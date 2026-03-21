Per Offanengo tre punti pesanti in chiave salvezza

OFFANENGO (CREMONA)- Tre punti pesantissimi e uno sprint importante verso la salvezza. Nell’anticipo di oggi , la Trasporti Bressan Offanengo fa valere la legge del 3-1 al PalaCoim (stesso risultato nei quattro match casalinghi in seconda fase) piegando (e inguaiando ulteriormente) la Clerici Auto Concorezzo. Dopo un primo set a senso unico a favore di Offanengo, è andato in scena un match equilibrato, dove la squadra di Leo Barbieri ha avuto il merito nella seconda parte dell’incontro di aver maggiore cinisimo nei momenti clou. A trascinare le padrone di casa, una straordinaria Sara Bellia, autrice di 29 punti con il 60% di positività in attacco e premiata a fine partita come naturale mvp dal sindaco di Offanengo Gianni Rossoni con l’omaggio dello sponsor Cenerella. Per la Trasporti Bressan, un valido aiuto è arrivato dalla panchina, con diversi ingressi preziosi guidati da Eva Ravazzolo e Giulia Resmini, oltre a mostrare qualcosa in più in attacco (14 palloni di differenza messi a terra). Concorezzo ha risposto con una prova corale (cinque doppie cifre) e un buon muro (10) e in generale può recriminare per il terzo set, dove non ha concretizzato un vantaggio di 5 punti (6-11). Con questi tre punti, la Trasporti Bressan sale a quota 26 (secondo posto solitario provvisorio) e soprattutto si avvicina alla salvezza, che però non è ancora matematica a causa del successo per 3-0 di Casalmaggiore su Altamura. Potrebbe esserlo domani nel caso in cui il Club Italia (19) non facesse punti (sconfitta per 3-0 o 3-1) a Imola, mentre viceversa per le neroverdi l’ago della bilancia sarebbe il derby del 29 marzo al PalaCoim contro la stessa Casalmaggiore.

Offanengo parte forte sul turno in battuta di Turco (6-2), Concorezzo risponde con il muro di Veneriano (8-5) ma poi scivola sotto di cinque lunghezze. Time out Reali, poi sono due muri consecutivi di Caneva a lanciare in orbita la Trasporti Bressan, che doppia l’avversario nel punteggio a quota 16 con Zago. Tutto facile per le neroverdi, con il primo set chiuso 25-17.

Maggiore equilibrio nella seconda frazione, dove la Clerici Auto ha il merito di crescere nel muro-difesa e di piazzare il break dopo la metà con la fast di Veneriano e il muro di Purashai (15-19). Nel finale, l’ex Trevisan brilla e pareggia i conti: 21-25.

Il terzo set è determinante nell’economia dell’incontro: Offanengo sembra ancora in difficoltà (6-11), poi Zago e Bellia riportano a contatto la Trasporti Bressan, che beneficia dell’ottimo apporto in corsa di Ravazzolo. La pipe di Bellia vale l’aggancio a quota 15, poi un altro ingresso dalla panchina, questa volta di Resmini, aiuta le locali a provare l’allungo. Concorezzo regge ma nel finale ancora Bellia e Zago la decidono: 25-23.

Nella quarta frazione, la squadra di Barbieri prova a scappare (14-11, pallonetto di Nardelli) ma le brianzole trovano la forza di rimanere aggrappate con le unghie, annullando il gap con il contrattacco di Stival (18-18). Nel finale, tre errori ospiti danno una mano a Offanengo, poi sul 24-23 decide Bellia (con la convalida del videocheck).

I protagonisti

Leo Barbieri (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Siamo molto felici per i tre punti, abbiamo giocato un primo set impeccabile, eravamo molto ben organizzati, poi siamo scesi un po’ di livello e Concorezzo ci ha portato all’errore e a palle sporche. In quel frangente ci siamo un po’ persi, ma quando il momento contava, per esempio nel quarto set, le ragazze hanno dimostrato per l’ennesima volta grande spirito di squadra e attenzione che ci hanno permesso di conquistare un altro bottino pieno, con l’importanza che tutti conosciamo. Oggi la panchina è stata determinante, non sono stati ingressi sporadici ma veramente importanti per la vittoria: mai come oggi bisogna fare i complimenti a tutte le ragazze ».

Giorgia Bernasconi (Clerici Auto Concorezzo)- « A caldo è una sconfitta che fa male perchè sentenzia quasi definitivamente la nostra retrocessione. Innanzitutto faccio i complimenti ad Offanengo perchè con questa vittoria è molto vicina all'aritmetica salvezza. Dopo un primo set perso con un ampio divario, la squadra ha reagito e ha combattuto negli altri tre parziali, ma putroppo non è bastato. Faccio fatica a rimproverare qualcosa alle compagne perchè so che ci abbiamo provato fino alla fine e, anche oggi, sono contenta della reazione che abbiamo avuto. In questo momento non so dire cosa ci è mancato, non solo oggi, ma in tutta la stagione per evitare questo ormai certo epilogo ».

Il tabellino-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-1 (25-17, 21-25, 25-23, 25-23)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 7, Caneva 10, Turco, Bellia 29, Martinelli 2, Zago 16, Di Mario (L), Ravazzolo 8, Coba, Compagnin, Meoni, Resmini 2. N.e.: Tommasini, Longhi (L). All.: Barbieri

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Trevisan 10, Veneriano 15, Purashai 2, Bucciarelli 14, Bernasconi 14, Stival 13, Rocca (L), Da Pos. N.e.: Bianchi, Brambilla, Ghezzi, Bizzotto. All.: Reali

ARBITRI: Laghi e Vangone

Durata set: 22′, 25′, 32′, 29′ Tot: 108’

MVP: Sara Bellia (Trasporti Bressan Offanengo)