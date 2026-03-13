Si gioca la penultima della Pool Promozione

ROMA- Manca sempre meno al termine della Pool Promozione Serie A2 Tigotà. Il nome della prima società che avrà la possibilità di cimentarsi il prossimo anno in Serie A1 si conoscerà al massimo domenica 22 marzo, giorno dell’ultima giornata della seconda fase di campionato. Ma già domenica 15 marzo potrebbe essere una data decisiva per il testa a testa in cima alla classifica. La Valsabbina Millenium Brescia, dopo lo scorso turno, è ancora avanti di un punto sulla Cda Volley Talmassons FVG. In caso di vantaggio uguale o superiore a 3 punti tra le due sfidanti al termine delle gare della nona giornata, con le due contendenti impegnate in trasferta rispettivamente contro la SMI Roma Volley e contro l’Itas Trentino alle 17, le giallonere festeggeranno la vittoria del campionato. In tutti gli altri casi, verdetto rimandato all’ultimo turno, come non accadeva dalla stagione 2018-19 con protagoniste Perugia e la vecchia Delta Trentino.

Insieme alla doppia sfida in cima alla graduatoria, alla stessa ora di domenica in programma anche il derby pugliese tra l’Olio Pantaleo Fasano, nona con 18 punti, e la Narconon Volley Melendugno, che la precede di due punti in classifica. Previsti due anticipi a sabato 14 marzo, che coinvolgeranno le tre formazioni appaiate a quota 26 punti al terzo posto: la Nuvolì Altafratte Padova ospiterà il fanalino di coda Gruppo Formula 3 Messina alle 17, mentre mezz’ora più tardi il derby-scontro diretto tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la Cbl Costa Volpino.

In Pool Salvezza si disputerà una cruciale settima giornata. Con la capolista Panbiscò Leonessa Altamura a riposo e praticamente già salva, occhi puntati sulla corsa per non retrocedere che, esclusa Modena già matematicamente certa di abbandonare la categoria, vede al momento sette squadre in 8 punti. Domenica alle 16 via alle danze con Tenaglia Abruzzo Altino Volley, seconda con 23 punti, contro Club Italia, al momento in zona retrocessione a due punti dal sesto posto occupato dalla èpiù Casalmaggiore, protagonista di un altro scontro diretto in casa della Clai Imola Volley, quarta a +2 sulle casalasche (ore 17).

Parallelamente, impegno da non sottovalutare per la Trasporti Bressan Offanengo di “Miss 5000 punti” Valentina Zago, quinta con 20 punti, di scena in casa della terza Marsala Volley (22 punti). Infine, gara delicatissima per la Clerici Auto Concorezzo, penultima con 15 punti, che ospiterà proprio la Volley Modena a caccia di tre punti fondamentali.

POOL PROMOZIONE-

SMI Roma Volley - Valsabbina Millenium Brescia

Domenica, alle 17, al Palazzetto dello Sport di Roma, andrà in scena la penultima giornata di Pool Promozione.

Penultimo atto di Pool Promozione. Le Leonesse, che hanno per il momento salutato il PalaGeorge, sono ora pronte ad affrontare le ultime due trasferte di questa fase. Si parte dall’impegnativa gara romana, in programma domenica 15 marzo, alle 17, al Palazzetto dello Sport di Roma. Le Wolves della Smi Roma Volley, reduci dalla sconfitta al tie-break contro la Futura Giovani, attendono infatti la Banca Valsabbina Millenium Brescia, capolista (a +1 da Talmassons) e vogliosa di continuare la sua corsa.

Sedici vittorie consecutive e primo posto difeso (Talmassons tallona ancora le bresciane, che guidano la classifica a 37 punti, un punto in più delle friulane a quota 36). Nella Capitale, il bottino è succulento: servirà tanta concentrazione e grinta per continuare la cavalcata nelle due ostiche trasferte di Roma e di Costa Volpino.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Claudia Consoli a Millenium Brescia nel 2022/2023; Ludovica Guidi a Millenium Brescia nel 2017/2018



