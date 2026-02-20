Brescia-Costa Volpino, scontro al vertice in Pool Promozione

Il monopolio delle attenzioni sarà inevitabilmente sul primo scontro diretto per la vetta della classifica. La Valsabbina Millenium Brescia, in striscia positiva con dodici vittorie consecutive, ospiterà al PalaGeorge la Cbl Costa Volpino, distante sei punti (ma con una partita in meno) e reduce dal netto k.o. dell’infrasettimanale contro Busto Arsizio. Sarà il primo bivio per misurare la forza di due tra le favorite al primo slot promozione.

Spettatrice interessata la Cda Volley Talmassons FVG, a -3 dalle giallonere con una gara da recuperare, il big match proprio contro le orobiche del 25 febbraio, che affronterà invece la SMI Roma Volley con la certezza che una delle due dirette rivali perderà inevitabilmente dei punti. I due match saranno alle 17 così come lo scontro tra l’Itas Trentino e la Nuvolì Altafratte Padova, al momento terza a pari merito con Costa Volpino. Un’ora prima, alle 16, l’Olio Pantaleo Fasano ospiterà la Gruppo Formula 3 Messina mentre la Futura Giovani Busto Arsizio e la Narconon Volley Melendugno saranno impegnate nel Monday Night del 23 febbraio alle ore 20.

In Pool Salvezza, il via alle danze sarà sabato 21 febbraio con il derby cremonese delle 18.30 tra la èpiù Casalmaggiore e la Trasporti Bressan Offanengo: le rosa sono attualmente penultime con 11 punti, le neroverdi quarte a +6 sulla zona retrocessione. Domenica, si partirà alle 16 con la trasferta del Club Italia, 13 punti al sesto posto, in casa della Panbiscò Leonessa Altamura mentre, un’ora più tardi, la Marsala Volley ospiterà la Volley Modena e la Clerici Auto Concorezzo cercherà punti preziosi per la permanenza in Serie A contro la Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

POOL PROMOZIONE-

Cda Volley Talmassons Fvg - SMI Roma Volley

Dopo la sconfitta con la capolista Valsabbina Millenium Brescia al PalaGeorge di Montichiari per le Wolves arriva l’ora di un’altra difficile trasferta, che è anche la più lunga della seconda fase del campionato. Domenica 22 febbraio, alle ore 17:00, al Palazzetto dello Sport di Latisana, la SMI Roma Volley sarà di scena in terra friulana per affrontare la CDA Volley Talmassons FVG, seconda forza della graduatoria a soli tre punti dalla vetta (con una gara in meno) e finalista della Coppa Italia di Serie A2. Nonostante i precedenti sorridano alle giallorosse (doppio 3-1 la scorsa stagione in A1), le friulane sono ancora imbattute nella Pool Promozione e vantano i favori del pronostico. Dal canto loro le capitoline, che hanno conquistato cinque punti nelle prime quattro giornate della seconda fase, vogliono dimenticare in fretta l’ultimo turno infrasettimanale e ripartire dai due successi al tie-break con Nuvolì Altafratte Padova e Futura Giovani Busto Arsizio.

PRECEDENTI: 2 (2 successi SMI Roma Volley)

EX: Nessuno

Carolina Pecorari (SMI Roma Volley)- « Talmassons è una squadra forte che nel turno infrasettimanale si è messa alle spalle la sconfitta nella finale di Coppa Italia di Serie A2 battendo Trento. Siamo consapevoli del loro valore e del loro livello ma dobbiamo esserlo anche del nostro. Cercheremo di dare tutte noi stesse per fare punti su un campo così difficile ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Gruppo Formula 3 Messina

EX: Margherita Muzi a Akademia Messina nel 2022/2023

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Ci dirigiamo verso questa trasferta di Fasano con la consapevolezza di aver aggiunto, partita dopo partita, sempre qualcosina in più a livello di performance. Giocheremo l'ultima di andata della Pool con un'idea: metterci più qualità e struttura del nostro sistema di gioco, cercando di mettere gli avversari il più possibile in difficoltà ».

