Retrocede il Club Italia, salve Marsala e Casalmaggiore

ROMA- Finisce senza cambiamenti in classica la Pool Salvezza della Serie A2 Tigotà. La Marsala Volley e la èpiù Casalmaggiore vincono da tre punti e condannano il Club Italia alla retrocessione in Serie A3. Inutile ai fini della classifica il successo delle azzurrine sul campo di Modena, già retrocessa insieme a Concorezzo (in campo domenica alle 17 contro Altamura): le federali non faranno parte delle sedici formazioni della prossima Serie A2 a differenza di siciliane, casalasche e delle altre undici squadre già confermate (Monviso, Perugia, Roma, Melendugno, Fasano, Trento, Messina, Altamura, Altino, Imola e Offanengo) in attesa delle tre uscenti dai Playoff Promozione (lunedì 6 aprile Gara 1 delle semifinali).

In Sicilia, serviva almeno un punto alla Marsala Volley per essere sicura della permanenza in Serie A2. Partita non semplice contro una Clai Imola Volley arrivata libera di testa al confronto. Nel primo set, le siciliane si impongono 25-16 senza faticare, ma nel secondo arriva la risposta delle romagnole, che con il punteggio di 23-25 mettono paura alle marsalesi. Il timore viene però presto scacciato grazie al perentorio 25-13 del terzo parziale, in un set marchiato dai 7 punti di Kosonen. La quarta frazione, più combattuta, termina 25-23 in favore delle padrone di casa. Ben cinque le giocatrici in doppia cifra per coach Giangrossi: oltre alla schiacciatrice finlandese (18 punti), 14 punti per capitan Caserta, Torok e Vighetto e 10 per Tajé. Tra le file di coach Speek 13 punti per Malik e Novello.

Tanta tensione anche al PalaFarina, dove l’èpiù Casalmaggiore aveva invece bisogno di una vittoria piena per scongiurare qualsiasi sorpasso dalle avversarie. Il successo da tre punti arriva dopo uno scontro tiratissimo con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che non scende in campo per fare da sparring partner, arrendendosi ai vantaggi sia nel primo set (26-24) che nel terzo (29-27) dopo aver ceduto con più facilità il secondo (25-19). Fondamentale in entrambi i set Vazquez Gomez, top scorer con 15 punti, ma preziosa anche la prova di capitan Costagli (13), che spesso ha chiamato a raccolta le sue compagne per mantenere la concentrazione giusta nei momenti caldi dell’incontro. In doppia cifra per le abruzzesi solo Siakretava.

Vittoria amara per il Club Italia, che dopo un intero campionato giocato in trasferta deve abbandonare la Serie A2 nonostante il successo per 1-3 sul campo della Volley Modena. Le emiliane partono meglio gestendo il primo set e andando avanti 25-20, pronta la risposta delle federali che pareggiano con il 17-25 del secondo parziale. La frazione decisiva è la terza, che vede un lungo testa a testa tra le due compagini che si spegne in favore della squadra di coach Cichello con il punto del 29-31. Il set vinto da il “la” alla vittoria del Club Italia, che si impone 19-25 nell’ultimo gioco. Top scorer Tosini con 24 punti, davanti ai 16 di Susio e i 15 di Solovei. Per le padrone di casa bene Credi (17) e Fusco (14).

LE TRE SFIDE-

Marsala Volley - Clai Imola Volley

La Sigel Seap Marsala Volley si è salvata in questa Pool Salvezza e giocherà la prossima stagione nuovamente in serie A2. E' il risultato ottenuto dopo il match vinto in casa al Pala San Carlo contro la Clai Imola Volley per 3/1 grazie ai parziali 25/16, 23/25, 25/13 e 25/23. Una sfida in cui le lilibetane hanno fortemente voluto l'aggiudicazione dei due set che avrebbero consentito l'acquisizione del punto occorrente per raggiungere l'obiettivo, cosa accaduta al terzo set dopo il pareggio meritato delle imolesi avvenuto in un secondo set equilibrato quel tanto che è bastato per vincerlo 23/25 a fronte di un primo set assolutamente a favore delle padroni di casa. Un terzo parziale in cui le lilibetane hanno immediatamente creato il gap che le ha portate a vincerlo 25/13 e che ha fatto festeggiare il folto pubblico presente. Un quarto set altamente equilibrato terminato 25/23 fa da corollario ad una prestazione maiuscola che porta la Sigel Seap Marsala Volley a terminare terza nella classifica di questa stupenda Pool Salvezza. Buona pallavolo a tutti e tanti Auguri di una Serena Pasqua.