Francesca Michieletto (Valsabbina Millenium Brescia)- « Partita dopo partita, la posta in palio diventa sempre più importante. Stiamo vivendo un bellissimo percorso e, ogni giorno, lavoriamo con costanza per tenere alta la qualità. Roma è una squadra molto ostica da affrontare perchè è stata costruita per fare un campionato di livello. Ci aspetta una lunga trasferta e l'attenzione rimane massima: in questo momento, anche se la gara di andata è stata disputata solo qualche settimana fa, il passato non conta nulla. Siamo due squadre che stanno vivendo due momenti diversi rispetto al girone d'andata perciò sarà una sfida tutta da vivere e da aggredire: l'obiettivo è continuare la striscia positiva, fare un altro passetto avanti e non mollare. Altro elemento a nostro sfavore, sarà essere lontani dal nostro PalaGeorge: sappiamo però che gli Amici delle Leonesse, sia in presenza, sia con il pensiero, ci saranno molto vicini ».

Nuvolì Altafratte Padova - Gruppo Formula 3 Messina

Per il penultimo turno di Pool Promozione della Nuvolí AltaFratte Padova le luci del palazzetto dello sport di Trebaseleghe si accenderanno sabato 14 marzo alle ore 17:00 quando le tigri gialloblù saranno chiamate ad ospitare la Gruppo Formula 3 Messina. Il match porrà di fronte due formazioni dalla pool nettamente diversa, da una parte le padovane, capaci di incamerare almeno un punto in tutte le otto gare sinora disputate, dall’altro le messinesi che, con i loro cinque punti, gli stessi di inizio Pool Promozione, chiudono la classifica con un distacco netto tanto che le ospiti sono già certe di non poter disputare l’atto finale della stagione di serie A2 Tigotà, quei playoff promozione destinati ad assegnare l’ultimo pass per la serie A1 dopo che Brescia e Talmassons si saranno giocate in volata il primo biglietto valido per l’approdo nella massima serie italiana. Le padovane arrivano dalla vittoria interna contro Costa Volpino seguita poi da due sconfitte dopo i tie-break di Roma e Lecce e chiederà quindi al match di sabato la possibilità di tornare a festeggiare una vittoria, la Gruppo Formula 3 Messina è reduce, in ordine di tempo, dalle sconfitte contro Talmassons, Busto Arsizio e Brescia. Due venete tra le fila delle messinesi, la centrale Benedetta Campagnolo (ex Offanengo) padovana nata a Cittadella e la regista rodigina Emma Rizzieri (ex Imola e nel 2023 all’Aduna Padova), nata a Rovigo. I precedenti dicono 3-2 in favore delle tigri gialloblù, nel match d’andata le padovane riportarono in Veneto il bottino intero dopo la vittoria per 1-3. Sabato riflettori puntati sulle bomber siciliane Zojzi (345 punti) e Viscioni (257) alle quali risponderanno le padrone di casa Fiorio (269), Hanle e Mazzon (221). Le attaccanti dovranno fare attenzione ai muri di Bovo (82), Catania (58) e Stocco (53) in casa veneta e Campagnolo e Landucci (45) tra le fila siciliane. In battuta i fendenti più insidiosi arriveranno da Zojzi (30) e Viscioni (27) contro Stocco (23) e Lisa Esposito (21).

PRECEDENTI: 5 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina, 3 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Greta Catania a Akademia Messina nel 2022/2023, 2023/2024; Marianna Maggipinto a Akademia Messina nel 2023/2024

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Messina è una squadra che sta apportando modifiche legate al cambio di ruolo di alcune atlete il che comporta un cambio tattico tale da andare a modificare quello che era il suo gioco d’inizio stagione, sta cambiando i propri equilibri ed in più giocherà libera e senza l’assillo della classifica, cose che giocheranno a favore delle messinesi. Da parte nostra stiamo lavorando per arrivare al meglio ai prossimi playoff, la nostra stagione è già ottima ma vogliamo ricominciare a vincere tornando a sfruttare il nostro palazzetto, per farlo dovremo adattarci al più presto al gioco avversario. Sono contento di tornare a giocare a Trebaseleghe dopo due trasferte lontane a Roma e Lecce che ovviamente ci hanno impedito di lavorare seguendo il consueto ritmo settimanale ».

