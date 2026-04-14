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«Conegliano? Ora è umana... Sì, vincere così è più bello»

Isabelle Haak, opposta dell’Imoco, racconta la sua esperienza italiana e la sfida contro Milano che vale lo scudetto. Domani si gioca gara2 e il Vero Volley è pronto a dare battaglia
Diego Deponti
1 min
HaakConegliano
«Conegliano? Ora è umana... Sì, vincere così è più bello»© Galbiati

Quattro stagioni, tanti successi. Isabelle Haak ha trovato a Conegliano la dimensione ideale per il suo gioco e sarà una giocatrice decisiva delle prossime sfide contro Milano che valgono lo scudetto. Gara1 ha visto una vittoria sofferta dell’Imoco al tie-break. Domani all’Allianz Cluod la squadra campione in carica dovrà fare gli straordinari per avere ragione di un Vero Volley che quest’anno ha tutto per dire la sua in questa sfida. Il primo

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