I protagonisti-

Mario Bornice (Direttore sportivo Marsala Volley)- « Siamo molto felici per questo risultato, abbiamo centrato l’obiettivo e non era affatto scontato. Siamo partiti per ultimi durante l’estate nella costruzione della squadra, ma nonostante questo il gruppo ha dimostrato grande compattezza e determinazione, sfiorando l’accesso alla pool promozione e riuscendo comunque a posizionarsi nella pool salvezza in una buona posizione. Questo traguardo è il frutto del lavoro di tutti, in primis delle nostre atlete, che hanno dato tutto in ogni partita. Un grande merito ai nostri coach Lino Giangrossi e Lucio Tomasella, a tutto lo staff, ai nostri tifosi che non hanno mai mollato ed ai nostri sponsor, che ci hanno sostenuto con fiducia lungo tutto il percorso ».

Elena Foresi (Clai Imola Volley)- « L'ultima partita ha sempre quel qualcosa di malinconico, siamo state davvero un bel gruppo e fa effetto pensare che poi ci si ritroverà in campo con maglie diverse. Oggi ce la siamo davvero goduta e abbiamo cercato di dare comunque filo da torcere a Marsala, perché è vero che il risultato lo avevamo già ottenuto ma allo stesso tempo era giusto che loro se lo sudassero e meritassero in campo proprio come abbiamo fatto noi nelle ultime settimane. Siamo molto felici ed orgogliose di aver condiviso questa bellissima annata insieme e di essere riuscite a far rimanere la Clai in serie A2 ».

Il tabellino-

MARSALA VOLLEY - CLAI IMOLA VOLLEY 3-1 (25-16 23-25 25-13 25-23) –

MARSALA VOLLEY: Ferraro 2, Torok 14, Caserta 14, Vighetto 14, Kosonen 18, Taje' 10, Cicola (L), Varaldo 2, Grippo 1, Cecchini 1, Giuli'. Non entrate: Pozzoni. All. Giangrossi.

CLAI IMOLA VOLLEY: Novello 13, Salvatori 8, Malik 13, Bulovic 6, Romano 4, Foresi 6, Osana (L), Schena 3, Vecchi 2, Gambini 2. Non entrate: Busolini. All. Dominico Speek.

ARBITRI: Bonomo, Caronna.

Durata set: 28', 31', 25', 27'; Tot: 111'.

MVP: Sara Tajè (Marsala Volley)

Spettatori: 700

Volley Modena - Club Italia

Non arriva la salvezza per il Club Italia, nonostante la vittoria per 3-1 contro il Modena Volley. Decisivi i risultati degli altri campi.

Un match, quello di Modena, giocato con la consueta generosità dalle ragazze di coach Juan Cichello e Moncia Cresta che hanno saputo soffrire, reagire e vincere, mettendo in campo tutto, come fatto durante l’intera stagione di serie A2 e dimostrando, ancora una volta, la loro crescita tecnica e caratteriale: 12-7 il parziale dei muri punto, grinta su tutti i palloni e tre attaccanti in doppia cifra (top scorer, Ludovica Tosini con 24 punti).

Una squadra giovanissima – tutte ragazze tra il 2006 e il 2009 – che ha giocato 26 gare in trasferta, da Trento a Marsala, senza mettere da parte la scuola, ritenuta dal progetto federale un elemento fondamentale per la crescita del gruppo e delle singole atlete ospitate dal Centro Pavesi di Milano. Una salvezza sfiorata per un punto soltanto in una serie nazionale dove militano squadre di grande esperienza e caratura.

