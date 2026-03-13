Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Romy Jatzko rinforza il roster della Smi Roma 

Giuseppe Cuccarini per il finale di stagione potrà contare sulla ventiseienne tedesca che sta recuperando da un infortunio e che da due settimane si sta allenando con le wolves
2 min
Jatzko.Smi Roma
Romy Jatzko rinforza il roster della Smi Roma 

ROMA- La Smi Roma, in vista del rush finale del campionato e dei Play Off ha rinforzato il proprio organico con l'ingaggio di Romy Jatzko. Atleta dalle ottime qualità tecniche e caratteriali, rientra da un periodo di recupero post infortunio.

Nelle ultime due settimane si è allenata con gruppo giallorosso squadra e da oggi è ufficialmente stata tesserata dal club del presidente Mele.

Romy è una schiacciatrice con grandi abilità tecniche e una notevole capacità di salto che le permettono di avere anche buone prestazioni a muro.

Una giocatrice che, ritrovando il ritmo gara, consentirà alla squadra di affrontare il finale di stagione con un utilissimo rinforzo nel reparto offensivo.

LA CARRIERA-

Romy Jatzko, nata a Berlino, in Germania, 26 anni, 187 cm, Schiacciatrice, ha giocato nell’ultima stagione nel Mulhouse vincendo la Coppa di Francia, nella stagione 2023/24, dopo l’esperienza in Cina con il Sichuan, ha giocato nel campionato italiano di serie A1 con Chieri. Precedentemente aveva militato nel Kanti Schaffhausen in Svizzera, nel Palmberg Schwerin e nello Suhl Thüringen in Germania.

Nel suo palmares figurano: 2 Supercoppe e 1 Coppa di Germania, 1 Coppa di Francia, 1 Coppa CEV.

È attualmente una giocatrice della nazionale tedesca con cui ha partecipato a diverse competizioni internazionali, tra cui la Volleyball Nations League e le qualificazioni ai Campionati Europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Femminile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS