime due partite siamo riuscite a tirare fuori il carattere e mantenere la lucidità fino alla fine. Vogliamo scendere in campo con lo stesso cinismo e la stessa concentrazione per conquistare punti importanti per la classifica ».

Gruppo Formula 3 Messina - Nuvolì Altafratte Padova

Fatto tesoro della convincente prestazione messa in scena contro la capolista Brescia, il Gruppo Formula 3 Messina attende al “PalaRescifina” la Nuvolì Altafratte Padova nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 febbraio. La sfida, con inizio alle ore 20.30, sarà valida per la quarta giornata di andata della Pool Promozione. Dopo i primI tre turni di questa seconda fase, Messina occupa l’ultimo gradino della classifica con 5 punti. Strada verso i Play-Off complicata, anche alla luce dei risultati conseguiti dalla Futura e Fasano. Le lombarde sono tornate dalla trasferta nella capitale con un punto prezioso, salendo così a quota 12; le pugliesi invece hanno battuto 3-1 le trentine, scavalcandole e raggiungendo il sesto posto. La scorsa domenica le SuperGirls hanno disputato un’ottima gara contro un avversario oggettivamente più strutturato. A differenza delle due partite precedenti, partenza messinese differente. Seppur Brescia si sia imposta sin dai primi scambi, Messina non è sprofondata, nonostante un passivo pesante (11-18). Con tanta pazienza, le SuperGirls sono riuscite a rimontare – complice anche una ritrovata ed efficace Viscioni schierata da posto 4 - e a stravolgere l’esito conclusivo (25-23). Secondo e terzo parziale completamente unidirezionali nei confronti delle Leonesse. Diverso l’atteggiamento nel quarto set. È lotta punto a punto fino all’undici pari, poi Amoruso ed Olivotto determinano l’allungo fino all’11-17. Quando ormai ogni speranza sembra svanire, l’animo delle SuperGirls viene fuori: Campagnolo e Viscioni riescono a trascinare Messina sul 19-21. A mancare è la rimonta, come nel primo parziale, e Brescia può chiudere l’incontro (1-3). Applausi per queste ragazze che hanno tentato fino all’ultimo di ribaltare l’inerzia dell’ultimo set, ma è evidente che l’esperienza delle avversarie ha fatto la differenza. La Nuvolì Altafratte Padova si presenta all’incontro come quinta forza della Pool per merito dei preziosissimi 18 punti, ottenuti tra le vittorie ottenute in Regular Season e quelle relative alle prime giornate di questa seconda fase del campionato in cui la formazione veneta ha esordito battendo 3-1 una delle favorite per la promozione, Costa Volpino. Successivamente, Maggipinto e compagne sono scese in scena nella capitale disputando un’ottima prestazione e cedendo alle padrone di casa solo al quinto set. Lo scorso fine settimana le padovane hanno battuto, tra le mura amiche, le pugliesi di Melendugno per 3-1 (27-25, 25-20, 16-25, 25-21). Nel primo parziale le ragazze di Coach Sinibaldi hanno recuperato quel distacco di tre punti che le ospiti avevano ben cercato, per poi giocarsela punto a punto fino alla conquista del set ai vantaggi. Questa rimonta ha chiaramente demoralizzato le pugliesi nella frazione successiva in cui non sono mai state sopra le padovane. La reazione rossonera è arrivata nel terzo set con Joly, Bulaich e Bassi trascinatrici. Padova non si è arresa e ha poi dominato il quarto e ultimo parziale. Due le ex: Greta Catania a Akademia Messina nel 2022/2023 e nell’annata successiva insieme a Marianna Maggipinto.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina, 2 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Greta Catania a Akademia Messina nel 2022/2023, 2023/2024; Marianna Maggipinto a Akademia Messina nel 2023/2024

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Nel turno infrasettimanale ci attenderà un'altra partita contro un avversario che sta esprimendo una pallavolo di alto livello di questo campionato di A2. Dal nostro punto di vista, cercheremo di portare la qualità e le situazioni positive che abbiamo espresso nella gara contro Brescia. Cercheremo di essere un po' più costanti, nell'arco della partita, rispetto a determinati cali che abbiamo avuto nel corso della gara con Brescia. Non abbiamo molto tempo a disposizione; cercheremo di ricaricare le batterie molto velocemente e di prepararci al meglio per questa partita ».

Silvia Romanin (Nuvolì Altafratte Padova)-« Torneremo in campo già mercoledì a Messina in un campo sempre ostico. La squadra siciliana avrà sicuramente voglia di riscatto considerando gli ultimi risultati e noi invece dovremo essere brave a mantenere il nostro buon momento nel quale, con lucidità, stiamo esprimendo al meglio il nostro gioco. Sicuramente non sarà facile anche per il poco tempo a disposizione ma dopo Melendugno siamo tornate subito in palestra per preparare al meglio questa gara nella quale cercheremo di imporre da subito il nostro gioco con l’obiettivo di continuare la nostra striscia positiva ».