Il primo set parte 1-0 per il Volley Modena con un primo tempo di Benedetta Credi e la bella diagonale stretta di Kaplanska per il raddoppio. Il set vola punto a punto, Modena si tiene avanti sul 5-4 sempre con Kaplanska. La pipe di Fusco è vincente per il 9-7 a favore della padrone di casa, vantaggio che si allunga con un errore di Solovei da posto 2. Kaplanska mura Solovei per il 12-8 e Juan Cichello chiede time out. Sul 14-8, doppio cambio per il Club Italia: dentro Magnabosco e Peroni, fuori Spaziano e Solovei. Sul 16-9, secondo time out di Cichello. Il 17-10 è un primo tempo vincente di Veronica Quero mentre l’’ottima diagonale di Tosini chiude il 19-13, che anticipa la chiusura del doppio cambio, con il rientro in campo di Spaziano e Solovei. L’errore di formazione di Club Italia porta il risultato sul 21-14 ma le ragazze del progetto federale non mollano ed è un potente attacco di Susio a tenere il Club Italia attaccato al set. Ace di Bovolenta per il 21-16, primo tempo vincente di Quero e Modena fa entrare Dodi su Fusco con il cambio volante tra under. L’ace di Credi porta il parziale sul 23-17. Coach Marone chiede time out sul 23-18 e il set si chiude sul 25-20 con un errore in attacco di Tosini.

Il primo punto del secondo set è un primo tempo potente di Bovolenta. Poi il Club Italia prova ad allungare sul 3-5 con un attacco di Tosini dopo buone difese di Modena. Il +4 per le ragazze del progetto federale è un ace di Veronica Quero che porta coach Marone a chiedere il primo time out del set. La pipe di Susio vale il 4-8, Solovei mette a terra un’alzata perfetta di Regoni da posto 5 per il 5-10. Modena accorcia sul 10-8 con un mani-out di Fusco. Arriva poi un muro di Nonnati su Susio per il recupero di Modena che si porta così sull’11-13. Time out di Cichello sul 15-17 e di coach Marone sul 15-20. La premiata ditta Regoni-Solovei è autrice di due punti che permettono di allungare sul +8. Il set si chiude sul risultato di 17-25 con un errore in battuta di Lancillotti.

Pronti via nel terzo parziale, time out Cichello sul 5-1 per le padrone di casa. Modena parte meglio ma il Club Italia recupera terreno ed è un attacco potente di Tosini a chiudere il primo vantaggio delle ragazze di Cichello: 8-9. Sul 13-11, cambio per il Club Italia: dentro Sofia Moss per Ludovica Tosini. Susio attacca per il 16-15 con le ragazze del progetto federale che non mollano e si tengono attaccate al set. Ace di Guzin per il +1 di Modena: 20-19. Cichello chiede time out e, al rientro in campo, Bovolenta firma il pari (20-20). Il Club Italia lotta su tutti i palloni, in difesa e a muro, e porta le avversarie all’errore: 20-22. Modena non molla, torna in parità e la diagonale stretta di Tosini è out di poco per il 23-22. L’invasione di Fusco e il primo tempo di Bovolenta annullano due set point: 24-24. Il set continua ai vantaggi e se prima è Modena a poter conquistare il set, poi è Club Italia ad avere tre set point. Si chiude 29-31 con due attacchi vincenti di Tosini nel finale.

Il primo punto del quarto set è un muro di Nonnati. Sull’8-6 di Club Italia, la notizia è che Casalmaggiore vince ai vantaggi anche il terzo set che dà alla squadra di Cuello la salvezza insieme a Marsala che, durante il quarto set di Modena-Club Italia, sta ancora giocando ma dopo due set vinti si può ritenere al riparo da possibilità di discesa in A3. Il gioco, ovviamente, continua e con l’intensità che il Club Italia ha mostrato in tutta la stagione: è di Solovei l’ace dell’11-12, così come l’attacco che vale il +2 per il Club Italia sul 14-16 (time out Marone). Modena non molla, torna sotto ma è ancora Spaziano, di prima intenzione, a tenere il break del +2 (16-18). L’ace di Magnabosco e il muro di Tosini portano le ragazze del progetto federale sul +4: 16-20. Time out per Modena. Susio chiude il 23° punto con un mani-out (18-23). Sul 19-24, dentro Zanella al centro e Cakovic in palleggio. L’attacco di Visentin finisce fuori e il set si chiude 19-25.

I protagonisti-

Benedetta Credi (Volley Modena)- « Peccato perché siamo partite veramente bene in questa sfida e sono stati quei 2-3 punti del terzo set che hanno fatto la differenza. Fondamentalmente, però, posso dire di essere contenta di quello che abbiamo fatto e poi anche a livello personale perché è uscito il frutto degli allenamenti. Peccato ancora per il risultato ».

