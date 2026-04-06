In Gara 1 di semifinale vincono Brescia e Padova

Una Gara 1 per cuori forti al PalaGeorge di Montichiari. Nel derby lombardo tra la Valsabbina Millenium Brescia e la Cbl Costa Volpino serve una rimonta da grande squadra alle padrone di casa per conservare il fattore campo e andare avanti 1-0 nella Serie contro le cugine. L’avvio dell’incontro è totalmente ad appannaggio della formazione di coach Cominetti, che dopo un equilibrato testa a testa si prende il 23-25 nel primo set grazie ai 6 punti di Grosse Scharmann e ad una super Pizzolato da 4 punti con il 100% in attacco. Non sazie, le orobiche continuano a martellare credendo nella possibilità di sorprendere le bresciane e conquistano il secondo parziale 21-25, nonostante una Kavalenka da 10 punti, con le accelerate dell’opposta tedesca e il buon contributo di Mangani (6 punti a testa).

Spalle al muro e senza più niente da perdere, le giallonere fanno quadrato e alzano il livello del muro (8 colpi vincenti nei due set), che abbassa le percentuali avversarie al 16% e all’8% e permette ad Amoruso (9), Kavalenka (10) e la ritrovata Olivotto (8) di spingere la formazione di coach Solforati al pareggio con i parziali di 25-21 e 25-18. La tensione sale, i quasi 1300 spettatori presenti spronano Brescia che dopo il 6-6 accelera con le sue laterali e si regala il 15-10 e il vantaggio nel confronto. Premio di MVP proprio per la centrale Olivotto, 14 punti (43% e 5 muri), Amoruso e Kavalenka chiudono con 21 e 26. Grosse Scharmann e l’ex Pistolesi si fermano a 19 e 18 punti, ben contenute dalle rivali.

Altro match combattuto al Palazzetto dello Sport di Latisana, la casa scelta dalla Nuvolì Altafratte Padova per la disputa delle fasi finali dei Playoff. Nella Gara 1 in terra friulana, sono le ragazze di coach Sinibaldi a portarsi in vantaggio nella Serie, mantenendo il fattore campo contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Il primo parziale prende la via della squadra in maglia gialloblu nel finale, con il punto del 23-25 firmato da Mazzon, determinante con i suoi 7 punti, gli stessi della pari ruolo Taborelli. A giocare un ruolo decisivo la solidità a muro delle padovane: 4 nella prima frazione, 12 in totale contro i 4 delle ospiti a fine partita.

Più marcato il secondo set, con l’opposta di casa ancora scatenata con 8 punti nel 25-21 che vale il 2-0. Padova continua a pressare le avversarie anche nel terzo set e sembra avvicinarsi al successo avanti a metà parziale sul 16-14, ma una prepotente reazione delle bustocche fa registrare un parziale di 2-9 fino al 18-23, che lancia la squadra di coach Tettamanti al 2-1 nonostante un tentativo di ricucire delle padrone di casa, che si arrendono solo sul 23-25. Lo sprint delle lombarde non ha però continuità nel quarto gioco, che le venete conducono dall’inizio fino al punto del 25-18. Premio di MVP per la regista Stocco, che aiuta Mazzon a chiudere da top scorer con 24 punti, mentre ne mettono a segno 11 Fiorio e la centrale Catania (76%). Per Busto Arsizio, 19 punti di Taborelli, 15 di Enneking e 12 di Longobardi.

Le semifinali dei Playoff Promozione Serie A2 Tigotà proseguiranno il prossimo weekend, con Busto-Padova in programma sabato 11 aprile e Costa Volpino-Brescia il giorno seguente, entrambe alle ore 17.

LE DUE SFIDE-

Valsabbina Millenium Brescia - C.B.L. Costa Volpino

Al PalaGeorge, la Pasquetta si festeggia con il derby tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Cbl Costa Volpino, valido come Gara 1 della Semifinale Playoff.

La Millenium parte contratta, ma poi ritorna in sé e ribalta il risultato: sotto di due set, Parrocchiale e compagne affilano gli artigli e festeggiano al tie-break la vittoria del primo atto della Semifinale. Gara 2 è in programma domenica 12 aprile, alle 17, al PalaCbl. In caso di vittoria bresciana, le Leonesse staccherebbero il pass per le Finale; in caso contrario, Gara 3 si disputerà mercoledì 15 aprile, alle 20, al PalaGeorge.

Coach Solforati sceglie Prandi al palleggio incrociata a Kavalenka, al centro ci sono Olivotto e Modestino, in posto 4 Michieletto e Amoruso, con capitan Parrocchiale libero. Coach Cominetti risponde con Dell’Orto in regia incrociata a Grosse Scharmann, al centro ci sono Brandi e Pizzolato, in posto 4 Mangani e Pistolesi, con Gamba libero.