Greta Kiss (Gruppo Formula 3 Messina)- « In questa Pool tutte le squadre sono di altissimo livello. Contro Padova dovremo scendere in campo con la mente libera per cercare punti, provando a vincere qualche set e, perché no, la partita. Penso che il loro punto di forza principale sia la velocità. Per questo sarà fondamentale servire molto bene, costringerle a giocare più spesso fuori dal sistema per poter organizzare al meglio il muro, la difesa e poi il contrattacco ».

Futura Giovani Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino

Alla Soevis Arena di Castellanza va in scena domani il derby lombardo tra Futura Volley e CBL Costa Volpino, che mette in palio punti pesanti per la classifica. Si tratta infatti del big-match del penultimo turno della Pool Promozione e il premio è un ambitissimo terzo posto in classifica. Le due squadre sono appaiate a quota 26 (in compagnia anche di Altafratte) ma le bergamasche possono vantare una vittoria in più che le colloca al momento proprio in terza piazza. Più in generale, impazza la lotta per accaparrarsi le posizioni che vanno dalla seconda alla quinta, preziose perchè garantiscono il fattore-campo nel tabellone dei quarti dei Playoff. Un traguardo che Busto Arsizio potrebbe già tagliare domani in caso di vittoria piena e contemporanea sconfitta senza punti di Roma con Brescia. La Futura sta attraversando un buon momento ed è reduce da cinque vittorie consecutive. Qualche problema in più per la CBL, che sta pagando un’infermeria piuttosto affollata nell’ultimo periodo. La gara di andata si concluse con un netto 3-0 a favore delle biancorosse ma Costa Volpino era in clima festeggiamenti, reduce dal successo nella finale di Coppa Italia. Domani sarà tutta un’altra storia.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Aurora Pistolesi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020

Sophie Blasi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « In palestra stiamo lavorando bene, in campo non molliamo mai e anche se siamo sotto di qualche punto riusciamo a reagire e magari a portare a casa il set. Ne vado fiera! Domani mi aspetto una partita combattuta, diversa da quella dell’andata: lottiamo per il terzo posto, è uno scontro diretto; speriamo di ripetere le ultime partite e portare a casa più punti possibili ».

Federica Favaretto (C.B.L. Costa Volpino)- « Sabato affronteremo una delle formazioni attualmente più in forma della pool Promozione. Le conosciamo, sappiamo che sono una squadra che gioca molto bene, specialmente in casa propria. Noi non arriviamo da un periodo roseo, stiamo ancora cercando di ritrovare il nostro equilibrio e siamo determinate a riuscirci. A tale scopo la partita di questo weekend sarà molto importante per cercare di portare in campo segnali positivi in vista dei playoff ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno

Torna il derby di Puglia di questa Pool Promozione. La Olio Pantaleo Fasano tra le proprie mura ospitando la Narconon Melendugno. Appuntamento di ritorno quindi per questo derby pugliese tra le due compagini inserite nella seconda fase di questo campionato di pallavolo femminile di serie A2-Tigotà. Match molto atteso dalle due squadre che in questo penultimo appuntamento di Pool Promozione si sfidano in cerca di punti importanti atti a migliorare la classifica finale di questo girone. Nella gara di andata le salentine si imposero per 3-1 sulle ragazze di Paolo Totero al termine di un match in cui le fasanesi non riuscirono a imporre il loro gioco soccombendo alla determinazione delle padrone di casa. Domenica al Pala Vigna Marina di Fasano arriva la sfida di ritorno dinanzi al pubblico fasanese, contro una Narconon Melendugno vittoriosa nella sua ultima uscita casalinga contro il Nuvolì Altafratte Padova. Successo maturato al termine di un match chiuso al tie-break dalle salentine di coach Simone Giunta. Grande prestazione della schiacciatrice Maria Teresa Bassi MVP della gara con i suoi 23 punti messi a segno, e grande protagonista anche nella gara di andata contro la Olio Pantaleo. In campo intanto si riproporrà il duello argentino tra Daniela Soledad Bulaich Simian e Candela Sol Salinas, protagoniste anche della nazionale Albiceleste.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno

EX: Nessuno

Margherita Muzi (Olio Pantaleo Volley Fasano)-« Quella di domenica sarà una partita speciale. Il derby con Melendugno è sempre una gara molto sentita, sia dalle due società che dalle tifoserie, e sappiamo bene quanto conti per il nostro territorio. Arriviamo a questa sfida dopo alcune partite in cui i risultati non sono stati quelli che volevamo, ma proprio per questo dentro di noi c’è ancora più voglia di reagire. In palestra stiamo lavorando tanto, con grande determinazione, perché vogliamo ritrovare la nostra identità e dimostrare il valore di questo gruppo. La Pool Promozione è stata un percorso intenso e difficile, contro avversarie di alto livello, ma il nostro obiettivo è chiuderla nel migliore dei modi. Domenica daremo tutto, punto dopo punto, per noi, per la società e per il nostro pubblico. Nei derby spesso non conta solo la classifica: contano il carattere, l’energia e la capacità di restare unite nei momenti difficili. E noi vogliamo dimostrare proprio questo ».

Chiara Riparbelli (Narconon Volley Melendugno)- « La vittoria contro Padova ci ha lasciato una carica incredibile, ma sappiamo bene che ogni partita nella Pool Promozione è una storia a sé e non ti permette di abbassare la guardia nemmeno per un istante. Domenica a Fasano ci aspetta una battaglia vera: il derby è sempre una gara particolare, dove le motivazioni viaggiano altissime e l'aspetto mentale conta quanto quello tecnico. Loro sono una squadra organizzata che in casa spinge molto, ma noi stiamo lavorando sodo per farci trovare pronte. Dovremo essere brave a mantenere la lucidità nei momenti di pressione e a giocare di squadra, come abbiamo dimostrato di saper fare. Siamo un gruppo unito e vogliamo continuare a dimostrare il nostro valore, partita dopo partita, fino alla fine ».

Itas Trentino - Cda Volley Talmassons Fvg

Archiviato con soddisfazione il prezioso successo casalingo ottenuto con Fasano, l’Itas Trentino affronta l’ultima gara stagionale casalinga della Pool Promozione con l’obiettivo di provare a fermare la lanciata corsa in vetta della vice capolista Cda Talmassons, in piena lotta con Brescia per la promozione diretta nella massima serie. I tre punti strappati lunedì sera nel match con l’Olio Pantaleo hanno permesso al sestetto di coach Beltrami di salire in settima posizione a quota 21 punti, quando al termine della seconda fase del campionato mancano appena due giornate (dopo la sfida con la Cda, le gialloblù chiuderanno il proprio percorso facendo visita ad Altafratte). L’obiettivo di Trento sarà quindi proprio quello di provare a difendere l’attuale settimo posto dal possibile assalto di Melendugno e Fasano, per poi poter concentrare le proprie attenzioni sui Playoff Promozione. Ancora ai box l’infortunata Sofia Monza, in regia spazio a Giada Guerra con la neo arrivata Eleonora Muscetti regolarmente a disposizione così come era già accaduto nel match di lunedì scorso. Sono sei i precedenti in gare ufficiali tra Itas Trentino e Cda Talmassons, quattro riferiti alla stagione 2022/23 oltre alle due sfide disputate di recente (quarti di finale di Coppa Italia di A2 e match d’andata della Pool Promozione), entrambe vinte dal sestetto friulano. Il computo complessivo dei precedenti sorride a Trento, che si è imposta in quattro delle sei occasioni.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Itas Trentino, 2 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Alice Pamio a Volley Talmassons nel 2024/2025; Alessandra Mistretta a Trentino Volley nel 2023/2024; Beatrice Molinaro a Trentino Volley nel 2024/2025

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo preso le cose buone mostrate lunedì e in settimana abbiamo cercato di renderle ancora più costanti con il lavoro in palestra. Sono molto contento della reazione mostrata dalla squadra, non è facile cambiare alzatore in questa fase della stagione ma Giada è stata veramente brava, coraggiosa e ordinata, così come stati bravi i nostri attaccanti che hanno saputo mettersi a disposizione. Quella contro Talmassons, come ogni partita affrontata contro squadre che puntano al salto diretto, sono sfide importanti e difficili: nonostante tutto ciò che è successo siamo sempre riusciti a crescere e a giocarcela sempre di più, consapevoli che affronteremo una delle formazioni più in forma e più forti del campionato. Sappiamo che servirà un’impresa ma vogliamo provarci per cercare di ottenere il meglio possibile ».

Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « È una partita molto importante per noi. Arriviamo pronti dopo aver finalmente avuto una settimana di allenamento normale, senza il turno infrasettimanale. Questo ci ha permesso di tornare a lavorare su quegli aspetti del nostro gioco che in questo periodo avevamo dovuto inevitabilmente mettere un po’ da parte. La squadra arriva pronta e con tutte le carte in regola per poter fare il meglio possibile ».

POOL SALVEZZA-

Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo

Una partita che vale molto più di tre punti. Una sfida che profuma di rivincita e che mette in palio una fetta consistente di salvezza. Domenica 15 marzo, alle ore 17:00, al PalaSanCarlo, per la seconda giornata del girone di ritorno della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà, la Sigel Seap Marsala Volley riceve la Trasporti Bressan Offanengo. La classifica parla chiaro, le lilibetane occupano attualmente la terza posizione con 22 punti, inseguite a brevissima distanza proprio dalle cremonesi di Coach Leo Barbieri, ferme a quota 20. Con soli due punti di distacco, il match di domenica si configura come uno scontro diretto ad alto rischio. Vincere significherebbe allungare su una diretta concorrente e consolidare il piazzamento sul podio, un passo falso, invece, aprirebbe la strada al sorpasso delle ospiti.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Marsala Volley, 2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Sara Tajè a Volley Offanengo nel 2023/2024 - Allenatori: Leonardo Barbieri a Marsala Volley nel 2018/2019

Lino Giangrossi (Allenatore Marsala Volley)- « Come all'andata ci aspettiamo una partita complicata ed impegnativa. Sarà una partita molto importante per entrambe. Siamo solo alla seconda giornata di ritorno, ma il risultato potrebbe dare un impulso decisivo nella corsa alla salvezza: mi aspetto una gara intensa, combattuta e giocata con grande determinazione da tutte e due le squadre. Noi daremo il massimo per provare a prenderci la rivincita ed avvicinarci all' obiettivo stagionale ».

Leonardo Barbieri (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Ad eccezione del match d'andata contro di noi al PalaCoim, Marsala ha sempre fatto punti in ogni partita ed è una squadra che in classifica è messa molto bene e che quindi può giocare con una certa serenità. Propone diverse variabili, ci sono tre bande abbastanza intercambiabili, per esempio Torok era entrata all'andata contro di noi e anche sabato scorso ad Altamura e ha fatto molto bene. E' una formazione difficile da leggere, inoltre è una squadra molto tecnica che sbaglia pochissimo, ti porta all'errore e fa della continuità la propria arma migliore. Serviranno grandissima attenzione e organizzazione difensiva contro un avversario che difficilmente ripete la stessa palla. Per quanto ci riguarda, lavoriamo con continuità in palestra e fisicamente stiamo bene, aspetto molto importante in questo momento della stagione. Abbiamo il grande vantaggio di riuscire a lavorare al completo, ci stiamo allenando veramente bene e dobbiamo continuare a riportarlo in partita. Siamo tutti consapevoli dell'importanza dei punti in palio e a questo punto vedendo la classifica siamo quasi artefici del nostro destino ».

