Playoff Challenge: si recuperano due match della 1a giornata

Nel Girone A, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sfiderà l’Eurotek Laica Uyba domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 20. Nella classifica del raggruppamento, le collinari occupano con 6 punti il primo posto in coabitazione con Firenze, mentre le bustocche sono al momento ultime con 2 punti. In stagione, le ragazze di coach Nicola Negro hanno vinto tutti i precedenti confronti contro la squadra di coach Enrico Barbolini: 3-0 e 3-1 nelle due gare di campionato, sofferto tie-break nei quarti di finale di Coppa Italia.

Nel Girone B, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, detentrice del torneo e anche vincitrice della CEV Challenge Cup 2026, ospiterà invece Bergamo. Per entrambe, l’obiettivo sarà quello di accorciare sulla capolista Cuneo, che al momento comanda la classifica con 5 punti di vantaggio su pesaresi e orobiche. Nei precedenti stagionali, le ragazze guidate da Andrea Pistola hanno vinto entrambi i confronti contro la formazione prima di Carlo Parisi e poi di Marcello Cervellin, sconfitta peraltro due volte anche nei Playoff Challenge della scorsa stagione. Il match è fissato per le 20.30 di giovedì 26 marzo.

LE DUE SFIDE-

GIRONE A-

Reale Mutua Fenera Chieri - Eurotek Laica Uyba

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera per il suo terzo impegno nei Playoff Challenge: domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 20, affronterà l’Eurotek Laica Uyba. Si tratta del recupero della prima giornata, giocata quando entrambe le formazioni erano ancora impegnate nei quarti del tabellone scudetto. Forti delle vittorie piene ottenute sia con Macerata sia col Bisonte, le biancoblù arrivano alla partita imbattute e a punteggio pieno, al comando del girone A a pari punti con Firenze che però ha disputato due partite in più. Un risultato positivo permetterebbe dunque di consolidare il primato. Con 2 punti dopo due partite Busto si trova invece in una situazione opposta e non può permettersi passi falsi per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. In questa stagione Chieri e Busto si sono già affrontate tre volte, due nella regular season e una dei quarti della Coppa Italia Frecciarossa. In tutti i tre match si sono imposte le chieresi, portando a 11 le vittorie nei 19 precedenti fra i due club. Le ex sono Ilaria Spirito, Laura Dervisaj e Alice Degradi.

PRECEDENTI: 19 (11 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 8 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Alice Degradi a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2022/2023; Laura Kunzler a Uyba Busto Arsizio nel 2024/2025; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018



Elles Dambrink (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Col Bisonte abbiamo avuto un inizio abbastanza lento nel primo set, ma poi abbiamo ribaltato la situazione e siamo riuscite a vincere 1-3. Dopo soli tre giorni torniamo in campo contro Busto: dobbiamo prepararci al meglio, studiare bene i video e farci trovare preparate per ogni cambio di giocatrici che potrebbero adottare ».

Josephine Obossa (Eurotek Laica Uyba)- « Ripartiamo a lavorare in palestra dopo la vittoria con Macerata che ci ha dato morale: nonostante un po' di calo durante la partita, grazie alla nostra caratteristica migliore, la forza di squadra, siamo riuscite a centrare il successo. Affrontiamo dunque la trasferta di Chieri consapevoli della caratura delle nostre avversarie, ma fiduciose di poter dire la nostra cercando di ripetere la bella partita di Coppa Italia giocata proprio con Chieri, forse una delle nostre migliori gare della stagione ».

Mercoledì: 25 marzo 2026, ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Clemente Andrea, Simbari Armando

LA CLASSIFICA-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 6, Il Bisonte Firenze 6, Cbf Balducci Hr Macerata 4, Eurotek Laica Uyba 2.

GIRONE B-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Bergamo

Prosegue la stagione della Megabox Ondulati del Savio, nuovamente in campo giovedì 26 marzo alle 20.30 al PalaMegabox contro il Volley Bergamo nel terzo impegno del Girone B dei play-off per la qualificazione alla Challenge Cup 2026/27. La squadra biancoverde, reduce dalla bella vittoria sul campo della Honda Cuneo, punta a guadagnare altri punti per continuare l’inseguimento verso la prima posizione del raggruppamento, la sola che consentirebbe alle tigri di continuare il cammino e di misurarsi nella finale secca di sabato 18 aprile contro la vincente del Girone A. Al momento la classifica del girone vede al primo posto la Honda Cuneo con 8 punti in 4 partite, seguita dalla Omag-MT San Giovanni in Marignano con 4 punti in 4 partite. Bergamo e Vallefoglia sono a 3 punti, ma entrambe hanno giocato solo 2 partite. Il Volley Bergamo, dopo l’eliminazione dai play-off scudetto contro la Savino Del Bene Scandicci (ma in gara 1 le orobiche avevano portato le campionesse del mondo al tie-break), ha sin qui perso a Cuneo al tie-break e vinto, sempre al tie-break in casa contro San Giovanni in Marignano.

PRECEDENTI: 12 (9 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 3 successi Bergamo)

EX: Bozana Butigan a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Ivano Angeli (Presidente Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Siamo molto felici di questa stagione, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati ma ancora non è finita. La squadra ha dimostrato a Cuneo di avere ancora l’energia e la voglia di continuare a combattere, e quindi giocheremo con questo atteggiamento tutte le partite che restano per cercare di fare il meglio possibile. Questa partita sarà anche l’occasione per festeggiare la vittoria nella Challenge Cup con tutti i nostri tifosi ».

Martina Armini (Bergamo)- « Ci aspetta una partita complicata, contro una squadra che gioca bene soprattutto in casa. Dovremo essere brave a restare concentrate e a imporre il nostro gioco fin dai primi scambi, senza cali di attenzione ».

Giovedì: 26 marzo 2026, ore 20.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bergamo Arbitri: Brunelli Michele, Cecconato Luca

LA CLASSIFICA-

Honda Cuneo Granda Volley 8, Omag-Mt San Giovanni In M.No 4, Bergamo 3, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3.