Fasano vince a Messina nell'ultima della Pool Promozione

MESSINA- Si conclude con una sconfitta il cammino in Pool Promozione del Gruppo Formula 3 Messina. Al “PalaRescifina”, le SuperGirls di coach Freschi cedono 1-3 (25-23, 20-25, 23-25, 18-25) alle pugliesi della Olio Pantaleo Volley Fasano.
Un epilogo amaro per la formazione siciliana, che conclude questa stagione senza successi in Pool Promozione ma con la consapevolezza di aver raggiunto l’obiettivo stagionale, affrontando un percorso di crescita che – partita dopo partita – ha dato i suoi frutti solo in termini di prestazioni.
Prima della sfida un omaggio floreale per Margherita Muzi, ex capitana di Messina.
Per l’ultima gara stagionale, coach Freschi schiera Rizzieri e Galic in diagonale, Zojzi e Kiss in posto 4, le centrali Campagnolo e Landucci, Oggioni libero; Coach Totero risponde con Muzi in regia, l’opposta Korhonen, le schiacciatrici Salinas e Provaroni, le centrali Piacentini e Franceschini, Vittorio libero.
Parità in avvio del match (2-2). Le ospiti tentano di mettere pressione con Korhonen, ma le messinesi si affidano alla propria opposta Galic e restano in scia. Fasano si assicura il primo vantaggio per merito di Salinas e Muzi (10-14); Messina lo dimezza grazie alle proprie schiacciatrici Zojzi e Kiss. L’attacco di Galic vale la parità sul 19 pari. Sul finale, le siciliane sfruttano gli errori delle fasanesi e il turno al servizio di Galic per chiudere il set sul 25-23.
Il secondo parziale vede Messina avanti di due lunghezze; Fasano pareggia trovando la forza delle proprie centrali. Salinas firma quattro punti consecutivi determinando il 5-8. Zojzi trascina Messina sul -1. Felappi subentra a Galic e trova l’ace dai nove metri. Fasano continua a concedere dal centro e Messina ne approfitta per scovare una nuova parità. Korhonen determinante per il 14-16. Il muro di Piacentini vale il +3 per le ospiti, successivamente è Provaroni a sigillare il parziale.
Le ospiti partono agguerrite nel terzo set (2-4). L’attacco millimetrico di Zojzi regala a Messina la parità. Le fasanesi conquistano un break grazie alla propria centrale Piacentini, ma le padrone di casa le riacciuffano tramite l’ace di Campagnolo (12-12). Due errori giallorossi garantiscono una nuova fuga alle pugliesi; Galic tiene in vita Messina, ma Fasano resta avanti sul 15-17. L’opposta messinese determina un nuovo equilibrio sul 23 pari, poi però è Fasano a chiudere grazie all’ace di Gazzerro.
Timido l’approccio di Messina nella quarta frazione di gioco (2-7). Fasano allarga il vantaggio con Provaroni e Korhonen +8. Coach Freschi sostituisce Kiss con Viscioni e Rizzieri con Tisma; subito a segno la neoentrata. Campagnolo vincente in fast, poi Tisma sorprende di seconda intenzione. Salinas rimarca il +8. Fasano continua a spingere dai nove metri e Messina non trova soluzioni (6-16). Zojzi si sblocca da posto 4 e Tisma segna tre punti consecutivi riducendo lo svantaggio sul -6. La reazione giallorossa è però insufficiente: Salinas determina la fine dell’incontro.
I protagonisti-
Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Il peccato è che la partita di stasera la sentivo più vicina, l’andamento della gara è stato continuo, tranne la flessione nel quarto. A livello tecnico eravamo più vicini e il rammarico lo sento più per quello. Oggi ho visto un miglioramento da parte di alcune atlete e ho chiuso un pochino il cerchio. Galic oggi ha fatto la sua miglior partita messinese, non è un caso perché ha fatto meglio in allenamento, anche a Padova aveva fatto ingresso in campo e ci aveva aiutato a vincere il set, ha alzato il livello di gioco e si è sempre comportata bene con la squadra, sono contento che abbia dimostrato un po’ del suo valore ».
Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Abbiamo portato a casa una vittoria che cercavamo da un pò di tempo visto che venivamo da un periodo complicato a causa di qualche acciacco. Ultimamente avevamo perso un pò di brillantezza nei fondamentali e quindi i risultati sono mancati. Giocare in questo palazzetto enorme non è proprio facile ma le ragazze sono state molto brave a non sottovalutare le nostre avversarie. Messina che non aveva nulla perdere mentre noi eravamo chiamati a ritrovare quella vittoria che aveva caratterizzato il girone di andata di questa Pool Promozione compresa la regular season, dove abbiamo compiuto un impresa bellissima raggiungendo la salvezza matematica e la partecipazione alla Pool Promozione. Ora ci prepariamo per i prossimi palay-off promozione e nonostante le difficoltà che incontreremo vorremmo giocarceli nel migliore dei modi ».
Il tabellino-
GRUPPO FORMULA 3 MESSINA VS OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 1-3 (25-23, 20-25, 23-25, 18-25).
GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Tisma 5, Rizzieri 1, Zojzi 22, Colombo 0, Felappi 2, Ferrara (L) 0, Landucci 1, Viscioni 2, Campagnolo 8, Kiss 14, Galic 12, Oggioni (L) 0. 1st coach: Matteo Freschi, 2nd coach: Flavio Ferrara.
OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Gazzerro 1, Provaroni 10, Del Freo 0, Salinas 24, Negro n.e., Pixner 0, Muzi 3, Piacentini 7, Korhonen 15, Soleti n.e., Franceschini 5, Vittorio (L) 0. 1st Coach: P. Totero, 2nd Coach: P. Tanzarella.
ARBITRI: Palumbo, D’Argenio.
Durata set: 29’,29’,30’,27’. Tot 115’
MVP: Candela Sol Salinas (Olio Pantaleo Volley Fasano).