Emma Magnabosco (Club Italia)- « Penso che abbiamo fatto una partita non ottima dal punto di vista tecnico contro Modena ma ognuna di noi è riuscita ad esprimere le proprie qualità caratteriali. Riuscire a vincere anche con una prestazione non ottimale, mantenendo il ritmo, non è mai facile. Stasera abbiamo fatto una grande cosa, anche se il risultato non è bastato per salvarci, abbiamo lottato su ogni pallone. Penso che la partita di oggi sia il riassunto della stagione. Anche nelle gare in cui non siamo riuscite ad ottenere il risultato sperato, ognuna di noi è sempre riuscita a dare il proprio apporto per garantire la prestazione e io sono infinitamente fiera della mia squadra, è stato un onore fare da capitano a tutte le mie compagne. Anche se questo campionato è finito con una retrocessione, è stata una grande stagione per il Club Italia: è stato un anno emozionante e pieno ».

Il tabellino-

VOLLEY MODENA - CLUB ITALIA 1-3 (25-20 17-25 29-31 19-25) –

VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Fusco 14, Credi 17, Nonnati 13, Kaplanska 12, Guzin 10, Righi (L), Visentin 5, Dodi 1, Sazzi. Non entrate: Zironi (L), Gerosa, Barakova. All. Marone.

CLUB ITALIA: Tosini 24, Bovolenta 9, Solovei 15, Susio 16, Quero 8, Spaziano 6, Regoni (L), Magnabosco 2, Zanella, Moss, Peroni, Cakovic. Non entrate: Spada (L), Caruso. All. Cichello.

ARBITRI: Tundo, Cavicchi.

Durata set: 25', 27', 35', 24'; Tot: 111',

MVP: Veronica Quero (Club Italia),

Spettatori: 150

èpiù Casalmaggiore - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

La E’Più Casalmaggiore è salva!!!!!!!!!!!!!!!!!! Serviva una vittoria da tre punti con la capolista Altino e quella è arrivata! Prestazione maiuscola di tutta la squadra rosa che lavora bene in praticamente tutti i fondamentali, otto i muri di squadra (3 per Pasquino), 43% in attacco e 69% in ricezione positiva. L’attacco è guidato da Vazquez con 15 punti seguita da Costagli con 13, partita super di Faraone in difesa con recuperi volanti in giro per il campo sempre positivi. E’ una super E’più che chiude la stagione con una meritata salvezza. Nota dolente l’infortunio al ginocchio di Ravarini festeggiata dalle compagne a fine gara.

Nel primo set Trampus apre le danze con una palla morbida, 1-0, ancora Trampus chiude un’azione lunghissima, 2-0 Altino. Ravarini in mani out trova il primo punto delle rosa, 1-2, Costagli pareggia i conti, 2-2. Nwokoye porta avanti le sue 3-2, Siakretava pareggia i conti. Si lotta punto a punto, Siakretava fa 6-5 ma Vazquez non ci sta e slega il braccio, 6-6, la stessa giocatrice portoricana piazza il murone e fa 7-6. Fast al miele di Dumancic, palla sulla riga, 8-8. Pipe al tritolo di Ravarini, palla in posto cinque e 9 pari, l’errore in attacco delle ospiti regala la doppia cifra a Casalmaggiore, 10-9. Arriva anche il primo ace di gara, Dumancic mette una palla corta e fa 11-9. Sul 12-9 coach Soffici chiama il primo time out di gara. Capitan Costagli prende l’ascensore e mette a terra la sua diagonale, 13-10, arriva poi l’ace di Pasquino, 14-10. Confusione in difesa per le rosa, Altino si porta sul 13-14, time out per coach Cuello. Nwokoye si fa perdonare per l’errore precedente, primo tempo e 15-14. Vazquez interrompe il break positivo delle ospiti, diagonale e 16-17, l’infrazione a rete delle Abruzzesi pareggia i conti 17-17. Il primo tempo di Dumancic chiude il break per le rosa, 18-17. Tutto braccio per Ravarini, la difesa manda il pallone in tribuna, 19-18. La diagonalona di Vazquez trova il 20-20. Ravarini piega le mani del muro di Marchesini, 21-21. Palla out in attacco per Altino, 23-22 Casalmaggiore, time out per coach Soffici. Si torna in campo e Altino sigla il 23 pari, time out per coach Cuello. Si torna in campo nuovamente e la battuta abruzzese è a rete, 24-23, ma la battuta di Costagli sortisce lo stesso effetto, 24-24. La diagonale di Vazquez è morbida ma vincente, 25-24, il muro della premiata ditta Dumancic-Ravarini chiude 26-24. Top scorer: Vazquez e Ravarini 5, Polesello, Marchesini, Trampus e Siakretava 4

