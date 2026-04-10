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Volley Mercato: Emanuele Aime è il nuovo allenatore di Offanengo

Salutato Leo Barbieri, il tecnico della salvezza, la società cremasca guarda già alla prossima stagione. La panchina del team sarà occupata da Emanuele Aime reduce da tre stagioni in A1 come secondo, prima a Cuneo e poi a San Giovanni in Marignano
6 min
AimeTrasporti Bressancondina
Volley Mercato: Emanuele Aime è il nuovo allenatore di Offanengo

OFFANENGO (CREMONA)-Terminata la stagione con la salvezza la Trasporti Bressan Offanengo già guarda al prossimo campionato. Il primo tassello della società cremasca è stato l'ingaggio del nuovo allenatore che sarà il classe '89 Emanuele Aime.

LA CARRIERA – 

Dopo aver iniziato come scoutman alla Bre Banca Lannutti Cuneo (massima serie maschile), Aime ha maturato una lunga esperienze in A femminile a Chieri con sei stagioni tra assistente allenatore e scoutman (una in A2 e cinque in A1). Nella stagione 2021/2022 ha lavorato in Svizzera con il Chênois Genève Volleyball, vincendo la coppa nazionale. In ambito internazionale, dal 2016 ha collaborato con la nazionale maschile svizzera in qualità di scoutman e assistente, partecipando anche ai Campionati Europei.
Nelle ultime tre stagioni, ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore in A1 femminile con il biennio a Cuneo e nell’ultima annata a San Giovanni in Marignano, ritrovando coach Massimo Bellano. Parallelamente, negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore e scoutman nella nazionale under 21 femminile che nello scorso agosto si è laureata campione del mondo in Indonesia e nella cui rosa militava anche la centrale neroverde Silene Martinelli. Ora è stato confermato scoutman azzurro nell’under 22 femminile, gruppo sempre guidato da Gaetano Gagliardi.

Le parole di Emanuele Aime 

« Fare l’allenatore di volley era un sogno che avevo da ragazzino, sinceramente non mi aspettavo di ricevere chiamate o proposte da primo allenatore, quando si è presentata l’opportunità l’ho presa in seria considerazione. Pensavo per la prossima stagione di lavorare ancora come vice allenatore per poi provare a ricoprire il ruolo di head coach in quella successiva. Quando si è palesata l’occasione per anticipare i tempi a questi livelli, ho deciso di accettare, per me è un sogno che si realizza e allo stesso tempo una scoperta; cercherò di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi della società.
Di Offanengo conoscevo il percorso che ha fatto la società in questi anni. Inoltre, nell’esperienza appena conclusa a San Giovanni in Marignano , Cecilia Nicolini, Agata Tellone e Ulrike Bridi (aggiunta come sparring nel finale di stagione, ndc), tutte ex neroverdi, mi hanno parlato molto bene di questa piazza, una realtà dove si può lavorare per ottenere risultati e anche un contesto ideale per una giovane desiderosa di allenarsi bene per crescere. L’A2 me l’aspetto come un campionato dove con lavoro e dedizione si possono ottenere ottimi risultati. A parte un paio di squadre molto forti, il panorama è molto aperto; lavorando e combattendo ci si possono togliere soddisfazioni ».

In terra cremasca Emanuele Aime porterà un bagaglio di esperienza a 360 gradi.

« Ciò che ho imparato in questi anni cercherò di metterlo sul campo, approfittando di aver ricoperto vari ruoli in uno staff di medio-alto livello. Nelle mie esperienze positive, il minimo comune denominatore era il lavoro quotidiano e punterò forte su questo. Un altro fattore importante è avere uno staff coeso. Dall’ultima annata a San Giovanni in Marignano, culminata con la salvezza in rimonta in A1, mi porterò sempre dietro questo: pensando in grande tutti insieme e lavorando verso un obiettivo, si può portare a termine anche se altri pensano sia irrealizzabile. La società ha sempre creduto del progetto ed è sempre stata dalla parte dello staff anche quando la classifica era molto difficile, le giocatrici hanno continuato a lavorare da professioniste, il mercato certamente ci ha dato una mano, ma credo che sia stato tutto questo mix a permetterci di tagliare il traguardo. Per giocare a determinati livelli credo nel creare un sistema di cambiopalla stabile e forte, un altro elemento molto importante è l’aggressività in battuta. Stiamo cercando di allestire una squadra con queste caratteristiche e che sia un mix di esperienza e gioventù. Inoltre lavoreremo tecnicamente per far crescere e portare a livello le giovani promesse che saranno a Offanengo ».

Le parole del direttore generale Stefano Condina

« La scelta del nuovo allenatore per il Volley Offanengo è stata ponderata, avendo avuto molto tempo per valutare tanti profili vista la scelta fin da subito di Leo Barbieri di accasarsi a Messina dall’amico-presidente Fabrizio Costantino con rinnovate ambizioni di promozione. A Leo auguro sempre il meglio e rinnovo i ringraziamenti per questa sfida che ha voluto accettare a Offanengo e che ha vinto garantendoci la salvezza con due giornate di anticipo. In questi mesi abbiamo avuto tante candidature per il ruolo di head coach, segnale che Offanengo non è più una sorpresa, ma una piazza rispettata di serie A2, quindi la pressione di non sbagliare è inevitabilmente salita con il tempo, ma sono contento della scelta fatta. Emanuele è un profilo giovane, ma con tantissima esperienza in massima serie e anche con le nazionali giovanili, ricoprendo vari ruolo nello staff tecnico di una squadra. Con noi inizia la sua prima volta come primo allenatore a capo di uno staff che sarà in parte rinnovato, ma sono sicuro sarà pronto e insieme porteremo avanti il progetto sportivo di Offanengo. La mia fiducia nasce non solo dalle tante referenze positive ricevute sul conto di Emanuele e dai primissimi colloqui, ma anche dal lavorare insieme per l’allestimento della nuova squadra, in piena sintonia e con una comune visione della pallavolo. Con lui inizia un nuovo ciclo che parte con un accordo biennale, ma sono sicuro possa durare ancora più a lungo. A Emanuele va il mio benvenuto ».

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