Valsabbina Millenium Brescia - C.B.L. Costa Volpino

Sarà una domenica da derby quella che si vivrà il 22 febbraio, alle 17, al PalaGeorge: le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia, capoliste della Pool Promozione, affronteranno la Cbl Costa Volpino, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A2 e ambiziosa pretendente alla massima serie. La gara chiuderà il girone di andata della seconda fase. Dodici vittorie consecutive e primato in Pool Promozione: le Leonesse corrono veloci e non sono certo intenzionate a fermarsi. A dimostrarlo una volta di più è stata la prova messa in campo, mercoledì sera, al PalaGeorge, nella quale la squadra è apparsa coesa, agguerrita e fortemente determinata, anche nei momenti di difficoltà. Caratteristiche fondamentali che esaltano l’entusiasmo, fortificano sicurezze e, soprattutto, mantengono altissima la concentrazione in vista di un big match dal bottino d’oro. Dopo nove vittorie consecutive in Regular Season (che le hanno regalato il primato del Girone A e la prima posizione nella classifica d’ingresso alla seconda fase), la Cbl ha approcciato la Pool Promozione con qualche difficoltà, collezionando due sconfitte (all’esordio con Padova e nell’ultimo turno infrasettimanale con Busto Arsizio) su tre partite giocate fino a qui. Nonostante un avvio in salita, Costa Volpino ha dimostrato tutto il suo valore in Coppa Italia, anzitutto conquistando una storica finale, la prima per la società del presidente Dell’Orto, poi riuscendo ad alzare il trofeo dopo una lunga battaglia contro Talmassons, che è terminata in quattro set. Mvp del trofeo, tra l’altro, è stata Aurora Pistolesi, che lo scorso ha ha vestito i colori di Brescia.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 2 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Margherita Brandi a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Aurora Pistolesi a Millenium Brescia nel 2024/2025

Elena Arici (Valsabbina Millenium Brescia)- « Partita dopo partita, continuiamo a sognare e vogliamo farlo ancora. Abbiamo lo sguardo fisso sul nostro obiettivo, ma dobbiamo essere brave a tenere a bada l’entusiasmo e restare concentrate. Domenica ci aspetta un derby di alto livello: la posta in palio sarà altissima, come ormai in ogni sfida. Costa Volpino avrà voglia di riscattarsi e partirà sicuramente con grande aggressività. Noi, però, vogliamo continuare a imporre il nostro gioco e, con determinazione, affrontare e superare ogni difficoltà. Sarà un big match da non perdere e abbiamo bisogno del supporto di tutti i tifosi. Vi aspettiamo al palazzetto per ruggire insieme! ».

Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)-« Brescia è una squadra di altissimo livello. Hanno giocatrici dai cognomi importanti, con grande esperienza, e lo hanno dimostrato non solo durante tutto il campionato ma soprattutto nella Pool Promozione, dove arrivano da dodici vittorie consecutive. Giocare in casa loro sarà una sfida nella sfida. Da ex giocatrice di Brescia conosco bene quell’ambiente: è un campo difficile, con una tifoseria molto presente. Noi arriviamo da una gara che non ha espresso al meglio il nostro potenziale, ma in questa fase non c’è tempo per soffermarsi troppo su quello che è stato. Dovremo essere brave ad azzerare e a concentrarci subito sulla prossima sfida. Io credo molto in questa squadra. Sono contenta del lavoro che stiamo facendo, sia in palestra sia come gruppo: stiamo crescendo, stiamo costruendo qualcosa di importante e questo deve darci consapevolezza. Dovremo arrivare cariche, lucide e determinate, pronte a lottare su ogni pallone. In questa fase ogni punto pesa tantissimo e vogliamo fare di tutto per portare a casa il massimo risultato. Avremo bisogno anche dell’aiuto del nostro pubblico che come hanno già dimostrato più volte e in Coppa Italia sono determinanti per noi , soprattutto in un ambiente come il pala George! ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Narconon Volley Melendugno

