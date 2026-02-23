Il posticipo è della Futura, battuta Melendugno

Una prova di solidità e continuità per la squadra di coach Mauro Tettamanti, brava a gestire i momenti chiave del match e a confermare i segnali di crescita già mostrati nelle ultime uscite, compreso il pregevole raid di mercoledì scorso sul campo di Costa Volpino. Tre punti pesanti quelli messi in cassaforte da Busto Arsizio, che rafforzano morale e classifica, con un nuovo passo avanti e l’aggancio a Fasano a quota 18 punti.

Nel quinto turno di andata della Pool Promozione, caratterizzato ieri solo da vittorie casalinghe, le biancorosse completano il percorso netto lasciando per strada solo un set e festeggiano nel migliore dei modi il doppio compleanno di capitan Sofia Rebora e Gaia Moroni. E con che regalo!

Di sicuro valore la prestazione offerta dalla formazione bustocca, che viaggia al 41% offensivo, stampa 12 muri, riceve col 39% di perfetta e punge in battuta (5 ace) ma soprattutto mostra un gran carattere e quella voglia di non mollare mai. Come conferma la gran rimonta dal 22-24 al 28-26 del terzo set, il cui finale è davvero da togliere il fiato e frutto dell’ottimo lavoro corale della Futura, con l’ace di una preziosa Alessandra Talarico a mettere il sigillo alla frazione. Top scorer è Alyssa Enneking con 18 punti (col 48%!), l’MVP se lo prende meritatamente Marika Longobardi (14 punti con 3 ace un muro e il 42% di ricezione perfetta. In doppia cifra anche Veronica Taborelli (15 col 44%), capitan Rebora (12 con 3 muri) e Alice Farina (14 con 4 muri). Ottimo, infine, il contributo di Sofia Alberti, che in palleggio ha saputo sparigliare le carte con personalità e concentrazione.

L’avvio equilibrato (7-7) viene spezzato dalle ospiti, che sul turno in battuta di Babatunde piazzano il primo break (dall’11 pari all’11-15). Il vantaggio della Narconon dura lo spazio di un attimo, perché Busto Arsizio trae energia dagli ingressi di Alberti e Orlandi e con Farina a presidiare la rete rimette la testa avanti (18-17). Bastano però un paio di distrazioni banali per ridare spinta alle pugliesi (19-22), che arrivano al set-point proprio su un attacco out di Taborelli (20-24). Prima Longobardi e poi Rebora a muro annullano due opportunità ma Melendugno chiude alla terza con Avenia.

Grande battaglia nel secondo parziale, con la Futura che risponde a modo ad ogni tentativo di allungo della Narconon (dall’1-3 al 4 pari, dal 5-7 all’8-7). Le biancorosse capiscono che è il momento di piazzare la sgasata e con Rebora in battuta stampano un break di 4-0 (dal 9-8 al 13-8) che mette sulla buona strada la frazione. Questa volta le biancorosse non si distraggono nemmeno per un attimo e anzi, dilatano il gap grazie al positivo impatto di Sormani (20-13). Il grosso del lavoro è fatto e il sigillo porta la firma di Enneking.

Con tanta fiducia nel serbatoio, Busto Arsizio riparte di gran carriera nel terzo parziale (7-3) presa per mano dalla schiacciatrice texana. Melendugno non ci sta, resta in scia (8-7 con Bassi) e poi mette anche la freccia con un paio di buone soluzioni di Joly (13-16). Bulaich e Bassi affondano il coltello (14-19) e allora coach Tettamanti cambia la regia con Alberti dentro per Sassolini. Anche gli ingressi di Orlandi e Talarico contribuiscono a scuotere la Futura (17-20), che vuole restare attaccata al set con tutte le sue forze (19-21). Longobardi sale in cattedra per il 20-22, Rebora ed Enneking fanno sentire il fiato sul collo alle pugliesi (22-23) ed il finale è un brivido unico: le ospiti non sfruttano il 22-24, le Cocche ci mettono carattere e cuore e nella lunga alternanza di vantaggi chiudono al terzo tentativo con Taborelli (27-26) e un ace di Talarico (28-26).

Nel quarto set confermata in campo Alberti, ad uscire meglio dai blocchi sono ancora le biancorosse, che si mettono a fare l’andatura con sicurezza (7-4, 10-6, 13-8).

La squadra di coach Tettamanti sta in campo con grande concentrazione, attenta a non scoprire il fianco al tentativo di rimonta delle avversarie (16-11 con l’attacco di Longobardi). Farina stampa il 18-11 che profuma tanto di vittoria; la Futura diventa padrona del campo (21-14) e nel finale dà il via alla festa col muro di Enneking (25-17).

I protagonisti-

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Siamo partite un po’ contratte e poco lucide perchè abbiamo fatto troppi errori ma la cosa che mi è piaciuta è stata la reazione. Solitamente quando abbiamo questi cali subiamo tanto e invece oggi abbiamo cambiato il match. Siamo state brave. Già prima di Modena percepivo che ci stavamo allenando bene, ci siamo, si è visto anche nel match di Roma. Credo che siamo più concrete, stiamo sempre lì. Il periodo è complicato: abbiamo Trento venerdì e poi la trasferta a Messina, sono gare in cui dobbiamo fare punti però sono super fiduciosa ».

Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Non sono contento, direi una bugia se lo fossi. Mi aspetto qualcosa in più dalle mie ragazze. Per me la partita non è lo specchio degli allenamenti: ho fatto tante volte i complimenti a loro perché quello che facevano in allenamento lo riportavano in gara, ma oggi questo non l'ho visto. Sono un po' deluso, non tanto dall'aspetto tecnico, che comunque l'abbiamo messo in campo, ma potevamo fare qualcosa in più come impatto alla gara, e questo si vede soprattutto dal contrattacco, dove siamo stati inferiori a Busto. Complimenti all'avversario, che ha fatto un'ottima gara. Noi però possiamo alzare ancora un po' l'asticella, di questo sono sicuro. Quest'anno con i Play Off allargati tutti se la giocheranno con tutti. Non c'è una squadra che ha la promozione in tasca, e questo deve essere da sprono, soprattutto per noi: come underdog, se alziamo un po' l'asticella, possiamo dire la nostra alla grande ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (22-25 25-16 28-26 25-17) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 14, Taborelli 15, Longobardi 14, Rebora 12, Sassolini, Enneking 18, Blasi (L), Talarico 3, Sormani, Alberti, Nella, Aina (L), Orlandi, Ternava. All. Tettamanti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Riparbelli 2, Bassi 20, Perfetto 6, Babatunde 12, Avenia 4, Bulaich Simian 11, Morandini (L), Colombino 4, Joly 3, Maruotti 1, Sturniolo, Roserba (L), Gianfico. All. Giunta.

ARBITRI: Fontini, Bolici.

Durata set: 29', 22', 33', 24'; Tot: 108'.

MVP: Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)

Spettatori: 295