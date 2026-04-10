Play Off Promozione: Gara 2 può già decidere le finaliste

ROMA - Dopo i successi in Gara 1 di semifinale di Valsabbina Millenium Brescia e la Nuvolì Altafratte Padova contro Cbl Costa Volpino e Futura Giovani Busto Arsizio nel weekend si torna in campo per Gara 2 a campi invertiti. Con un successo le squadre di Solforati e Sinibaldi sarebbero in finale ma non sarà semplice espugnare i campi di due avversarie che già nella prima sfida hanno dimostrato pari valore con le antagoniste.

Le prime due squadre a scendere in campo nel weekend saranno bustocche e padovane. Alla Soevis Arena di Castellanza sabato 11 aprile alle 17, la squadra di coach Tettamanti sarà chiamata a vendicare la sconfitta subìta in Gara 1 per impattare la Serie e giocarsi poi il tutto per tutto nella Gara 3, in programma mercoledì 15 aprile. Sarà fondamentale per le padrone di casa sfruttare al meglio il calore del pubblico, cercando di alzare il livello del muro, un fondamentale in cui le gialloblu hanno eccelso con 12 colpi vincenti. Rallentare Mazzon, devastante con 24 punti nel 3-1 di Gara 1, sarà essenziale per poi colpire e fare male con Enneking e Taborelli. Sarà certamente di tutt’altro avviso la formazione di coach Sinibaldi, che da esordiente alle semifinali Playoff si trova ora ad un solo passo dalla finale, un traguardo imprevedibile ad inizio stagione ma che non può che caricare ancora di più la squadra veneta.

Dopo due 3-0 abbastanza agevoli in Pool Promozione, Brescia si è scontrata con una Costa Volpino decisamente più quadrata e ostica nella Gara 1 andata in scena lo scorso lunedì. La squadra di coach Cominetti, già campionessa della Coppa Italia, ha sfiorato il successo, andando avanti 0-2 in casa delle rivali grazie al solito, prezioso contributo delle due bomber Grosse Scharmann e Pistolesi. Solo una reazione di spessore ha salvato le giallonere da una sconfitta che avrebbe potuto mettere in salita la Serie, evitata anche per merito di una Olivotto decisiva, mancata tantissimo alle bresciane nel finale di pool. Un monito che inevitabilmente coach Solforati terrà a mente in vista di una Gara 2 delicatissima, in programma domenica 12 aprile alle 17, in un PalaCbl che ribollirà di tifo, considerato anche l’aumento della capienza a 1200 spettatori come richiesto da regolamento per l’omologa nelle semifinali Playoff. Con un altro successo nel derby, che non si verificava in semifinale dalla sfida tra Chieri e Cuneo del 2017-18, Brescia si regalerà la sua seconda finale Playoff mentre, in caso di vittoria di Costa Volpino, ogni verdetto sarà rimandato nella Gara 3 in programma mercoledì 15 aprile.

LE DUE SFIDE-

C.B.L. Costa Volpino - Valsabbina Millenium Brescia

Semifinale di ritorno per la Pallavolo CBL, con l’obiettivo di portare la serie a gara 3. Dopo la sconfitta dell’andata a Brescia, le ragazze di Costa Volpino scendono in campo determinate a sfruttare il fattore campo e a giocare con concentrazione e intensità. Il derby che vale l’accesso alla finalissima si preannuncia combattuto e sarà un appuntamento da tutto esaurito a Costa Volpino. Le ex della gara sono Aurora Pistolesi e Margherita Brandi, ora nelle file di Costa Volpino.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Valsabbina Millenium Brescia, 2 successi C.B.L. Costa Volpino)

EX: Margherita Brandi a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Aurora Pistolesi a Millenium Brescia nel 2024/2025



Valeria Pizzolato (C.B.L. Costa Volpino)- « Contro Brescia sarà sicuramente una partita tosta, perché loro arrivano qui con il vantaggio di 1-0 nella serie e quindi con grande fiducia. Noi però giochiamo gara 2 in casa ed è sicuramente un vantaggio per noi. Dobbiamo essere brave a partire cariche fin dall’inizio, restare concentrate per tutta la partita e fare la nostra partita con intensità e attenzione ai dettagli, senza dare nulla per scontato. Sappiamo quanto sia importante questa gara e l’obiettivo è quello di portare la serie a gara 3 ».