Clerici Auto Concorezzo - Volley Modena

Seconda gara casalinga consecutiva, nonché la penultima tra le mura amiche dell’intera stagione per la Clerici Auto Concorezzo. Nello scorso weekend, la formazione allenata da coach Gilles Reali è tornata al successo ad oltre due mesi di distanza dall’ultima volta, ottenendo la prima vittoria dell’intera pool salvezza ai danni della Clai Imola Volley. I 3 punti conquistati meno di 7 giorni fa hanno consentito a Trevisan e compagne di avvicinarsi all’ultimo posto disponibile per la salvezza (attualmente occupato dalla èpiù Casalmaggiore, a 3 lunghezze di distanza dalle biancorosse). Proprio le ragazze guidate da coach Cuello sono state l’ultimo avversario del Volley Modena al Pala Madiba nello scorso turno di campionato. La compagine modenese ha dato parecchio filo da torcere alle rosanero ed è riuscita a strappare un punto che non ha spostato molto in ottica classifica, ma ha conferito una spinta emotiva diversa per concludere al meglio questa esperienza in Serie A2. Infatti, alla luce degli ultimi risultati e considerate le sole tre gare ancora da disputare, il Volley Modena è aritmeticamente retrocesso in quella che sarà la neonata Serie A3. Ciò nonostante, come ampiamente dimostrato in altre circostanze, non ultima la stessa sfida d’andata contro la Clerici Auto Concorezzo, la squadra di coach Marone venderà cara la pelle in ogni singolo incontro da qui alla fine della stagione. Nell’appena citato match d’andata, disputatosi poco più di un mese fa al Pala Madiba, la formazione brianzola sembrava in controllo della contesa al termine dei primi due set, vinti con buon margine rispetto alle avversarie. Successivamente, però, un calo nell’intensità di gioco delle biancorosse, unito a qualche soluzione trovata in corso d’opera da coach Marone, ha permesso alla formazione modenese di ribaltare completamente l’esito dell’incontro. Quel successo raggiunto al tie-break resta finora l’unico ottenuto in pool salvezza dal Volley Modena, ma non il solo conquistato nell’intera stagione. Infatti, durante la regular season, le gialloblu hanno avuto la meglio anche sulla Panbiscò Leonessa Altamura (attuale capolista della pool salvezza) con uno splendido 3-2 maturato in territorio ostile. Sono 6, invece, le vittorie stagionali della Clerici Auto Concorezzo, capace però solamente una volta nell’intera annata di infilare due successi ravvicinati (a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, nei match esterni disputati rispettivamente contro èpiù Casalmaggiore e SMI Roma Volley). Come già accennato in precedenza, la situazione di classifica vede le ospiti all’ultimo posto con 6 punti, mentre le padrone di casa si trovano una casella più in alto a quota 15.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Modena)

EX: Nessuno

Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « La sfida contro Modena è fondamentale per confermare quanto di buono fatto vedere nella partita di domenica scorsa contro Imola. All'andata, quando siamo calati dal punto di vista dell'intensità di gioco, Modena ha preso il sopravvento e si è portata a casa il 3-2, quindi ci aspetta un match difficile. Avendo visto lo spirito dei loro giocatori, mi aspetto che anche al ritorno lottino fino alla fine per prendersi l'intera posta in palio. Noi dovremo rimanere freddi e lucidi nei momenti decisivi e difendere quanti più palloni possibili, come fatto contro Imola. La gara di domenica è un'altra finale all'interno di un campionato veramente avvincente perchè tante squadre non conoscono ancora il proprio destino ».

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Club Italia

Dopo aver osservato il turno di riposo nello scorso weekend, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley si appresta a iniziare il proprio girone di ritorno della pool salvezza accogliendo al PalaBCC la formazione federale del Club Italia (primo servizio alle 16 di domenica, ndr). Le azzurrine tornano in Abruzzo dopo aver rimediato una sconfitta per 3-1 contro Offanengo, nella prima giornata di ritorno. Le frentane, oggi a sette punti sopra la zona retrocessione, possono contare su tre gare consecutive davanti al pubblico amico per conquistare i punti necessari per la matematica salvezza, prima dell’ultima apparizione stagionale, in trasferta contro Casalmaggiore. Diverse atlete oggi in rossoblu hanno vissuto una fase importante della propria crescita con la maglia del Club Italia: Alice Trampus (2018-2021), Fatim Kone (2018-2020), Viola Passaro (2021-2023) e Maia Monaco (2022-2023). La gara d’andata, giocata sempre al PalaBCC, è terminata sul 3-2 per le chietine.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Club Italia, 2 successi Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

EX: Fatim Yassimina Kone a Club Italia nel 2018/2019, 2019/2020; Maia Carlotta Monaco a Club Italia nel 2022/2023; Viola Passaro a Club Italia nel 2021/2022, 2022/2023; Alice Trampus a Club Italia nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Dalila Marchesini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Arriviamo da una sconfitta contro Casalmaggiore che ci ha lasciato con l’amaro in bocca, soprattutto perché siamo consapevoli di non essere entrate in campo fin da subito e di aver lasciato andare troppe occasioni nel quinto set. Dopo questo weekend di pausa, abbiamo avuto modo di ricaricare le batterie e di concentrarci sulla prossima sfida contro il Club Italia che sarà molto combattuta e importante per noi, perché in caso di vittoria, potrebbe decretare la nostra salvezza automatica. Per questo in settimana ci stiamo allenando al meglio per raggiungere al più presto questo obiettivo. Sappiamo che sarà una battaglia e dall’andata abbiamo imparato che non possiamo lasciare niente al caso, perciò sarà fondamentale da parte nostra essere lucide e presenti in campo dall’inizio alla fine del match, in modo tale da poter esprimere il miglior gioco possibile ».