Primo Monday night della Pool Promozione per la Futura Volley Giovani che il 23 febbraio attende alla Soevis Arena la Narconon Melendugno. La seconda fase del campionato di A2 sta correndo veloce, offre grandi emozioni ad ogni turno e anche in questa occasione ci sono tutte le premesse affinché la sfida di lunedì sera regali divertimento e spettacolo. Busto Arsizio e Melendugno sono separate in classifica da una sola lunghezza e in palio ci sono punti pesanti per scalare ulteriormente la graduatoria. La Futura è reduce dal brillante successo sul campo della CBL Costa Volpino, va a punti da tre giornate consecutive ed è in grande fiducia. Proprio mercoledì scorso la Narconon ha conquistato il primo successo nella Pool Promozione (contro Fasano) dopo tre k.o. a fila e può contare su un impianto di gioco solido che ha nella battuta e nel muro i suoi migliori fondamentali. Sul fronte offensivo la Futura dovrà fare attenzione al fattore “B”, con la ex Terry Bassi (264 punti con 31 ace, 34 muri e il 36,3%), Daniela Bulaich (250 punti) e Maria Adelaide Babatunde (243 punti) principali terminali da limitare.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Maria Teresa Bassi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La prestazione contro Costa Volpino è stata molto importante. Ci portiamo a casa oltre ai punti anche una bella iniezione di fiducia perché vincere contro una squadra come la CBL ci dà morale. Nelle ultime settimane stiamo lavorando tanto e bene, ognuna di noi sta dando il cento per cento e si vede anche in allenamento dove il livello si è alzato notevolmente. Abbiamo fatto quello step in più che ci mancava e adesso penso e spero che potremo competere con le squadre più forti della Pool. La gara contro Melendugno rappresenta una bella occasione per dare continuità al lavoro svolto nelle ultime due settimane, sarà un match impegnativo soprattutto dal punto di vista mentale perchè loro difendono veramente tanto ».

Gaia Roserba (Narconon Volley Melendugno)- « La vittoria contro Fasano ci ha dato grande consapevolezza, ma a Busto il livello si alzerà ulteriormente. Affrontiamo una squadra reduce da un successo pesante e con individualità di grande esperienza. Sarà importante mantenere alta l'attenzione in tutti i fondamentali e portare in campo il grande lavoro che ogni giorno facciamo in palestra. Siamo cariche: vogliamo chiudere il girone d'andata dimostrando che Melendugno ha la personalità per dire la sua contro chiunque ».

Itas Trentino - Nuvolì Altafratte Padova

Dopo due trasferte consecutive che non hanno portato in dote punti al sestetto gialloblù, l’Itas Trentino ritrova il sostegno dei propri tifosi per la gara casalinga contro la Nuvolì Altafratte che chiuderà il percorso del sestetto di Beltrami nel girone d’andata della Pool Promozione. Una gara decisamente importante ai fini della graduatoria, con Trento determinata a risalire la classifica che attualmente vede Pamio e compagne al nono posto a quota 14 punti. Nessun problema di organico in casa trentina, con Beltrami che potrà disporre di tutte le effettive della rosa in vista della gara interna con Altafratte, attualmente al terzo posto della Pool Promozione grazie ai suoi 21 punti in classifica. Sono solamente due i precedenti in gare ufficiali tra queste due società, relativi alla Regular Season della passata stagione: in entrambe le circostanze l’Itas Trentino si è imposta al tie break sulle patavine. Due gli ex dell’incontro: Marco Sinibaldi, allenatore della Nuvolì, ha guidato l’Itas Trentino in A1 due stagioni fa, mentre l’alzatrice delle venete Martina Stocco ha vestito la maglia gialloblù dal 2022 al 2024. Vantano un passato in Trentino altre due atlete di Altafratte, l’opposta Giorgia Mazzon (ex Argentario e Delta Informatica) e il libero Marianna Maggipinto (ex Ata).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Martina Stocco a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Marco Sinibaldi a Trentino Volley nel 2023/2024



Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Ci attende l’ultima sfida della prima parte della Pool Promozione, consapevoli che si tratta di un’altra gara complicata, visto che andremo ad affrontare una formazione di qualità che abbiamo già sfidato nel corso del pre-campionato estivo. E’ una squadra che gioca bene ed è molto impegnativa da affrontare: sarà fondamentale ripartire dagli aspetti positivi mostrati mercoledì a Latisana, a partire da un muro-difesa che ci ha consentito di rimanere in partita fino alla fine. Spingere con il servizio e avere un pizzico di convinzione in più in attacco saranno altri due fattori determinanti per riuscire ad ottenere un risultato positivo e poter chiudere il girone d’andata con una vittoria ».

