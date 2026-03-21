La Futura vince a Melendugno e si prende il terzo posto

MELENDUGNO (LECCE)- Una vittoria, quella centrata dalla Futura Volley Giovani sul campo della Narconon Melendugno nell'anticipo della Pool Promozione, che vale una posizione di preminenza dei Play Off promozione con la possibilità di giocare in casa Gara 1 dei quarti Play Off. La squadra di Tettamanti si prende i tre punti mettendosi ora comoda sul divano in attesa della sfida tra Altafratte e Trento. Domani, solo con una vittoria da tre punti Padova potrebbe sorpassare Busto Arsizio, la cui avversaria nei quarti di finale a questo punto sarà una tra Itas Trentino e la stessa Melendugno. Un risultato inaspettato solo qualche settimana fa ma che conferma la crescita esponenziale di Rebora e compagne, giunte al settimo successo consecutivo e al nono risultato utile a fila. In terra pugliese, la Futura fatica ad ingranare, con un primo set infarcito di errori (6 in attacco e 6 in battuta) ma trova in fretta il modo di reagire, riducendoli in maniera drastica (solo 7 nei restanti tre set!) e mettendo grande efficacia nella correlazione muro-difesa: oltre ai 14 block, le “manone” delle Cocche toccano tanto nei pressi della rete, consentendo alla difesa di ripulire una marea di palloni, smistati poi da Sassolini con lucidità (38% offensivo). Top scorer del match è Alyssa Enneking (21 punti), in doppia cifra vanno anchen Veronica Taborelli (20 punti con 4 muri), Alice Farina (15 con 5 muri) e Marika Longobardi (14 punti) ma il titolo di MVP finisce meritatamente nella mani anzi, nel bagher, di Sophie Blasi, ottima in ricezione (64% di positiva), specie sui missili della ex Terry Bassi, e solida in difesa. Ultima della Pool Promozione all’insegna della continuità per coach Tettamanti, che schiera la diagonale Taborelli-Sassolini, Rebora e Farina coppia di centrali, le schiacciatrici Enneking e Longobardi con Blasi libero. Il primo tentativo di allungo è di marca pugliese (9-6) favorito da due errori di Busto Arsizio. Il muro di casa respinge al mittente il tentativo di rimonta ospite (dal 9-8 all’11-8) e la Narconon tocca anche il +4 (13-9). La reazione delle Cocche frutta il 13-12 ma proprio sul più bello la Futura si blocca e scivola nuovamente sotto, con Melendugno a fare ancora la voce grossa a rete (17-13, 20-14). Coach Tettamanti cambia inserendo Alberti in regia ma le padrone di casa resistono alla rimonta biancorossa (dal 24-19 al 24-22) e chiudono sull’attacco out di Taborelli. Nel secondo set torna Sassolini in palleggio e a rompere l’equilibrio iniziale è Busto Arsizio (6-9 con Farina, 8-12 sul muro di Taborelli). Le biancorosse sembrano aver trovato il loro ritmo, con Enneking che scalda il braccio e firma l’8-13. Il gap si dilata ancora (10-17 con la doppietta da posto 4 di Longobardi), Rebora e compagne non si fanno intimorire dal tentativo di recupero della Narconon (17-19) e con tre muri a fila (due di Farina e uno di Taborelli) riprendono il controllo (18-23) e mettono in tasca il parziale grazie allo “slash” della centrale piemontese. Partenza a razzo della Futura nel terzo set, che mette subito le cose in chiaro scappando prima sullo 0-4 e poi sull’1-6. Con pazienza, Melendugno si mette all’inseguimento e punto dopo punto aggancia la parità a quota 9. Prima Enneking e poi Longobardi ridanno fiato alla formazione biancorossa (9-11), che rimette in fretta ulteriore spazio tra sé e le avversarie (10-14). L’inerzia del parziale torna tutta nella mani delle Cocche, attente e ciniche su ogni pallone, con il +8 (12-20) a dare tranquillità. Con dieci set-point a disposizione sul 14-24, il secondo è quello buono con l’attacco out di Joly. Nel quarto avvio in fotocopia rispetto alla terza frazione per Busto Arsizio, che spinge subito sull’acceleratore con la coppia Enneking-Farina (1-5). Nonostante coach Giunta le provi tutte pescando dalla panchina, la Narconon non riesce più ad opporre resistenza e la Futura fila via veloce (4-12 stampato da Taborelli). Un breve passaggio a vuoto delle ospiti ridà un pizzico di pepe al parziale (dal 6-13 al 9-13) ma la squadra di coach Tettamanti non concede più nulla: riallunga l’elastico (12-20) e va a prendersi una preziosissima vittoria col sigillo messo da Taborelli.

I protagonisti-

Simone Giunta (Allenatore Narconon Melendugno)- « Dobbiamo fare i complimenti a Busto, ha vinto meritatamente. Sono però soddisfatto dell’approccio: iniziare con quell’autorità nel primo set è un segnale importante. Guardo con orgoglio a quanto fatto finora: la crescita costante della squadra è sotto gli occhi di tutti. Ora voltiamo pagina: affronteremo i Playoff a mente libera. Tutto quello che verrà sarà il sugello di una stagione già prestigiosa e straordinaria per tutto il nostro gruppo ».

Sofia Rebora (Futura Volley Giovani )- « È stata una partita un po’ brutta, siamo partite sbagliando troppo e questa è una delle cose che dobbiamo migliorare in ottica Playoff dove nessuno ci regalerà nulla. Siamo però state brave a ritornare in partita, limitare gli errori e fare il nostro gioco. Siamo molto contente! Adesso aspettiamo di conoscere l’avversaria del primo turno ».

Il Tabellino

NARCONON MELENDUGNO-FUTURA VOLLEY GIOVANI 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 13-25)

NARCONON MELENDUGNO: Avenia 1, Bassi 9, Gianfico 9, Riparbelli 4, Bulaich 2, Perfetto 14, Morandini (L), Joly 9, Colombino 7, Roserba, Sturniolo. N.e. Babatunde (L2), Maruotti, Quarta. All. Giunta.

FUTURA VOLLEY GIOVANI: Sassolini 2, Taborelli 20, Rebora 8, Farina 15, Longobardi 14, Enneking 21, Blasi (L), Alberti, Sormani 1. N.e. Orlandi, Talarico, Ternava, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

ARBITRI: Traversa, De Orchi

Durata set: 27’, 28’, 24’, 21’; tot. 100’

MVP: Sophie Andrea Blasi (Futura Volley Giovani)