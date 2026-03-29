Pool Salvezza: Marsala, Club Italia e Casalmaggiore si giocano tutto nell'ultima

A cominciare dalla vittoria di peso al tie-break per E’più Casalmaggiore, che passa al PalaCoim superando Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (22-25, 25-14, 20-25, 28-26, 9-15) al termine di oltre due ore di gioco. Parte meglio la formazione ospite, che impone ritmo e qualità nel primo set, salvo poi subire la reazione di Offanengo nel secondo parziale. Il match resta in equilibrio anche nel terzo, dove Casalmaggiore ritrova ordine e concretezza, ma nel quarto è la squadra di casa a spuntarla ai vantaggi (28-26), rimandando tutto al tie-break. Nel quinto set, però, Casalmaggiore alza il livello con decisione e chiude 9-15, sfruttando maggiore lucidità nei momenti chiave. Sfida molto equilibrata nei numeri, con Offanengo più incisiva al servizio ma meno solida in ricezione, aspetto che consente a Casalmaggiore di costruire con continuità. MVP Vazquez Gomez, top scorer con 24 punti; decisivo anche l’apporto di Costagli (17) e Dumancic (12), oltre alla solidità di Rastelli. Per Offanengo non bastano i 21 punti di Bellia.

Colpo esterno pesante per il Club Italia di coach Cichello, che si impone sulla PanBiscò Leonessa Altamura per 1-3 (15-25, 22-25, 25-19, 15-25). Le azzurrine indirizzano subito la gara con un primo set autoritario, costruito sull’efficacia in attacco e sulla spinta di Susio e Bovolenta, chiuso 15-25. Copione simile nel secondo parziale, dove il Club Italia mantiene il controllo nonostante il tentativo di rientro di Altamura, che si avvicina nel finale ma cede 22-25. La reazione pugliese arriva nel terzo set, vinto 25-19 grazie ai colpi di Bierria e Krasteva, ma nel quarto il Club Italia torna padrone del match: maggiore ordine, qualità in attacco e soprattutto incisività a muro permettono alle ospiti di chiudere i conti sul 15-25. Decisiva la differenza nei fondamentali: 14 muri vincenti contro i 5 di Altamura. MVP e top scorer Tosini con 21 punti; in doppia cifra anche Susio (15) e Solovei (17).

Infine successo in rimonta per Marsala Volley, che passa al PalaMadiba superando Volley Modena 1-3 (25-22, 16-25, 13-25, 20-25). Dopo un avvio favorevole a Modena, la squadra siciliana cresce alla distanza, approfittando delle troppe imprecisioni delle padrone di casa e ribaltando l’inerzia del match con maggiore solidità nei fondamentali. Decisiva la capacità di Marsala di incidere al servizio e soprattutto a muro, con 13 punti nel fondamentale e una gestione più lucida dei momenti chiave. Modena prova a restare in partita con le soluzioni offensive di Nonnati e la presenza a muro di Visentin, ma paga un rendimento troppo discontinuo nei momenti decisivi. Marsala invece mantiene ordine e concretezza, chiudendo la gara in quattro set con autorità. Top scorer Vighetto con 23 punti, di cui 5 a muro; per Modena 16 punti di Nonnati.

I tabellini-

VOLLEY MODENA – MARSALA VOLLEY 1-3 (25-22 16-25 13-25 20-25) –

VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Kaplanska 6, Gerosa 10, Nonnati 16, Visentin 10, Guzin 5, Zironi (L), Fusco 9, Dodi 1, Credi 1, Righi, Barakova, Sazzi. All. Marone.

MARSALA VOLLEY: Taje’ 13, Ferraro 2, Torok 12, Caserta 8, Vighetto 23, Kosonen 11, Cicola (L). Non entrate: Varaldo, Giuli’, Grippo, Cecchini, Pozzoni. All. Giangrossi.

ARBITRI: Cruccolini, Sabia.

Durata set: 29′, 23′, 21′, 28′; Tot: 101′.

MVP: Sara Tajè (Marsala Volley)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – CLUB ITALIA 1-3 (15-25 22-25 25-19 15-25) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Caracuta, Bierria 18, Pulliero 2, Krasteva 12, Arciprete 10, Soriani 5, Biagini (L), Evola 5, Serafini, Chiesa, Riva, D’onofrio (L), Monitillo, Ungaro. All. Dell’anna.

CLUB ITALIA: Susio 15, Quero 8, Spaziano 3, Tosini 21, Bovolenta 7, Solovei 17, Regoni (L), Moss 2, Peroni 1, Zanella, Magnabosco, Caruso, Cakovic (L). All. Cichello.

ARBITRI: Vangone, D’Argenio.

Durata set: 24′, 25′, 24′, 23′; Tot: 96′.

MVP: Ludovica Tosini (Club Italia)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – E’PIU’ CASALMAGGIORE 2-3 (22-25 25-14 20-25 28-26 9-15) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 12, Caneva 9, Turco 4, Bellia 21, Martinelli 10, Zago 15, Di Mario (L), Meoni 5, Ravazzolo 3, Resmini 2, Coba 1, Tommasini (L), Compagnin. All. Barbieri.

E’PIU’ CASALMAGGIORE: Dumancic 12, Pasquino 2, Costagli 17, Nwokoye 6, Ravarini 7, Vazquez Gomez 24, Faraone (L), Rastelli 8, Stafoggia 1, Linda, Marku (L), Neri, Morandi, Mattioli. All. Cuello.

ARBITRI: Paris, Martini.

Durata set: 28′, 24′, 27′, 38′, 13′; Tot: 130′.

MVP: Valeria Vazquez Gomez (E’ Più Casalmaggiore)

I RISULTATI-

Volley Modena - Marsala Volley 1-3 (25-22, 16-25, 13-25, 20-25);

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Clerici Auto Concorezzo 3-0 (25-18, 25-17, 25-19) Giocata ieri

Panbiscò Leonessa Altamura - Club Italia 1-3 (15-25, 22-25, 25-19, 15-25);

Trasporti Bressan Offanengo - èpiù Casalmaggiore 2-3 (22-25, 25-14, 20-25, 28-26, 9-15).

Ha riposato: Clai Imola

LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 29 (10 – 5); Panbisco’ Leonessa Altamura 28 (10 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 27 (8 – 8); Clai Imola Volley 26 (9 – 6); Marsala Volley 25 (8 – 7); E’piu’ Casalmaggiore 23 (8 – 7); Club Italia 22 (8 – 7); Clerici Auto Concorezzo 16 (4 – 11); Volley Modena 8 (3 – 12).

IL PROSSIMO TURNO- 05/04/2026 Ore 17.00

Marsala Volley – Clai Imola Volley

Clerici Auto Concorezzo – Panbisco’ Leonessa Altamura

Volley Modena – Club Italia Si gioca il 04/04/2026 Ore 17.00

E’piu’ Casalmaggiore – Tenaglia Abruzzo Altino Volley Si gioca il 04/04/2026 Ore 17.00

Riposa: Trasporti Bressan Offanengo