Celeste Sposetti (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica ci attende un’altra sfida su un campo ostico come quello di Trento. Reduci dalla lunga trasferta di Messina non abbiamo abbassato il ritmo ma siamo tornati subito in palestra per preparare al meglio un altro match molto delicato. L’Itas avrà voglia di riscatto dopo la sconfitta contro Talmassons ma noi cercheremo di imporre il nostro gioco fin dai primi scambi per dare continuità ai risultati positivi ottenuti sino ad oggi. Sono certa che esprimeremo una bella pallavolo e mi auguro di vedere ancora una volta sugli spalti un bel gruppo di nostri tifosi che accorreranno al Sanbàpolis per tifare le loro tigri! »

POOL SALVEZZA-

Marsala Volley - Volley Modena

EX: Federica Nonnati a Marsala Volley nel 2020/2021

Clerici Auto Concorezzo - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Dopo il tie-break perso domenica scorsa contro Trasporti Bressan Offanengo, la Clerici Auto Concorezzo torna nuovamente tra le mura amiche per affrontare Tenaglia Abruzzo Altino Volley nella gara valida per la quarta giornata della pool salvezza. Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato. Le abruzzesi non sono riuscite a strappare punti dalla trasferta sul campo di Marsala Volley, brava prima a rimontare l’iniziale set di svantaggio e poi a chiudere la pratica vincendo le successive tre frazioni, mentre le brianzole hanno alzato bandiera bianca al quinto set nella battaglia contro Offanengo, cedendo alla prima palla match concretizzata da Valentina Zago. In generale, la squadra allenata da coach Matteo Ingratta, alla seconda stagione sulla panchina di Altino, ha disputato un’ottima prima parte di stagione, riuscendo a staccare il pass per la partecipazione alla Coppa Italia, esperienza conclusa con la sconfitta ai quarti di finale contro C.B.L. Costa Volpino (fresca vincitrice della competizione). Nel girone di ritorno, invece, qualche passo falso di troppo ha impedito a Sassolini e compagne di entrare nel novero delle squadre che ora si stanno contendendo l’accesso alla massima categoria Nazionale. Tuttavia, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si è presentata ai nastri di partenza della pool salvezza da capolista del raggruppamento con 18 punti, diventati successivamente 20 grazie al successo contro il Club Italia arrivato tramite il tie-break nella seconda giornata (la prima giocata dalle abruzzesi dopo aver osservato il turno di riposo). Dall’altra parte della rete, invece, la Clerici Auto Concorezzo va a caccia del primo successo in questa pool salvezza. Finora sono 2 i punti raccolti dalla formazione di coach Gilles Reali nella seconda fase del campionato, arrivati entrambi a seguito di due sconfitte maturate al quinto set contro Volley Modena e Trasporti Bressan Offanengo. Nella restante gara disputata, Trevisan e compagne hanno incassato un rotondo 3-0 per mano della Clai Imola Volley. La situazione di classifica prima dell’inizio di questo quarto turno vede le ospiti in testa alla pool salvezza con 20 punti, gli stessi di Panbiscò Leonessa Altamura, mentre le padrone di casa occupano il settimo posto della graduatoria condiviso con èPiù Casalmaggiore, entrambe appaiate a quota 11. Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 17:00 di domenica 22 febbraio e la diretta streaming dell’evento sarà visibile gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

EX: Nessuno



Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Altino è una formazione molto giovane, ma altrettanto completa. Una delle peculiarità di questa squadra è la profondità del roster. Possiedono quattro bande che si alternano spesso e, in generale, tutte le giocatrici ruotano parecchio, quindi dovremo stare attenti perchè, nel corso della gara, possono trovare delle soluzioni anche dalla panchina. Noi dovremo essere bravi a riproporre l'atteggiamento che abbiamo avuto dal secondo set in poi contro Offanengo e sfruttare la maggiore esperienza dei nostri giocatori. Ci aspetta una sfida molto tosta perchè Altino ha grandi saltatori e, in generale, vanta fisicità importanti che l'hanno portata a sfiorare la pool promozione. Da qui alla fine del campionato sono tutte finali, quindi nel corso della gara subentreranno tanti fattori come la tensione o la condizione fisica, che determineranno l'esito della contesa. Noi vogliamo comunque affrontare questo match a viso aperto, consapevoli delle nostre qualità (che abbiamo mostrato anche domenica), ma anche consci della forza dell'avversario ».

