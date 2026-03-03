Pool Promozione: Brescia sfida Trento, Talmassons ospita Melendugno

Dopo l’ultimo turno, il clima in cima alla classifica si è fatto rovente. E gli incontri in programma non faranno altro che mettere altra legna sul fuoco: alle 20, la capolista Valsabbina Millenium Brescia ospiterà un’Itas Trentino ferita dall’amaro anticipo contro Busto, mezz’ora più tardi la Narconon Volley Melendugno proverà a fare uno sgambetto anche alla Cda Volley Talmassons FVG, seconda a -1, dopo aver strappato un punto domenica alla prima della classe.

Sempre alle 20, in programma la sfida tra la Cbl Costa Volpino e l’Olio Pantaleo Fasano. Le orobiche hanno perso il terzo posto dopo il k.o. nello scontro diretto contro la Nuvolì Altafratte Padova, le pugliesi sono scivolate al settimo dopo la sconfitta contro la SMI Roma Volley. Proprio padovane, 24 punti, e capitoline, quinte a 22, saranno avversarie nella sfida in programma alle 20.30 al palazzetto di Viale Tiziano per provare a conquistare altri punti utili per il piazzamento finale e la griglia Playoff. Infine, una Futura Giovani Busto Arsizio in grande forma sarà di scena in trasferta sul campo della Gruppo Formula 3 Messina, sempre ultima con 5 punti all’attivo, tutti conquistati nella prima fase.

TUTTE LE SFIDE-

SMI Roma Volley - Nuvolì Altafratte Padova

Reduci da tre trasferte consecutive e, in particolare, dalla vittoria piena sul taraflex di Fasano, finalmente le Wolves tornano a giocare tra le mura amiche. Per la terza volta negli ultimi due mesi, dopo la sconfitta interna (1-3) costata l’eliminazione dalla Coppa Italia Frecciarossa A2 lo scorso gennaio e il successo al tie-break di inizio febbraio in terra veneta, le giallorosse si ritrovano ad affrontare la Nuvolì Altafratte Padova nel turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo (ore 20:30). La sfida, valevole per la seconda giornata di ritorno della Pool Promozione del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 2025/2026, inaugurerà un trittico di partite che le giallorosse disputeranno al Palazzetto dello Sport di Roma nel mese di marzo. La griglia dei Playoff Promozione, ai quali le capitoline si sono matematicamente qualificate grazie ai tre punti di domenica scorsa, verrà infatti definita nelle ultime gare casalinghe contro le prime della classe (il 15 marzo arriverà la capolista Brescia e il 22 marzo Talmassons). Proprio ai fini del miglior posizionamento in vista della fase cruciale della stagione sarà molto importante il turno infrasettimanale contro le patavine, che occupano il terzo posto con soltanto due lunghezze di vantaggio sulla squadra di coach Cuccarini, attualmente quinta in classifica. Nell’ultima giornata Padova è riuscita ad avere la meglio su Costa Volpino, che pochi giorni prima aveva inflitto un altro stop a Talmassons dopo quello in finale di coppa. Servirà dunque tutto il sostegno del Branco e del pubblico romano per cercare di muovere la classifica e conquistare punti preziosissimi contro un’avversaria di alto livello e in ottima salute.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 1 successo SMI Roma Volley)

EX: Nessuno

Claudia Consoli (SMI Roma Volley)- « Ormai conosciamo bene Padova avendola già affrontata due volte quest’anno e lo stesso vale per loro. Perciò, ancor più della tattica, sarà l’approccio mentale a fare la differenza. Dobbiamo soltanto pensare a giocare la nostra miglior pallavolo, scendere in campo con la giusta concentrazione e mantenerla lungo tutta la partita. Ci sono tante squadre raccolte in una manciata di punti e, pertanto, ogni set potrà rivelarsi decisivo in vista dei playoff ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Roma arriva da due sconfitte esterne ma contro due big della Pool Promozione come Brescia e Talmassons, ma soprattutto dalla vittoria di Fasano, un campo che sappiamo essere molto ostico e questo sarà un successo che caricherà molto le nostre prossime avversarie. Un ottimo risultato che va ad unirsi alle ambizioni di una società importante come quella della capitale, mi aspetto quindi una squadra motivata che vorrà senza dubbio approfittare del fatto di poter giocare in casa propria. Per quanto riguarda noi ovviamente non abbiamo avuto il solito giorno di stop a seguito del match ma siamo tornati subito a lavorare per le prossime gare, due tra l’altro molto ravvicinate, mi aspetto un’altra prova corale del nostro roster, ormai siamo a fine stagione e le energie sono quelle che sono, ci sarà bisogno di tutte le atlete ».