Il testa a testa iniziale si risolve sull’8-8 con il primo allungo bresciano firmato da Olivotto (10-8). Brescia prova a difendere il vantaggio con Michieletto e Modestino (15-12), ma l’errore in attacco di Kavalenka riporta nuovamente la parità. Riparte il botta e risposta, tuttavia sul finale la Valsabbina inizia a sbagliare e la Cbl ne approfitta: Pizzolato si prende il 20-22 e l’attacco di Mangani vale il set point (21-24). La Millenium non molla e si rifà vicina con Michieletto (23-24). Coach Cominetti opta allora per un timeout: la strategia è vincente e, al rientro, l’errore in battuta di Kavalenka regala il set point alle orobiche (23-25). Nel corso del set e per tutta la gara, Arici sostituisce Amoruso in seconda linea sfruttando il cambio under.

Anche il secondo parziale inizia con una dura battaglia: la Valsabbina prova ad allungare con Kavalenka (8-6), ma è un nulla di fatto perchè Costa Volpino pareggia subito i conti e poi sorpassa con Mangani (15-16). Il finale è una fotocopia di quello del primo set: Brescia si spegne e inizia a sbagliare, la Cbl ne approfitta e vola con Pistolesi (18-21) e Grosse Scharmann (20-23). E’ proprio l’opposta tedesca a conquistare il set point (21-24), chiude Mangani sul 21-25.

In avvio di terzo set, si rivede finalmente una Valsabbina aggressiva: Kavalenka porta Brescia sul 3-1, Amoruso allarga la forbice (6-1). Costa Volpino è fallosa e la Millenium decolla: Kavalenka mette a terra l’11-4. Proprio nel miglior momento bresciano, la Cbl riprende vita e torna a mettere pressione alle padrone di casa: Brandi sigla il 12-8, Fumagalli conquista addirittura il -1 (12-11). Coach Solforati chiama a sè le sue: al rientro, Brescia accelera con Olivotto (17-13) e Michieletto (21-16). Alla fine, Amoruso ottiene il set point (24-20) e il pallonetto di seconda di Prandi riapre la gara (25-21).

All’inizio del quarto set, le orobiche passano in vantaggio (1-2), ma le bresciane non ci stanno e il muro di Prandi inverte il punteggio (4-2). Si ripropone, quindi, il testa a testa che ha caratterizzato buona parte della gara: Kavalenka allunga sull’8-6, il muro di Dell’Orto permette alla Cbl di rimanere attaccata alle avversarie (10-8) e l’attacco di Pistolesi vale il -1 (8-7), ma Brescia accelera e vola sul 12-8 ancora con Kavalenka (12-8). Amoruso (15-9) e Olivotto (18-10) continuano la corsa, l’errore al servizio di Favaretto consegna il set point alla Valsabbina (24-18). L’attacco vincente di Olivotto, assoluta protagonista tra le fila bresciane, rimanda il giudizio al tie-break (25-18).

Il ritmo del quinto parziale è, come previsto, di altissimo livello. Olivotto conquista un iniziale 2-1, ma Brandi pareggia (5-5) e Pistolesi firma il sorpasso (5-6). Il testa a testa è infuocato: Amoruso chiude un’azione entusiasmante con una bella diagonale (9-7) e lo stesso fa Modestino (12-7). Il PalaGeorge è infuocato e trascina le Leonesse verso la festa: Kavalenka conquista il set point (14-10), l’errore in attacco di Grosse Scharmann vale la vittoria del match (15-10).

Mvp della gara è Rossella Olivotto, premiata da Alberto Tagliapietra di Atleti al tuo fianco, match sponsor sociale della gara.

I protagonisti-

Rossella Olivotto ( Valsabbina Millenium Brescia)- « All’inizio non eravamo noi – è il commento di Rossella Olivotto, MVP della partita -. Non siamo riuscite a mettere in campo l’energia che ci contraddistingue, abbiamo fatto molta fatica a trovare ritmo. Quanto accaduto dopo è qualcosa di superlativo: essere sotto e poi riuscire a vincere è importante mentalmente. Abbiamo fatto veramente un grandissimo lavoro. Ci siamo guardate in faccia e ci siamo dette che, davanti al nostro pubblico, dovevamo portare a casa il risultato. Ci siamo rimesse in partita e abbiamo completato l’impresa. Dopo il secondo set, coach Solforati ci ha fatto rendere conto che non eravamo noi, che stavamo sprecando tanto e che, su tanti palloni, eravamo poco lucide e incisive. Ci ha aiutato a resettare. Costa Volpino ha fatto un’ottima partita, ci ha messo tanto in difficoltà, ha difeso moltissimo. E’ stata una bella lotta. Noi abbiamo in testa il nostro obiettivo ed è stato quello che, alla fine, ci ha permesso di tornare in noi e trovare il successo ».

Margherita Brandi ( C.B.L. Costa Volpino)- « Oggi si è vista una bellissima pallavolo, infatti credo che entrambe le squadre abbiano dimostrato di meritare di giocarsi i Playoff. Noi, dopo i primi due set, ci siamo spente e abbiamo rischiato meno in attacco. Loro, invece, hanno spinto, cosa che all’inizio avevano fatto meno. Ci dispiace soprattutto perché eravamo in vantaggio 2-0. Complimenti a loro che hanno fatto veramente bene. Sicuramente dal punto di vista fisico, anche a causa dei due tie-break disputati contro Roma, è stato impegnativo però abbiamo dimostrato la squadra che siamo. Oggi c’è mancato quel qualcosina in più, però c’è ancora Gara 2 ».