Viktoryia Siakretava (Tenaglia Abruzzo Altino Volley) « Ci stiamo preparando per la prossima partita contro Concorezzo, come per tutte le partite, concentrandoci sui dettagli individuali necessari e sul gioco di squadra in generale. Purtroppo, non siamo riusciti a mostrare la nostra migliore prestazione contro Marsala, ma abbiamo imparato rapidamente la lezione e ci siamo concentrate sul futuro. Psicologia e spirito combattivo sono molto importanti qui. Attualmente siamo primi in classifica e faremo di tutto per rimanerci fino alla fine del campionato. E, soprattutto, ci godiamo il momento e il risultato sarà positivo ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Club Italia

Secondo appuntamento casalingo consecutivo per la PanBiscò Leonessa, che domenica 22 febbraio alle ore 16 scenderà in campo al PalaBaldassarra per la quarta giornata della Pool Salvezza contro il Club Italia. Una sfida che si preannuncia intensa, spettacolare e carica di significati in chiave classifica. Le altamurane arrivano all’appuntamento con il successo al tie-break conquistato nell’ultimo turno contro Casalmaggiore, al termine di una gara dalle mille emozioni. Dopo aver dominato i primi due set, le leonesse hanno subito la rimonta delle avversarie, salvo poi ritrovare grinta e lucidità nel parziale decisivo, chiuso 15-11 tra l’entusiasmo del pubblico di casa. Tie-break anche per le prossime avversarie: il Club Italia ha superato Imola al quinto set, al termine di una partita speculare rispetto a quella disputata contro Altino, in cui le federali erano riuscite quasi nell’impresa di rimontare da 0-2 prima di arrendersi al tie-break. Il percorso delle ragazze guidate da coach Juan Cichello, dopo lo stop iniziale contro Offanengo, racconta di una squadra in crescita, capace di esprimere pallavolo di qualità e grande carattere. Il Club Italia rappresenta un progetto federale di assoluto valore: un roster composto interamente da giovanissime italiane, tra le migliori prospettive del panorama nazionale, atlete che ambiscono a vestire in futuro la maglia della Nazionale maggiore. Talento, freschezza atletica e solidità tecnica rendono la formazione azzurra un avversario temibile, a dispetto della giovane età. La classifica vede attualmente la PanBiscò Leonessa in vetta a quota 20 punti, in compagnia di Altino e Imola. Il Club Italia occupa invece il sesto posto con 13 punti, con un margine di due lunghezze sulla zona retrocessione. Una graduatoria corta che rende ogni sfida determinante. Sul fronte altamurano, il cammino nella Pool Salvezza è stato finora all’insegna dell’equilibrio: prima la sconfitta al tie-break sul campo di Marsala, poi la vittoria, sempre al quinto set, contro Casalmaggiore. Coach Dell’Anna può contare sull’intero roster a disposizione, con un gruppo motivato e deciso a sfruttare al massimo il fattore campo, spinto da un pubblico che si conferma tra i più numerosi e calorosi della categoria. Domenica, inoltre, il PalaBaldassarra sarà teatro di momenti coreografici organizzati dai supporters altamurani, pronti a colorare e rendere ancora più suggestiva la cornice del match. L’invito rivolto a tutti i tifosi è quello di raggiungere l’impianto con qualche minuto di anticipo per partecipare attivamente alla coreografia e contribuire a creare un’atmosfera capace di trascinare le leonesse verso un’altra battaglia sportiva. La posta in palio è alta, lo spettacolo è assicurato: la PanBiscò Leonessa è pronta a ruggire ancora.

EX: Alessia Arciprete a Club Italia nel 2016/2017



Palma Monitillo (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Dopo la vittoria per 3-2 contro Casalmaggiore siamo pronte ad affrontare il Club Italia e cercare di mantenere il nostro posto in classifica per raggiungere il prima possibile la salvezza. Sarà una partita molto combattuta perché loro sono il futuro del nostro movimento e come tali faranno di tutto per metterci in difficoltà. Noi stiamo lavorando molto in palestra e credo che dall'inizio dell' anno si sia vista una notevole crescita del nostro gioco e dell'intesa dell'intera squadra ».

Maria Solovei (Club Italia)- « La partita di domenica contro Altamura sarà sicuramente molto difficile ma la gara che abbiamo vinto contro Imola ci ha dato sicurezza e grinta, tutto ciò che ci serve per finire questo campionato nel migliore dei modi. A Imola abbiamo ritrovato anche il nostro atteggiamento migliore e siamo pronte per affrontare questa sfida e questa trasferta in Puglia ».

