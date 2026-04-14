«Conegliano? Ora è umana... Sì, vincere così è più bello»

Quattro stagioni, tanti successi. Isabelle Haak ha trovato a Conegliano la dimensione ideale per il suo gioco e sarà una giocatrice decisiva delle prossime sfide contro Milano che valgono lo scudetto. Gara1 ha visto una vittoria sofferta dell’Imoco al tie-break. Domani all’Allianz Cluod la squadra campione in carica dovrà fare gli straordinari per avere ragione di un Vero Volley che quest’anno ha tutto per dire la sua in questa sfida. Il primo