Gruppo Formula 3 Messina - Futura Giovani Busto Arsizio

Turno infrasettimanale di fuoco al “PalaRescifina”. Mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 il Gruppo Formula 3 Messina ospiterà una delle formazioni più crescenti in questa Pool Promozione, la Futura Giovani Busto Arsizio. Il match sarà valido per la seconda giornata di ritorno della Pool Promozione. Messina si affaccia alla sfida restando aggrappata al decimo gradino della classifica con 5 punti. Infatti, la formazione siciliana non ha ancora trovato il successo in questa Pool; solo le vittorie in Regular Season contro Trento (3-1) e contro Melendugno (3-2) hanno determinato tali punti. Nonostante ciò, i progressi visti dalla partita contro Brescia – salvo l’inciampo a Fasano – sono rincuoranti per il lavoro svolto da Coach Freschi e dal suo staff tecnico. Appena tre giorni fa, Ferrara e compagne hanno intrattenuto i tifosi del “PalaRescifina” nella gara- durata quattro set- contro le Pink Panthers della Cda Volley Talmassons Fvg (1-3: 19-25, 18-25, 25-20, 22-25). Per Messina spiccano le posto 4 Zojzi e Viscioni, rispettivamente con 19 e 13 punti. Va sottolineato anche il contributo dato dalle altre pedine di Coach Freschi: l'ingresso di Colombo, gli ace di Campagnolo, i muri di Kiss e le difese del libero Oggioni. Puntando gli occhi sulle avversarie di giornata, la Futura Giovani Busto Arsizio approda in terra sicula con 21 punti. La formazione biancorossa – sesta forza della Pool – ha dimostrato una crescita esponenziale sotto ogni punto di vista. Nel girone di andata, tre successi e due sconfitte; dopo aver ceduto contro Trento nella gara d’esordio (1-3), Rebora e compagne trovano la loro prima vittoria contro Messina (3-1) tra le mura amiche della Soevis Arena. Nella terza giornata la Futura è scesa in campo nella capitale; in una battaglia infinita durata quasi tre ore, le ospiti hanno ceduto solo sul 20-18 del quinto set lasciando la vittoria alle romane. Da quel match, solo vittorie da tre punti per la Futura: prima un netto 3-0 ai danni di Costa Volpino, poi- per concludere al meglio il girone di andata - un successo in quattro set contro Melendugno. Nell’anticipo di venerdì 27 febbraio, le lombarde hanno dato il via al girone di ritorno con la sfida contro Trento., vincendo con un netto 3-0. In questa stagione, Messina e Busto si sono scontrate lo scorso 7 febbraio. Alla Soevis Arena di Castellanza, le SuperGirls sono uscite sconfitte per 1-3 (25-8,25-21,23-25,25-20). Il match rappresentava uno scontro diretto per il nono posto in classifica – ultimo valido per l’accesso ai Play Off- visto che la Futura aveva 8 punti, 3 in più rispetto a Messina. Forse proprio a causa di questa pressione, Ferrara e compagne hanno regalato decisamente il primo parziale soffrendo soprattutto la fase break avversaria (7 i muri biancorossi) e chiudendolo con il -15% di efficienza in attacco. Buona invece l’attenzione in ricezione (65%, solo 1 ace subìto). Nel secondo set le messinesi partono più unite e determinate (3-6). I muri di Enneking e Farina accorciano sul -1, poi Zojzi e Kiss allungano sul 5-9. La Futura approfitta di diversi falli giallorossi e trova la parità sul 12esimo punto. Da quel momento le due squadre avanzano fino al 17 pari, poi Enneking garantisce un break alla sua squadra slanciandola sul 2-0. Nel parziale successivo le lombarde infiammano la Soevis Arena (3-0); Felappi e Kiss pareggiano sul 4 pari. Ogni tentativo della Futura di fuggire viene poi ricucito da Messina, che addirittura travolge il set (17-20). Le siciliane continuano a soffrire in attacco, ma grazie alla forza del muro (4) e della seconda linea (50% di efficienza in ricezione) riescono a conquistare il parziale. La quarta frazione di gioco vede fuoco e fiamme fino al 12 pari, dopodiché Messina commette diversi errori in attacco; la Futura ne approfitta e scala fino al 18-14. I cambi giallorossi con Colombo e Tisma contribuiscono a dimezzare lo svantaggio, ma Enneking e Rebora trascinano le padrone di casa alla vittoria. MVP del match il libero biancorosso Sophie Blasi, che al termine della gara festeggia il 69% di positività in ricezione e il 53% di perfetta su un totale di 13 palloni ricevuti. Top Spiker la schiacciatrice Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio), autrice di 21 punti, di cui 16 in attacco con il 44% e 5 muri. Nonostante il buon rendimento a muro da parte dell’americana, è la sua compagna Alice Farina la Top Blocker con appena un muro in più messo a segno. Top Acer la regista lombarda Helena Sassolini con 3 ace. Per concludere, Top Receiver la capitana messinese Martina Ferrara, la quale ha chiuso con un 72% di positività e di ricezione perfetta su 11 battute a lei indirizzate. Una sola ex tra le protagoniste: Chiara Landucci.

