Costa Volpino e Talmassons tornano a sfidarsi in campionato

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Un recupero che potrà dire molto per il vertice della classifica della Pool Promozione. Cbl Costa Volpino e Cda Volley Talmassons FVG, che si sono sfidate in Coppa Italia qualche settimana fa con il successo delle bergamasche , oggi alle 20.00 si sfideranno in campionato per recuperare il match rinviato domenica 15 febbraio e valevole per la terza giornata. Le due formazioni, in piena lotta per il primo posto cercheranno di conquistare l'intera posta. Le ragazze di Cominetti, oggi terze in classifica, tentare di recuperare il distacco con Brescia, che oggi è di nove punti, e la stessa Talmassons che, con una vittoria, raggiungerebbe il vertice della classifica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno

Carolina Fumagalli (C.B.L. Costa Volpino)- « Affronteremo Talmassons consapevoli di trovarci davanti a una squadra ostica. Il ricordo della vittoria contro di loro in finale di Coppa Italia è ancora vivo ed è stato un traguardo indelebile, ma ora dobbiamo essere brave a voltare pagina. A livello mentale, la nostra sfida sarà replicare quella 'bolla' di concentrazione che abbiamo costruito durante la finale. Nella pool promozione non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale ma siamo pronte a scendere in campo per prenderci il risultato che vogliamo ».

Fabio Parazzoli (Cda Volley Talmassons Fvg)- « L’avversario lo conosciamo. È una partita molto importante, in primis per la posta in palio e poi per rimetterci in pari con il calendario. È ovvio che c’è grande aspettativa, anche per riscattare la sconfitta in finale di Coppa Italia. Sappiamo cosa è andato e cosa no. È una gara dal duplice valore: vogliamo riscattarci e conquistare punti fondamentali per la classifica e per agguantare il primo posto ».

Mercoledì: 25 febbraio 2026, ore 20.00

C.B.L. Costa Volpino - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Mazzarà Antonio, Pernpruner Marco