Nel secondo parziale Marchesini con un muro apre la frazione, 1-0, Nwokoye abbatte Fini in primo tempo e fa 1-1. Ravarini sfrutta le mani del muro ospite e fa 2-1, Trampus pareggia in parallela. Diagonale stretta di Costagli che riporta le sue avanti, 3-2. Errore in costruzione di Altino, 5-3. Mani out di Vazquez, 6-4, Trampus manda fuori poi la sua pipe, 7-4 E’più. Gran tocco di seconda di Pasquino, 8-5. Costagli spara la diagonale, Murmann non contiene, 9-7, Ravarini conclude poi uno scambio molto complesso, 10-7. Sul 10-9 per Casalmaggiore palla contesa per l’infortunio di Ravarini al ginocchio destro, trasportata fuori a braccia dalle compagne. Si riprende il gioco e Nwokoye mette a terra il pallone dell’11-9, Costagli poi trova il tocco di Marchesini, 12-9. Marchesini sbaglia la sua battuta, 14-13. Botta di Vazquez, la difesa non contiene, 15-15. Murmann ci prova ma il muro di Casalmaggiore è granitico, 16-15. Punto in palleggio di Vazquez che mette il pallone in posto tre, 17-16, Dumancic in smash allunga 18-16, Trampus chiude il break per le rosa mandando out la sua parallela, 19-16 e time out per coach Soffici. Colpo piazzato di capitan Costagli, 20-18, Casalmaggiore trova poi il 21-18. Il murone di Pasquino trova la riga per un millimetro, 22-18, time out coach Soffici. Mani out della capitana rosa, 23-19. Arriva la diagonale mancina di Rastelli, 24-19, palla del set. Chiude Costagli con un missile, 25-19. Top scorer: Costagli 6, Trampus 4

Bagnoli apre la terza frazione con un tocco di seconda, 1-0, Ndoye allunga 2-0 in diagonale. Pasquino piazza il monster block e trova il primo punto per le rosa, 1-2, Marchesini ristabilisce le distanze, 3-1. A rete la battuta di Sassolini, 2-4. Lo smash di Vazquez è positivo, 3-5. La schiacciatrice portoricana piazza una palla nei due metri e mezzo, strepitosa, e trova il 4-5, arriva poi l’ace di Nosella, 5-5, conclude il break Vazquez in diagonale, 6-5. Fast di Dumancic, la palla fende il campo e fa 8-8, l’attacco dalla seconda linea di Rastelli trova il 9-8. Capitan Costagli piega le mani del muro abruzzese e fa 10-9. Ancora Costagli e ancora punto, 11-10. Ci pensa ancora la capitana rosa, dopo un gran recupero di Faraone, a trovare il 12-10 con una diagonale potente, il monster block di Nwokoye allunga nuovamente, 13-10. Bell’attacco di Rastelli, palla a terra e 15-12, il murone di Dumancic fa 16-12 e time out per Altino. Le ospiti si portano sul 15-17 con un mani out, coach Cuello chiama time out. Fast morbidissima e velenosa di Dumancic, palla al di la della rete, 18-16. Monster block di Pasquino su Ndoye, 19-17, la diagonale di Costagli poi è vincente, 20-17. Nwokoye è attenta sotto rete, raccoglie una difesa errata delle ospiti e fa 21-18. Nwokoye spara un primo tempo fulmineo, 22-19. Altro primo tempo devastante di Nwokoye, 23-19, time out Altino. Le ospiti si rifanno sotto grazie a qualche errore di Casalmaggiore, 22-23 time out E’più. Le ospiti si portano sul 24-23 con un muro su Vazquez, la stessa Vazquez pareggia i conti con un mani out, 24-24. Vazquez trova il 25-24 in diagonale, Nosella manda a rete la battuta, 25-25. E’ ancora Vazquez a trovare il punto in diagonale, 26-25, la battuta di Rastelli è lunga, 26-26. Pasquino fa 28-27 con un murone su Ndoye, Chiude Costagli 29-27