Arianna Vittorini (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica sarà una partita importantissima per la nostra stagione. Affronteremo una squadra che non è la stessa che abbiamo incontrato durante la Pool Promozione. Lo abbiamo visto lunedì, quando sono riuscite a metterci in difficoltà soprattutto nei primi due set. Punto dopo punto, però, siamo state brave a portare a casa la vittoria, uscendo dal campo ancora più consapevoli di ciò che siamo: una squadra che non molla e con un obiettivo chiaro da raggiungere, partita dopo partita. Per domenica sarà necessario sistemare ciò che in Gara 1 non è stato perfetto: dovremo rimanere lucide e giocare come sappiamo fare. Per proseguire il nostro cammino avremo bisogno anche dell’aiuto dei nostri tifosi, che non ci hanno mai lasciato sole durante tutta questa avventura. Vi aspettiamo numerosi al PalaCbl! ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova

Nella gara-2 della serie di semifinali Playoff la Futura Volley non può più sbagliare. Perso il match inaugurale contro Altrafratte nel giorno di Pasquetta, Busto Arsizio non ha alternative alla vittoria se vuole allungare la propria stagione e portare la sfida contro Padova a gara-3 (in programma mercoledì 15 aprile). La squadra di coach Mauro Tettamanti chiama a raccolta i propri tifosi, che dovranno trasformare la Soevis Arena in una bolgia, sostenendo le biancorosse e spingendole ad un successo fondamentale per non appendere alla porta del palazzetto il cartello “chiuso per ferie”. Rebora e compagne hanno lavorato con grande attenzione in questi giorni, concentrandosi su ciò che non ha funzionato in gara-1: le bustocche dovranno ritrovare qualità di gioco, provando ad imporre da subito il proprio ritmo a partire dalla battuta. Altafratte è squadra molto fisica, ben messa in campo e capace di esaltarsi velocemente. Nel computo dei precedenti, la formazione gialloblù comanda con quattro vittorie; tre quelle di Futura, che si è imposta in due delle tre sfide giocate sul taraflex di casa.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Cristina Fiorio a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Alice Farina (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Il 3-1 di gara-1 non vuole dire nulla, non ci deve demoralizzare ma sappiamo che quella di domani è l’ultima chance, dobbiamo dare il tutto per tutto. Padova è una squadra ben organizzata e non possiamo sottovalutarla. In questi giorni stiamo cercando di raccogliere le energie e concentrarci sul sistema muro-difesa che ha funzionato meno bene del solito, e sulla ricerca di colpi un po’ più coraggiosi. Dobbiamo essere più spavalde e tirare fuori le unghie, continuando a spingere col servizio ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Sabato mi aspetto una gara resa ancora più complicata per noi dal fatto che giocando in casa la Futura avrà modo di essere più incisiva al servizio, dovremo adattarci a questa pressione che verrà portata sulla nostra ricezione e nel contempo abbassare la pressione nostra, dovremo fare quello che facciamo di solito, l’occasione sarà senza dubbio diversa, i playoff e la semifinale non li giochi tutti i giorni, ma in sostanza andremo a fare quello che facciamo ormai da molti mesi. Dovremo cercare di impattare bene nel match ed ottenere buoni numeri dal nostro cambio palla che dovrà essere il più lineare possibile ».

GARA 2 DI SEMIFINALE PLAYOFF A2

Sabato 11 aprile 2026, ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Cruccolini Beatrice, Lanza Claudia Serie 0-1

Domenica 12 aprile 2026, ore 17.00

C.B.L. Costa Volpino - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Pazzaglini Marco, Selmi Matteo Serie 0-1