Nervini, grinta mondiale. Chieri rimonta e sogna

Mostruosa la schiacciatrice con 30 punti per una vittoria preziosa  Spirito: «Male la partenza, poi aggressive». Ritorno a Torino mercoledì
Enrico Capello
1 min
NerviniCev Cup
Nervini, grinta mondiale. Chieri rimonta e sogna

All’inferno e ritorno. La Reale Mutua Fenera rischia di compromettere il suo cammino in Cev Cup, andando sotto 2-0 in gara-1 di semifinale in casa del Dresdner, ma mantiene i nervi saldi e ricostruisce, mattone dopo mattone, la sua prestazione dominando gli altri set e cogliendo una preziosa vittoria per 2-3 che è manna del cielo in vista del ritorno di mercoledì a Torino. Le tedesche sono formazione giovane ed esuberante, che gioca a tutto braccio finch&e