I protatonisti-

Chiara Costagli (èpiù Casalmaggiore)- « E' stata innanzitutto un'emozione incredibile, bellissima. Salvarsi nel nostro palazzetto con il nostro tifo, con i nostri tifosi, è stato bellissimo. Devo dire meritato, perché è stato un anno anche molto lungo, molto difficile, fatto un po' di alti e bassi. Insomma, ci tenevamo assolutamente a finire così. Mi dispiace tanto per l'infortunio di Alexandra, non ci voleva per lei, per il percorso che sta facendo. Mi dispiace tanto, infatti le faccio un grandissimo in bocca al lupo per il suo recupero. Sono contenta comunque soprattutto della reazione che ha avuto la squadra in quel momento lì, molto delicato. Perché vedere una compagna di squadra farsi male in quel modo non è molto facile. Poi ripartire e continuare sulla scia positiva. Quindi sono veramente tanto contenta. Innanzitutto, come ho anche già detto, devo ringraziare Giovanni Ghini, che è stato un presidente veramente fantastico, perché ci ha sempre supportato, non ci ha mai lasciato sole. Una persona veramente fantastica. E poi ovviamente anche a tutto il resto dello staff tecnico, dello staff medico, i tifosi di entrambi i gruppi. Perché comunque ci sono sempre venuti a vedere in tutte le trasferte, ci hanno sempre supportato, ci hanno sempre caricato con il loro tifo nei momenti di difficoltà. Quindi devo ringraziare un po' tutta Casalmaggiore, il nostro pubblico, tutti, veramente tutti. Quindi grazie davvero ».

Victoria Sassolini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sicuramente non è stata una delle nostre migliori partite sotto tanti punti di vista. Noi forse eravamo un po' affaticate, non lo so. Sicuramente non avevamo la motivazione che magari avevano le nostre avversarie, perché comunque si giocavano la salvezza. Però a me non piace pensare che abbiamo perso l'ultima partita. Io guarderei più all'anno fatto e passato insieme, che è positivo, direi. La prima parte della stagione è stata la migliore di tutto l'anno. Il periodo negativo è stato quello che ci ha fatto crescere e il fatto che siamo riusciti a uscirne noi come squadra è sicuramente un fattore importante per tutti. Ringrazio tutt'Altino, tutte le persone che sono dietro a questo sport, in generale alla pallavolo. Poi ringrazio lo staff, ringrazio la società, ringrazio le ragazze, ovviamente, che metto per prime ».

Il tabellino-

E'PIU' CASALMAGGIORE - TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 3-0 (26-24 25-19 29-27) –

E'PIU' CASALMAGGIORE: Dumancic 8, Pasquino 6, Costagli 13, Nwokoye 9, Ravarini 7, Vazquez Gomez 15, Faraone (L), Rastelli 3, Nosella 1, Morandi. Non entrate: Linda (L), Stafoggia, Neri, Mattioli. All. Cuello.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Polesello 8, Passaro, Trampus 8, Marchesini 7, Siakretava 11, Murmann 7, Tesi (L), Ndoye 4, Bagnoli 2, Monaco 2, Fini (L), Sassolini. Non entrate: Farelli, Kone. All. Soffici.

ARBITRI: D'Argenio, Vangone.

Durata set: 33', 32', 36'; Tot: 101'.

MVP: Giorgia Faraone (E'più Casalmaggiore)

Spettatori: 420

I RISULTATI-

Marsala Volley - Clai Imola Volley 3-1 (25-16, 23-25, 25-13, 25-23);

Clerici Auto Concorezzo - Panbiscò Leonessa Altamura Si gioca domani Ore 17.00

Volley Modena - Club Italia 1-3 (25-20, 17-25, 29-31, 19-25);

èpiù Casalmaggiore - Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3-0 (26-24, 25-19, 29-27).

LA CLASSIFICA-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 29, Panbiscò Leonessa Altamura 28, Marsala Volley 28, Trasporti Bressan Offanengo 27, Clai Imola Volley 26, èpiù Casalmaggiore 26, Club Italia 25, Clerici Auto Concorezzo 16, Volley Modena 8.