PRECEDENTI: 8 (3 successi Gruppo Formula 3 Messina, 5 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Chiara Landucci a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022, 2024/2025

Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina)- « Contro Busto sarà tosta, ma se ripartiamo dalla prestazione messa in campo nella partita con Talmassons possiamo portarcela a casa. I cambiamenti fatti nella scorsa gara si sono dimostrati più che positivi, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Ogni partita è a sé, quello che fa la differenza è trovare l’unicità tra noi e scendere in campo concentrate ».

Sofia Alberti (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La cosa più positiva del match contro Trento è stata la capacità di rimanere sempre sul pezzo, anche quando ci hanno rimontato siamo state brave a non farci prendere dall’ansia. Nessuna partita deve mai essere sottovalutata, giochiamo in casa di Messina, dove loro hanno ottenuto risultati migliori. Dovremo stare molto attente, giocare con umiltà e proseguire col trend delle ultime gare ».

C.B.L. Costa Volpino - Olio Pantaleo Volley Fasano

PRECEDENTI: 1 (1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno

Fabio Dell’Orto (Direttore sportivo C.B.L. Costa Volpino)- « E’ stata una settimana molto impegnativa, soprattutto dopo i cinque set giocati a metà settimana. Queste partite pesano, sia fisicamente che mentalmente, e si sono fatte sentire nella gara con Altafratte. Non siamo riusciti a esprimere al meglio il nostro gioco e questo ci ha costretto a scivolare al quarto posto. Detto questo, non possiamo restare fermi a rimuginare sulla sconfitta. Davanti al nostro pubblico vogliamo subito dimostrare di avere carattere e determinazione. Ogni partita in questa pool è importante, e noi dobbiamo cercare continuità nei risultati. Fasano è un avversario tosto e organizzato. Abbiamo già vinto all’andata, ma sappiamo che non sarà semplice replicare quella prestazione. Serve concentrazione su ogni palla e attenzione ai dettagli, perché in queste partite gli errori si pagano cari. La stanchezza si sente, ma vogliamo trasformarla in motivazione. Ogni set sarà una battaglia, ma la nostra forza sta nell’unità del gruppo. Dobbiamo restare concentrate, supportarci a vicenda e mettere in campo cuore e determinazione ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Narconon Volley Melendugno

Il calendario della Pool Promozione non concede soste e, dopo l’epica battaglia contro la capolista Brescia, chiama le Guerriere della Narconon Volley Melendugno a una nuova, affascinante missione in terra friulana. Mercoledì 4 marzo, alle ore 20:30, il taraflex del Palazzetto dello Sport di Latisana sarà il teatro di uno scontro ad altissima intensità agonistica.

La CDA Volley Talmassons FVG arriva all’appuntamento con il morale altissimo, reduce da una prova di forza sul campo di Messina. Le friulane hanno dimostrato una solidità mentale impressionante, capace di ribaltare set complicati e confermando di voler puntare senza mezzi termini ai vertici della classifica. Una squadra affamata, concreta e sorretta da un entusiasmo che, tra le mura amiche, sa trasformarsi in un fattore determinante.

Se Talmassons ha fame, Melendugno risponde con il cuore e la compattezza. La sfida di domenica scorsa ha restituito una squadra capace di una metamorfosi straordinaria: un gruppo che sa soffrire, resettare e reagire con una grinta corale che non teme confronti.

