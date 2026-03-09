Pool Promozione: Futura, Melendugno e Trento festeggiano nel lunedì di A2

ROMA -Spettacolo e pallavolo di alto livello nelle tre sfide del lunedì che hanno chiuso l'8a di ritorno della Pool Promozione. Dopo il botta e risposta fra le prime, con le vittorie di Brescia e Talmassons, le tre partite di oggi hanno riguardato il centro della classifica e l’equilibratissima corsa Playoff.

Come all’andata, la Futura Giovani Busto Arsizio e la SMI Roma Volley hanno dato spettacolo, con un altro match infinito che questa volta ha però premiato le bustocche di coach Tettamanti. Non sarà il record di 2 ore e 42 minuti del precedente, ma le due formazioni ci sono andate vicino con due ore e mezza di gioco, confrontandosi a viso aperto nei parziali terminati 25-21, 21-25, 37-39, 25-15 e 15-13. Due punti importanti per le padrone di casa, portati in dote da un’altra grande prova di Enneking, devastante con 30 punti. A referto, bene anche Taborelli (21) e Farina (19) per Busto e Perovic (26) e Bosso (25) per le capitoline.

Non è stato l’unico tie-break di giornata perché parallelamente la Narconon Volley Melendugno è tornata alla vittoria imponendosi 3-2 contro la Nuvolì Altafratte Padova (25-22, 19-25, 21-25, 25-19, 15-11). Brave le ragazze di coach Giunta a non disunirsi dopo l’uno-due che ha rimesso in gioco le padovane dopo il primo set vinto dalle padrone di casa, la reazione che è seguita ha portato alla rimonta con la festa finale al tie-break. Ruolo centrale per il muro delle padrone di casa, devastante con 19 colpi vincenti, 9 di una Babatunde mostruosa da 17 punti totali, gli stessi di Perfetto, mentre top scorer è risultata Bassi con 21 punti. Un punto per la squadra di coach Sinibaldi, ma buona comunque la prova della giovanissima Bozzoli (18 punti), Fiorio (17), Catania (16) e Mazzon (15).

In coda, successo in quattro set per l’Itas Trentino, che ha domato senza troppe difficoltà l’Olio Pantaleo Fasano con parziali 25-16, 25-14, 19-25, 25-18. Ad esclusione del terzo set, vinto dalle pugliesi, le trentine hanno giocato una buona partita senza soffrire troppo gli attacchi avversari, guidati da Korhonen (15 punti), per merito del solido muro eretto dalla formazione di coach Beltrami, che ha totalizzato 12 colpi vincenti e tenuto le avversarie al 12% di efficienza. In attacco, tra le file delle padrone di casa, prestazione eccelsa di Lazda, 27 punti, e solito contributo di Pamio, 17.

Tre risultati che, a due giornate dal termine della Pool, riconsegnano una classifica sempre più indecifrabile nelle posizioni tra la terza e la nona, con tre squadre avanti con 26 punti, Costa Volpino, Busto e Padova, e la nona Fasano distante solo 8 punti.

I tabellini-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – SMI ROMA VOLLEY 3-2 (21-25 25-21 37-39 25-15 15-13) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Sassolini 1, Enneking 30, Farina 19, Taborelli 21, Longobardi 16, Rebora 8, Blasi (L), Orlandi 2, Sormani, Nella, Aina (L), Ternava, Alberti, Talarico. All. Tettamanti.

SMI ROMA VOLLEY: Bosso 25, Guidi 6, Perovic 26, Mason 7, Consoli 8, Guiducci 2, Zannoni (L), Pecorari 2, Baratella, Cantoni. All. Cuccarini.

ARBITRI: Dell’Orso, Bosica.

Durata set: 25′, 30′, 48′, 24′, 19′; Tot: 146′.

MVP: Helena Sassolini (Futura Giovani Busto Arsizio)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-2 (25-22 19-25 21-25 25-19 15-11) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 8, Riparbelli 9, Bassi 21, Perfetto 17, Babatunde 17, Avenia, Morandini (L), Colombino 6, Maruotti, Roserba, Joly, Gianfico, Sturniolo, Malonni (L). All. Giunta.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Bozzoli 18, Bovo 9, Mazzon 15, Fiorio 17, Catania 16, Maggipinto (L), Hanle 3, Pedrolli 1, Moroni, Sposetti Perissinot, Romanin. All. Sinibaldi. ARBITRI: Pasciari, Lanza.

Durata set: 28′, 26′, 33′, 28′, 18′; Tot: 133′.

MVP: Maria Teesa Bassi (Narconon Melendugno)

ITAS TRENTINO – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-1 (25-16 25-14 19-25 25-18) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 10, Marconato 6, Guerra 2, Pamio 17, Cosi 13, Lazda 27, Laporta (L), Andrich, Iob, Muscetti, Colombo, Monza, Zeni (L), Ristori Tomberli. All. Beltrami.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi, Salinas 11, Piacentini 8, Korhonen 15, Provaroni 8, Franceschini 4, Vittorio (L), Pixner 1, Soleti, Negro, Del Freo, Gazzerro. All. Totero.

ARBITRI: Mesiano, Fontini.

Durata set: 21′, 22′, 28′, 23′; Tot: 94′.

MVP: Irbe Lazda (Itas Trentino)

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-SMI Roma Volley 3-2 (21-25, 25-21, 37-39, 25-15, 15-13)

Valsabbina Millenium Brescia-Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-10, 25-23, 25-22) Giocata ieri

Cda Volley Talmassons Fvg-C.B.L. Costa Volpino 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) Giocata ieri

Narconon Volley Melendugno-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-2 (25-22, 19-25, 21-25, 25-19, 15-11)

Itas Trentino-Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1 (25-16, 25-14, 19-25, 25-18)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 37 (13 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 36 (12 – 4); C.B.L. Costa Volpino 26 (9 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 26 (8 – 8); Nuvoli’ Altafratte Padova 26 (8 – 8); SMI Roma Volley 25 (8 – 8); Itas Trentino 21 (7 – 9); Narconon Volley Melendugno 20 (6 – 10); Olio Pantaleo Volley Fasano 18 (7 – 9); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 14).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - Gruppo Formula 3 Messina

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.30

Futura Giovani Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

SMI Roma Volley - Valsabbina Millenium Brescia

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno

Itas Trentino - Cda Volley Talmassons Fvg