C.B.L. Costa Volpino - Futura Giovani Busto Arsizio

Dopo la storica conquista della Coppa Italia di Serie A2, la Pallavolo CBL è pronta a rituffarsi con determinazione nel campionato. Un trionfo che resterà inciso nella memoria del club e dei suoi tifosi, ma che ora deve diventare nuova linfa per continuare la corsa nella pool promozione. Nel turno infrasettimanale le sebine torneranno tra le mura amiche per affrontare la Futura Volley, attuale penultima forza del girone. Una sfida che, sulla carta, potrebbe sembrare favorevole, ma che nasconde tutte le insidie tipiche di questo momento della stagione: entusiasmo da gestire, energie da recuperare e concentrazione da ritrovare in tempi rapidissimi. La squadra guidata da Cominetti sa bene di non poter perdere terreno nella rincorsa alla vetta. Davanti c’è la Millenium Brescia, capolista ma con una gara in più: un dettaglio che rende ogni punto ancora più pesante. Vincere significherebbe restare pienamente agganciate al sogno e trasformare l’onda lunga dell’entusiasmo in continuità di risultati. Il palazzetto si preannuncia gremito per abbracciare le fresche vincitrici della Coppa e celebrare insieme un traguardo storico. Sarà l’occasione per ringraziare un pubblico straordinario, capace di seguire e sostenere la squadra anche lontano da casa, fino a Latisana, spingendola verso un successo indimenticabile. Ora le ragazze vogliono ripagare quell’affetto con una prestazione all’altezza. La vera sfida, però, sarà soprattutto mentale oltre che fisica: smaltire le scorie della finale, ritrovare lucidità e mantenere alta la fame di vittoria. Perché le grandi squadre si riconoscono proprio in questo: nella capacità di celebrare un trionfo, ma di voltare pagina subito, con lo sguardo già rivolto al prossimo obiettivo.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Aurora Pistolesi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020



Linda Mangani (C.B.L. Costa Volpino)- « Dobbiamo ancora realizzare cosa abbiamo fatto sabato. Siamo veramente orgogliose della vittoria della Coppa Italia. Questa partita deve darci la carica per il finale di stagione, perché abbiamo ancora un obiettivo importante da inseguire. AlLa partita di domani ci arriviamo ovviamente senza molta preparazione per via dell’infrasettimanale, ma nonostante questo siamo cariche e pronte per affrontare Busto. Loro vengono da un buon momento, sono squadra che abbiamo affrontato in amichevole prima dell’inizio del campionato. Daremo tutte noi stesse per vincere qualche questa partita ».

Silvia Sormani (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La grande partita di Roma ci ha lasciato la voglia di non mollare mai. Purtroppo non è arrivata la vittoria, anche se ce la saremmo meritata perchè abbiamo difeso tantissimo; ci è mancata un po’ di lucidità nei finali di set ma sono molto fiera della squadra che siamo tornate ad essere. Stiamo crescendo tantissimo, si vede dall’esito delle ultime gare con Messina e Roma. Domani ci attende la sfida contro Costa Volpino: è una squadra di alto livello che a mio giudizio avrà già accantonato il successo in Coppa Italia per tornare a pensare alla Pool Promozione ma anche noi siamo in un momento positivo ».

Narconon Volley Melendugno - Olio Pantaleo Volley Fasano

Il grande volley pugliese si riprende la scena nel turno infrasettimanale della Pool Promozione. Mercoledì 18 febbraio, alle 20:30, il Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce farà da cornice a una sfida che va ben oltre la classifica: il primo storico derby stagionale in Serie A2 tra la Narconon Volley Melendugno e l'Olio Pantaleo Volley Fasano. Un incrocio di destini tra due club che stanno elevando il prestigio regionale ai vertici della categoria. Le padrone di casa, guidate da una stagione finora leggendaria e impreziosita dalla semifinale di Coppa Italia, cercano conferme nel loro fortino salentino. Di fronte, la "matricola terribile" Fasano, rivelazione autentica di questa stagione, arriva a Lecce pronta a dare battaglia nel suo primo anno assoluto in A2. Ad impreziosire la sfida ci sarà anche un suggestivo "derby nel derby" dal sapore internazionale: sul parquet leccese si esibiranno, infatti, due stelle della nazionale argentina, Daniela Bulaich per Melendugno e Candela Sol Salinas per Fasano. Un motivo in più per non perdere uno spettacolo di altissimo livello. Un duello tutto albiceleste che aggiunge ulteriore fascino tecnico ed emotivo a una serata già ricca di spunti. Separate dalla geografia dei gironi nella prima fase, le due compagini si ritrovano ora nel momento cruciale del campionato. Non è solo una sfida tecnica tra l'esperienza consolidata di Melendugno e l'entusiasmo travolgente di Fasano, ma un tributo alla passione di un intero territorio. La posta in palio per il posizionamento nella Pool Promozione è altissima, ma a dominare sarà l'effetto emotivo di un match che promette scintille e uno spettacolo di alto livello. Il "Wednesday Night" pugliese è pronto a mostrare all'Italia il volto più bello e vibrante del volley del Sud.