èpiù Casalmaggiore - Trasporti Bressan Offanengo

Capitan Chiara Costagli e compagne fanno ritorno nella propria tana in quel di Viadana per affrontare la quarta giornata di andata della Pool Salvezza della Serie A2 Tigotà Stagione 2025/2026. La E'più Casalmaggiore è pronta ad accogliere la Trasporti Bressan Offanengo nell'anticipo di sabato 21 febbraio al PalaFarina. Dirigono Matteo Selmi e Andrea Bonomo, Chiara Dellapina al videocheck con Elena Nichetti al referto elettronico, fischio d'inizio fissato per le ore 18.30. Gara importante per le rosa che incontrano, dopo una bella prestazione messa sul campo di Altamura che ha portato Casalmaggiore a strappare un punticino ad una delle formazioni in testa della classifica, Offanengo in una sorta di derby provinciale (entrambe in provincia di Cremona ma distanti 81km (94 se consideriamo come partenza Viadana) in cui Casalmaggiore dovrà provare a portare a casa più punti possibili anche contro le cremasche che vengono da tre vittorie consecutive, due da tre e una da due, per continuare a smuovere la classifica.

PRECEDENTI: 2 (2 successi èpiù Casalmaggiore)

EX: Valentina Zago a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2022/2023



Martina Morandi (èpiù Casalmaggiore)- « La gara con Altamura è stata molto impegnativa, all'inizio non siamo partite con il piede giusto poi abbiamo ben recuperato...peccato per il tie break in cui loro hanno avuto la meglio però abbiamo portato a casa comunque un bel punto che testimonia il cambio di mentalità positivo che abbiamo avuto durante la paertita. Quella con Offanengo sarà molto importante per noi, dovremo essere decise e lucide nei momenti più importanti. Loro sono una squadra molto composta e che difende molto ma credo protremo fare la differenza in battuta ».

Leo Barbieri (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « E' un match molto importante per entrambe le formazioni, soprattutto per la posta in palio. Più volte abbiamo detto come in questa pool salvezza ogni punto possa essere decisivo, poi c'è la parte di un derby tra due squadre della stessa zona, un aspetto che dà ulteriore lustro all'importanza della partita. Stiamo lavorando veramente bene in palestra, i risultati ci hanno dato una mano a livello mentale, l'impegno delle ragazze è encomiabile ogni giorno e di questo bisogna dare grande merito a loro. Con l'arrivo della centrale Beta Dumancic, Casalmaggiore ha acquisito ulteriore fisicità, è una squadra particolare perché sotto questo aspetto ha un grandissimo potenziale nei fondamentali di prima linea come attacco e muro e ci sono momenti in cui è difficile da leggere e da contrastare. Bisogna essere molto attenti nelle scelte di muro-difesa, inoltre credo che battere bene e con grande precisione sia la chiave di questo match ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA POOL PROMOZIONE-

Domenica 22 febbraio 2026, ore 16.00

Olio Pantaleo Volley Fasano - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Resta Giuseppe, Chiriatti Stefano

Domenica 22 febbraio 2026, ore 17.00

Cda Volley Talmassons Fvg - SMI Roma Volley Arbitri: Lorenzin Ruggero, Peccia Luigi

Valsabbina Millenium Brescia - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Adamo Giorgia, Cruccolini Beatrice

Itas Trentino - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Kronaj David, Ayroldi Raffaella

Lunedì: 23 febbraio 2026, ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Fontini Simone, Bolici Giulio

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 27, Cda Volley Talmassons Fvg 24, C.B.L. Costa Volpino 21, Nuvolì Altafratte Padova 21, SMI Roma Volley 19, Narconon Volley Melendugno 16, Olio Pantaleo Volley Fasano 15, Futura Giovani Busto Arsizio 15, Itas Trentino 14, Gruppo Formula 3 Messina 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA POOL SALVEZZA-

Sabato 21 febbraio 2026, ore 18.30

èpiù Casalmaggiore - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Selmi Matteo, Bonomo Andrea

Domenica 22 febbraio 2026, ore 16.00

Panbiscò Leonessa Altamura - Club Italia Arbitri: Dell'Orso Alberto, Mancuso Alberto



Domenica 22 febbraio 2026, ore 17.00

Marsala Volley - Volley Modena Arbitri: Caronna Andrea, Villano Dalila

Clerici Auto Concorezzo - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Papapietro Eustachio, Di Lorenzo Antonino

Riposa: Clai Imola Volley

LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 20, Panbiscò Leonessa Altamura 20, Clai Imola Volley 20, Trasporti Bressan Offanengo 17, Marsala Volley 15, Club Italia 13, Clerici Auto Concorezzo 11, èpiù Casalmaggiore 11, Volley Modena 5.