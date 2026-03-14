Play Off Challenge: la Omag espugna in campo di Vallefoglia

CERVIA (RAVENNA)- La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, nella 2a giornata dei Play Off Challenge, cede in quattro set ad una combattiva Omag-MT di sicuro più centrata sulla partita, nonostante le assenze. La squadra di coach Bellano ha tenuto in pugno la partita dall’inizio alla fine, gettando in campo una maggiore voglia di vincere. La Megabox non ha demeritato, facendo il possibile per rispondere ai tentativi di fuga delle ospiti, con una formazione nella quale naturalmente sono restate fuori alcune atlete del sestetto titolare, e poi via via anche le altre. Mvp Elizaveta Kochurina (17 punti con 12/14 dal campo, 4 muri e un ace), tra le tigri molto bene Butigan con 18 punti (13/24 e 5 muri).

I protagonisti-

Bozana Butigan (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Abbiamo provato a dare il nostro massimo, stasera non è bastato. Abbiamo sbagliato tanto, non eravamo concentrate in certi momenti e loro ne hanno approfittato e hanno meritato la vittoria. Noi abbiamo pagato un po’ di stanchezza con tutti questi turni infrasettimanali a distanza di tre giorni, abbiamo tenuto a riposo alcune giocatrici per la gara di mercoledì »

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (20-25 25-27 25-22 22-25) -

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 1, Omoruyi 4, Thokbuom 12, Stoyanova 10, Carletti 10, Butigan 18, De Bortoli (L), Ungureanu 12, Feduzzi (L). Non entrate: Laza'ro Castellanos, Mitkova, Candi, Giovannini, Bici. All. Pistola.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 8, Kochurina 17, Nicolini 6, Bracchi 8, Caruso 8, Brancher 7, Panetoni (L), Ortolani 6, Piovesan 4, Wilson 3. Non entrate: Tellone (L), Parini. All. Bellano.

ARBITRI: Vagni, Saltalippi.

Durata set: 23', 29', 27', 25'; Tot: 104'

MVP: lizaveta Kochurina (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

Spettatori: 281.

LA CLASSIFICA DELLA POOL B-

Honda Cuneo Granda Volley 6, Omag-Mt San Giovanni In M.No 3, Bergamo 0, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0.