Veronica Quero (Club Italia)- « La settimana è andata molto bene, ci siamo allenate soprattutto sui fondamentali di muro e difesa che poi sono quelli che hanno sofferto di più nella gara contro Offanengo. Dal match contro Altino di domenica ci aspettiamo una gara senz'altro complicata e combattuta ma siamo consapevoli del fatto che all'andata ci era mancato davvero pochissimo per vincere al tie break. Sappiamo che è una gara difficile ma anche di avere gli strumenti per farcela ».

Clai Imola Volley - èpiù Casalmaggiore

Con il misero bottino di appena un punto raccolto nelle ultime tre gare giocate la Pool Salvezza si è fatta all’improvviso molto più complicata per la Clai Imola Volley, che durante la settimana ha deciso di esonerare con effetto immediato coach Simone Bendandi dal suo incarico e di affidare la gestione della squadra al suo vice Dominico Speek nel tentativo di trovare la giusta scossa emotiva prima che fosse troppo tardi. La pesante sconfitta dello scorso fine settimana raccolta sul campo di Concorezzo (netto il 3-0 per le brianzole della ex Sara Stival) rimane un sintomo chiaro ed evidente di come la squadra non stia per nulla attraversando il suo miglior momento di condizione sia fisica che mentale, proprio adesso che siamo nella fase decisiva della stagione e servono al contrario tantissime certezze per tenere lontana il più possibile la zona retrocessione. La classifica in questo momento dice che Imola si trova in quarta posizione a quota 20 (con 13 partite giocate), lontana appena quattro lunghezze dal Club Italia (settimo) e cinque proprio da Concorezzo (in ottava posizione), entrambi sodalizi che però hanno disputato una gara in meno rispetto alle santernine. Il margine di sicurezza sulla zona rossa si è quindi notevolmente ridotto in queste ultime settimane e questa considerazione puramente numerica deve far scattare un “piccolo” campanello d’allarme nel gruppo biancoblu, al quale manca la gioia della vittoria addirittura dallo scorso 7 febbraio. Avversario in quell’occasione era la èPiù di Casalmaggiore, che sarà proprio il prossimo gradito ospite di capitan Cavalli e compagne al PalaRuggi nella settima fondamentale giornata di questa seconda fase di campionato. La formazione cremonese, allenata da un tecnico esperto e preparato come Claudio Cesar Cuello, vive un momento di buona salute generale avendo già vinto quattro match (sui 6 disputati) nella Pool salvezza, gli ultimi tre dei quali consecutivi contro Offanengo (3-1 in casa), Altino e Modena (entrambe al tie-break ed entrambe in trasferta). Questa consistente e convincente serie di risultati positivi ha permesso a Casalmaggiore di cambiare la sua prospettiva e di costruirsi un piccolo tesoretto da amministrare rispetto alla terzultima posizione (sono due attualmente i punti di vantaggio rispetto al Club Italia), piazzamento che significherebbe perdere la categoria per ricominciare l’anno prossimo dalla nascitura serie A3. La èPiù Casalmaggiore è ora sesta con 18 punti e non può assolutamente dirsi tranquilla in vista dell’infuocata volata finale, ma al contrario dovrà continuare a combattere con il cuore su ogni campo per tenere a debita distanza i numerosi pericoli che immancabilmente arriveranno da dietro. Imola, dal canto suo, ha un impellente bisogno di una reazione d’orgoglio che le consenta di rialzare subito la testa e di tornare a vincere per ritrovare fiducia e consapevolezza dei propri mezzi, ingredienti assolutamente fondamentali in questo imprevedibile e accattivante sprint finale. La tanto attesa sfida del Ruggi metterà quindi in palio punti davvero pesantissimi per entrambe le squadre e rappresenta un crocevia da non fallire per i due club coinvolti, desiderosi di continuare a scrivere la propria storia nella seconda serie nazionale e quindi pronti ad affrontare quest’impegno con tutta la carica e la determinazione possibili. La pressione in campo ovviamente sarà tanta...e la differenza la farà (probabilmente) il modo con il quale verrà gestita dalle ragazze di entrambi i team sia prima che durante lo svolgimento della gara. È arrivato inesorabile e puntuale il momento della verità e non c’è più spazio per alcun tipo di errore, soprattutto ora che al traguardo finale manca davvero pochissimo ed i verdetti definitivi stanno per essere emessi senza possibilità d’appello alcuna...