Il tabellino-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - C.B.L. COSTA VOLPINO 3-2 (23-25 21-25 25-21 25-18 15-10) -

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 12, Modestino 3, Prandi 3, Amoruso 21, Olivotto 14, Kavalenka 26, Parrocchiale (L), Struka 3, Schillkowski, Arici, Vittorini. Non entrate: Veglia, Orlandi (L). All. Solforati.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Mangani 11, Brandi 12, Dell'orto 2, Pistolesi 18, Pizzolato 9, Grosse Scharmann 19, Gamba (L), Fumagalli 3, Favaretto 2, Giani 1, Dell'amico, Busetti. All. Cominetti. ARBITRI: Lambertini, Marigliano.

Durata set: 27', 27', 27', 27', 18'; Tot: 126'.

MVP: Rossella Olivotto (Valsabbina Millenium Brescia)

Nuvolì Altafratte Padova - Futura Giovani Busto Arsizio

Gara spettacolare e senza esclusione di colpi quella andata in onda a Latisana dove la Nuvolí AltaFratte Padova ha dovuto spostarsi causa capienza della propria tana di Trebaseleghe. Quattro set molto spesso in equilibrio ma con le “padrone di casa” della Nuvolí in grado di imporsi sempre sul filo di rasoio nelle prime due frazioni. Mazzon e Lisa Esposito cecchine della Futura Giovani nella prima frazione dove pesa molto il fondamentale del muro (4-1), in casa Futura ci si appoggia molto su un’ottima Taborelli con Longobardi e Farina ma il finale dice 25-23; Ancora lesta al via la Nuvolí della seconda frazione, Mazzon continua il suo ottimo match andando a rispondere agli assalti di una Futura con una Enneking in crescita, equilibrio sino a metà parziale, poi 25-21 e 2-0; Nel terzo set Busto Arsizio mette a punto la propria partenza ma le padovane non cedono, Enneking, Taborelli con Longobardi e Rebora salgono nella positività in attacco, in casa Nuvolí lo stesso fondamentale è meno preciso ma il risultato non ne risente, ancora squadre molto vicine ma stavolta il finale premia le lombarde 23-25; Quarto set e dopo un inizio favorevole alle ospiti 2-4 la Nuvolí mette la freccia, Mazzon, Fiorio ed una Catania quasi perfetta superano sul 6-4, il turno al servizio di Bovo termina sul 13-7 e dà l’accelerazione vincente con tutto il fronte d’attacco che non molla più, Taborelli picchia sino alla fine ma Stocco chiude di prima intenzione 25-18.

I protagonisti-

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Bella vittoria ok, ma la serie non è finita, abbiamo avuto un bell’approccio alla gara, mi è piaciuto un pò meno il terzo set, anche se è finito col minimo scarto, ma la sensazione era che stessimo calando un pò il ritmo, invece nel quarto, dopo i primi scambi più favorevoli a Busto, la squadra ha reagito e ha fatto intendere che tipo di team vuole essere in questi playoff. Ripartiamo da questo, torniamo in palestra a lavorare, per limare le cose meno riuscite e poi ci vedremo sabato a Castellanza dove sarà un’altra battaglia ».

Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)- « È stata una partita molto difficile come giusto che sia a questo punto. Non siamo state ordinate come lo siamo di solito. Padova ha fatto il suo gioco e noi non siamo riuscite a stargli dietro e a portare a casa dei punti che di solito invece facciamo. Adesso la testa va subito a gara-2, noi non abbiamo niente da perdere; lavoreremo su cosa non è andato, rivedremo la partita e ci concentreremo su quello che possiamo migliorare in modo tale da riuscire a contrastarli sabato, riaprire la serie e tornare qua a Latisana ».

Il tabellino-

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-23 25-21 23-25 25-18) -

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 11, Catania 11, Stocco 8, Esposito 9, Bovo 8, Mazzon 24, Maggipinto (L), Bozzoli 1, Hanle, Sposetti Perissinot, Romanin. Non entrate: Moroni, Pedrolli, Masetto (L). All. Sinibaldi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Sassolini 1, Enneking 15, Farina 9, Taborelli 19, Longobardi 12, Rebora 10, Blasi (L), Orlandi 1, Sormani, Nella. Non entrate: Aina (L), Ternava, Alberti, Talarico. All. Tettamanti.

ARBITRI: Pasciari, Russo.

Durata set: 28', 26', 30', 25'; Tot: 109'.

MVP: Martina Stocco (Nuvoli' Altafratte Padova)

I RISULTATI DI GARA 1 DI SEMIFINALE-

Valsabbina Millenium Brescia - C.B.L. Costa Volpino 3-2 (23-25, 21-25, 25-21, 25-18, 15-10);

Nuvolì Altafratte Padova - Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-23, 25-21, 23-25, 25-18).

GARA 2 DI SEMIFINALE-



Sabato 11 aprile 2026, ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova



Domenica 12 aprile 2026, ore 17.00

C.B.L. Costa Volpino - Valsabbina Millenium Brescia