EX: Nessuno



Daniela Bulaich (Narconon Volley Melendugno)- « Giocare un derby è sempre speciale, ma farlo in Serie A2 con i colori di Melendugno ha un sapore particolare. Sappiamo quanto questa partita conti per i nostri tifosi: daremo tutto per onorare questa maglia. Sarà una battaglia sportiva bellissima e spero di vedere il Palasport pieno di calore: abbiamo bisogno del vostro supporto per spingerci oltre l'ostacolo ».

Maria Sofia Negro (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « È sempre un piacere per me giocare contro Melendugno, ritrovare allenatori, dirigenti e tifosi con cui ho avuto il piacere di condividere una stagione che mi porta alla luce ricordi bellissimi come la vittoria del campionato di serie B2 del 2020/21 che ci permise di andare in serie B1. Reduci da questa importante vittoria in casa contro Trento, affronteremo questa partita come abbiamo fatto dall’inizio del campionato fino ad ora, cercando di dare il massimo e focalizzandoci su un pallone alla volta. Sia Melendugno che Fasano hanno dimostrato di poter competere alla pari con tutte le squadre del campionato, comprese le prime della classe, sono certa quindi che sarà una partita entusiasmante ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Itas Trentino

Il turno infrasettimanale di Serie A2 femminile proporrà all’Itas Trentino la seconda trasferta consecutiva dopo quella sostenuta a Fasano nello scorso weekend. Questa volta il sestetto gialloblù farà visita alla Cda Volley Talmassons, una delle principali candidate alla promozione diretta in A1, seconda forza della Pool Promozione alle spalle di Brescia.

Sono cinque i precedenti in gare ufficiali tra Itas Trentino e Cda Talmassons, ben quattro riferiti alla stagione 2022/23 oltre alla recente sfida di Coppa Italia (quarti di finale) vinta dalla formazione friulana. Il computo complessivo dei precedenti sorride però a Trento, che si è imposta in quattro delle cinque occasioni.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Itas Trentino, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Alessandra Mistretta a Trentino Volley nel 2023/2024; Beatrice Molinaro a Trentino Volley nel 2024/2025; Alice Pamio a Volley Talmassons nel 2024/2025

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)-« Sappiamo che ci attende una sfida particolarmente complicata, contro una squadra che ha appena giocato una finale di Coppa Italia di altissimo livello. E’ una gara certamente stimolante, in casa Talmassons ha caratteristiche molto dominanti, per questo dovremo farci trovare pronti, nonostante i pochi giorni di recupero dopo la trasferta di Fasano. Dobbiamo assolutamente lasciarci alle spalle la prestazione offerta domenica in Puglia, nella quale oggettivamente ci siamo trovati in difficoltà senza riuscire a risollevarci. Mi aspetto una reazione sotto tutti i punti di vista, a partire dall’entusiasmo da trasportare in campo e dalla capacità di trovare le soluzioni e le energie per reagire ai momenti di difficoltà che si presenteranno nell’arco della gara ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DELLA POOL PROMOZIONE-

Mercoledì: 18 febbraio 2026, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - SMI Roma Volley Arbitri: Testa Antonio, Galletti Denise

Mercoledì: 18 febbraio 2026, ore 20.30

Gruppo Formula 3 Messina - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Marani Azzurra, Proietti Deborah

C.B.L. Costa Volpino - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Galteri Andrea, Di Lorenzo Antonino

Narconon Volley Melendugno - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Traversa Nicola, Ayroldi Raffaella

Cda Volley Talmassons Fvg - Itas Trentino Arbitri: Magnino Simone, Cervellati Giulio

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 24, Cda Volley Talmassons Fvg 21, C.B.L. Costa Volpino 21, SMI Roma Volley 19, Nuvolì Altafratte Padova 18, Olio Pantaleo Volley Fasano 15, Itas Trentino 14, Narconon Volley Melendugno 13, Futura Giovani Busto Arsizio 12, Gruppo Formula 3 Messina 5.