Le ragazze di coach Giunta partono per questa lunga trasferta con una consapevolezza rinnovata. Non contano i singoli, conta l’anima di una squadra che ha dimostrato di poter guardare negli occhi chiunque. La precisione in regia, la solidità del muro, la potenza negli attacchi e la generosità difensiva viste nell’ultimo turno sono i pilastri su cui poggia la missione in Friuli.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Jessica Joly a Volley Talmassons nel 2019/2020



Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Vogliamo dare seguito alle ottime prestazioni offerte contro le prime della classe, sfide nelle quali avremmo meritato di raccogliere qualcosa in più. Andremo a Talmassons con la ferma volontà di alzare l'asticella, cercando quella continuità e quella personalità fondamentali in questa fase della stagione. Come sempre, scenderemo in campo per giocarcela a viso aperto e provare a vincere. Il nostro traguardo è chiudere la Pool Promozione nel modo migliore, lavorando per arrivare ai playoff nella condizione ottimale, pronti a dire la nostra fino alla fine.».

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino

Le Leonesse tornano a casa per continuare a sognare. Il turno infrasettimanale valido per la seconda giornata di ritorno della Pool Promozione, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20, vedrà confrontarsi la Banca Valsabbina Millenium Brescia con l'Itas Trentino degli ex Beltrami e Pamio. Con il successo da brividi arrivato in terra pugliese lo scorso weekend (3-2 su Melendugno), la Valsabbina aggiorna a quota 14 la conta dei successi consecutivi conquistati in campionato. Una scia positiva straordinaria che ha consentito a Parrocchiale e compagne di tenere sotto chiave il primato in classifica della Pool Promozione. La concentrazione, tuttavia, rimane massima, visto che Talmassons tallona le bresciane (con la vittoria da tre punti su Messina, le friulane sono ora distanti solo un punto). Due vittorie (con la Futura Giovani nell'esordio della seconda fase e con Padova nella chiusura del girone di andata) e quattro sconfitte (con Brescia al tie-break, Fasano, Talmassons e Busto). E' quanto raccolto dall'Itas Trentino nella sua Pool Promozione. Con 17 punti e l'ottava posizione in classifica, le ragazze di coach Beltrami arrivano al PalaGeorge con tanta voglia di riscatto soprattutto in ottica Playoff, desiderose di rimettere in campo lo stesso carattere e la stessa determinazione della gara di andata disputata al SanbaPolis.

PRECEDENTI: 8 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 6 successi Itas Trentino)

EX: Francesca Michieletto a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024; Rossella Olivotto a Trentino Volley nel 2023/2024; Vittoria Prandi a Trentino Volley nel 2024/2025; Alice Pamio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Leonardo Camarini a Trentino Volley nel 2022/2023; Alessandro Beltrami a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Julia Kavalenka (Valsabbina Millenium Brescia)- « Partita dopo partita cresce la nostra voglia di esprimere al massimo tutto il nostro potenziale e dimostrare davvero di che pasta siamo fatte. Arriviamo da una trasferta complicata, su un campo ostico, dove non abbiamo mai mollato e siamo riuscite a conquistare punti preziosi con grinta e determinazione. All’andata, Trento ci ha messo in grande difficoltà: è una squadra completa e aggressiva e dovremo essere brave a restare concentrate e a non concedere nulla. Vi aspettiamo al palazzetto per sostenerci e continuare insieme a inseguire il nostro sogno! ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Andremo in casa della prima in classifica che si sta giocando la promozione diretta in Serie A1, una formazione che di fronte al proprio pubblico ha una marcia particolarmente importante e ha lasciato per strada davvero pochissimi punti. E’ una sfida molto impegnativa, quasi proibitiva, ma altrettanto stimolante: l’intento è quello di metterci in gioco e sfidare al massimo delle nostre potenzialità squadre di alto livello e dotate di grande esperienza come Brescia. Dobbiamo lasciarci alle spalle la gara di venerdì con Busto Arsizio e riprendere il nostro percorso, cercando di riportare in partita ciò che facciamo in allenamento durante la settimana ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI RITORNO POOL PROMOZIONE-

Mercoledì: 4 marzo 2026, ore 20.00

C.B.L. Costa Volpino - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Papapietro Eustachio, Erman Filippo

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino Arbitri: Usai Piera, Resta Giuseppe

Mercoledì: 4 marzo 2026, ore 20.30

SMI Roma Volley - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Villano Dalila, Cavicchi Simone

Gruppo Formula 3 Messina - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Bonomo Andrea, Pescatore Luca

Cda Volley Talmassons Fvg - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Sabia Emilio

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 32, Cda Volley Talmassons Fvg 31, Nuvolì Altafratte Padova 24, C.B.L. Costa Volpino 23, SMI Roma Volley 22, Futura Giovani Busto Arsizio 21, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Itas Trentino 17, Narconon Volley Melendugno 17, Gruppo Formula 3 Messina 5.