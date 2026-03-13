ROMA- La Smi Roma, in vista del rush finale del campionato e dei Play Off ha rinforzato il proprio organico con l'ingaggio di Romy Jatzko. Atleta dalle ottime qualità tecniche e caratteriali, rientra da un periodo di recupero post infortunio.

Nelle ultime due settimane si è allenata con gruppo giallorosso squadra e da oggi è ufficialmente stata tesserata dal club del presidente Mele.

Romy è una schiacciatrice con grandi abilità tecniche e una notevole capacità di salto che le permettono di avere anche buone prestazioni a muro.

Una giocatrice che, ritrovando il ritmo gara, consentirà alla squadra di affrontare il finale di stagione con un utilissimo rinforzo nel reparto offensivo.

LA CARRIERA-

Romy Jatzko, nata a Berlino, in Germania, 26 anni, 187 cm, Schiacciatrice, ha giocato nell’ultima stagione nel Mulhouse vincendo la Coppa di Francia, nella stagione 2023/24, dopo l’esperienza in Cina con il Sichuan, ha giocato nel campionato italiano di serie A1 con Chieri. Precedentemente aveva militato nel Kanti Schaffhausen in Svizzera, nel Palmberg Schwerin e nello Suhl Thüringen in Germania.

Nel suo palmares figurano: 2 Supercoppe e 1 Coppa di Germania, 1 Coppa di Francia, 1 Coppa CEV.

È attualmente una giocatrice della nazionale tedesca con cui ha partecipato a diverse competizioni internazionali, tra cui la Volleyball Nations League e le qualificazioni ai Campionati Europei.