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Si interrompe il matrimonio fra Novara e Lorenzo Bernardi

Oggi la società igorina ha ufficializzato il divorzio da 'Mister Secolo' che ha guidato le azzurre nelle ultime tre stagioni. Presto verrà scelto il tecnico per la prossima stagione
1 min
BernardiIgor Gorgonzola
Si interrompe il matrimonio fra Novara e Lorenzo Bernardi
NOVARA- Lorenzo Bernardi non sarà sulla panchina dell'Igor Gorgonzola Novara nel prossimo campionato di A1 Femminile. Dopo tre stagioni alla guida del team azzurro 'Mister Secolo' è stato rimosso dalla società dal ruolo di primo allenatore. Da qualche tempo circolavano voci di un rapporto ormai logoro con alcune giocatrici e dell'intenzione della società a voltare pagina. La dirigenza igorina si riserva di scegliere quanto prima il tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione.

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