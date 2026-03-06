Volley Mercato: Monviso riparte da Andrea Giovi

PINEROLO (TORINO)- Il Monviso Volley inaugura un nuovo ciclo tecnico e annuncia l’arrivo di Andrea Giovi alla guida della prima squadra per il prossimo campionato di Serie A2.

La società ha scelto di affidare a Giovi la guida della squadra con l’obiettivo di avviare un percorso di crescita solido e ambizioso, fondato sul lavoro quotidiano in palestra, sulla valorizzazione delle atlete con una chiara identità tecnica e di squadra.

Con l’arrivo di Andrea Giovi, il Monviso Volley apre dunque una nuova fase della propria storia sportiva, guardando con entusiasmo alle sfide della prossima stagione.

LA CARRIERA-

Il tecnico umbro, dopo un passato da atleta culminato con la medaglia d’argento olimpica ai Giochi di Londra, ha deciso di intraprendere quella da allenatore. Nella stagione 2020/2021 approda a Perugia con l’incarico di assistente allenatore, ruolo che ha ricoperto anche con la Nazionale Femminile agli ordini di coach Davide Mazzanti. Dopo due anni da secondo, nella stagione 2023/2024 ottiene l’incarico da primo allenatore, esperienza che gli ha permesso di crescere ulteriormente nel panorama pallavolistico nazionale.

Le parole di Andrea Giovi

« Monviso ha dimostrato interesse sincero, ambizione e desiderio di costruire qualcosa di grande, tutti elementi che credo siano leve importanti per iniziare un nuovo cammino: entusiasmante, fatto di tanti ostacoli, ma che tutti vogliamo percorrere nella stessa direzione ».