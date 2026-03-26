Si interrompe il martrimonio fra Novara e Lorenzo Bernardi

NOVARA- Lorenzo Bernardi non sarà sulla panchina dell'Igor Gorgonzola Novara nel prossimo campionato di A1 Femminile. Dopo tre stagioni alla guida del team azzurro 'Mister Secolo' è stato rimosso dalla società dal ruolo di primo allenatore. Da qualche tempo circolavano voci di un rapporto ormai logoro con alcune giocatrici e dell'intenzione della società a voltare pagina. La dirigenza igorina si riserva di scegliere quanto prima il tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione.
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