PRECEDENTI: 3 (1 successo èpiù Casalmaggiore, 2 successi Clai Imola Volley)

EX: Alice Stafoggia a Imola Csi nel 2024/2025

Dominico Speek (Allenatore Clai Imola Volley)- « All’interno del gruppo siamo tutti ben consapevoli dell’importanza della partita di domenica. Sappiamo bene che Casalmaggiore verrà qui per cercare di fare punti, desiderosa di sfruttare il nostro momento di difficoltà che non possiamo nascondere. Le ragazze hanno comunque capito la situazione attuale e sono pronte a scendere in campo con il coltello tra i denti. Dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi, è la cruda realtà...e tutti lo vogliamo fortemente. Tutte le nostre energie vanno al prossimo match, per ritrovare quel sorriso che manca da un po' ».

Chiara Costagli (èpiù Casalmaggiore)- « La partita contro Modena è stata un po' particolare perchè siamo partite nel primo set un po' contratte con qualche insicurezza nel nostro gioco mentre nel secondo set abbiamo preso più sicurezza. Sono molto contenta del fatto che la squadra abbia avuto piano piano una bella reazione nonostante un campo particolare e anche l'influenza che hanno avuto alcuni fattori, ma l'importante era il risultato, come un po' in tutte le partite che ci aspettano da qui alla fine della Pool Salvezza, e così è stato portando a casa una vittoria. Domenica andiamo a Imola, una trasferta molto importante ma altrettanto difficile...è una squadra ben strutturata con terminali di attacco molto insidiosi quindi sarà molto importante organizzare la nostra difesa ma non solo, anche l'aspetto mentale sarà molto importante: servirà mantenere lucidità, avere l'aggressività giusta e avere la piena fiducia nel gruppo perchè credo che su questo abbiamo fatto grandi passi in avanti. Essere unite è, secondo me, quel fattore in più che, in questa fase del campionato, ci può aiutare a portare a casa le vittorie ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a DI RITORNO POOL PROMOZIONE-

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.00

Nuvolì Altafratte Padova - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: Peccia Luigi, Ancona Massimo

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.30

Futura Giovani Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Palumbo Christian, Ayroldi Raffaella

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

SMI Roma Volley - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Marani Azzurra, Proietti Deborah

Olio Pantaleo Volley Fasano - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Magnino Simone, Martini Maurizio

Itas Trentino - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Cavicchi Simone, Pescatore Luca

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 37, Cda Volley Talmassons Fvg 36, C.B.L. Costa Volpino 26, Futura Giovani Busto Arsizio 26, Nuvolì Altafratte Padova 26, SMI Roma Volley 25, Itas Trentino 21, Narconon Volley Melendugno 20, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Gruppo Formula 3 Messina 5.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a DI RITORNO POOL PROMOZIONE-

Domenica 15 marzo 2026, ore 16.00

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Club Italia Arbitri: Villano Dalila, Polenta Martin

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Giulietti Fabrizio, Mannarino Matteo

Clerici Auto Concorezzo - Volley Modena Arbitri: De Nard Andrea, Bolici Giulio

Clai Imola Volley - èpiù Casalmaggiore Arbitri: De Orchi Marco, Di Lorenzo Antonino

Riposa: Panbiscò Leonessa Altamura

LA CLASSIFICA-

Panbiscò Leonessa Altamura 28, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 23, Marsala Volley 22, Clai Imola Volley 20, Trasporti Bressan Offanengo 20, èpiù Casalmaggiore 18, Club Italia 16, Clerici Auto Concorezzo 15, Volley Modena 6.