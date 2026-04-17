Play Off A2: Brescia-Padova, che la sfida abbia inizio

Primo confronto lunedì 20 aprile alle 20.00 al PalaGeorge di Montichiari, Gara 2 è in programma al Pala Antenore di Padova venerdì 24 aprile alla stessa ora mentre, l’eventuale Gara 3, si disputerà nuovamente al PalaGeorge lunedì 27 aprile alle 20.

Come non accadeva dal 2016-17 con Pesaro e Legnano, saranno le due migliori formazioni della Pool Promozione, esclusa la già promossa Talmassons, ad affrontarsi nello scontro finale per l’A1: secondo posto per Brescia, ad un solo punto dalle friulane, terzo per Padova. Le giallonere hanno superato nei quarti playoff Trento e in semifinale Costa Volpino, mentre le gialloblu hanno eliminato prima Fasano e successivamente Busto Arsizio. Da un lato la squadra delle bomber Giorgia Amoruso e Julia Kavalenka, dall’altro quella dell’ex Cristina Fiorio e della muraglia Laura Bovo, best blocker del campionato con 101 muri.

In stagione, la squadra lombarda ha vinto entrambi i precedenti del Girone B: 1-3 all’andata fuori casa e 3-0 all’ultima giornata di Regular Season. Ma una finale playoff è pur sempre una finale playoff: nessuna certezza e tante motivazioni aggiuntive che possono fare la differenza tra una vittoria ed una sconfitta. Ne sa qualcosa Beatrice Parrocchiale, che tornerà a giocare una Finale Promozione dopo quella vinta con San Casciano alla sua ultima stagione di A2 nel 2013-14, così come l’altra libero Marianna Maggipinto, che con l’attuale seconda allenatrice di Brescia Elisa Cella vinse nel 2018-19 la finale con Caserta e contro l’Orvieto di Matteo Solforati e Vittoria Prandi. Proprio da secondo festeggiò nel 2017-18 anche coach Marco Sinibaldi, vincendo con Chieri al fianco di Luca Secchi.

Tante storie, tanti intrecci e tante emozioni, che scenderanno in campo insieme alle giocatrici con un solo obiettivo: l’ultimo posto a disposizione nel campionato più bello del mondo.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova, 4 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Cristina Fiorio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Silvia Romanin a Millenium Brescia nel 2024/2025

Elena Arici (Valsabbina Millenium Brescia)- « Partita dopo partita, con costanza e lavoro quotidiano, ci siamo guadagnate l’accesso all’ultimo atto di questo campionato. Non è stato un percorso semplice: abbiamo lottato, sofferto e superato momenti complicati, senza mai mollare. Adesso, però, conta solo il presente. Gara 1 è il primo passo e sarà fondamentale iniziare nel modo giusto, con aggressività e lucidità. Dovremo essere brave a vivere questa finale con equilibrio, trasformandola il più possibile in una partita “normale”, senza farci sopraffare dalle emozioni, ma cercando allo stesso tempo di goderci ogni momento. Padova ha disputato un grande campionato, con una crescita importante nel corso della stagione. Non ci affrontiamo da mesi e sarà interessante vedere come entrambe le squadre si sono evolute. Da parte nostra, daremo tutto per inseguire quel sogno che ci accompagna fin dall’inizio, spinte anche dall’entusiasmo del nostro pubblico, in un PalaGeorge che siamo sicure saprà darci una grande energia ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Ci siamo, dopo un’annata vissuta al massimo siamo giunti a giocarci l’ultimo sprint verso un traguardo che non era negli obiettivi, contro una squadra che, se non fosse stato per una sconfitta alla fine della Pool Promozione, adesso sarebbe già in possesso del visto per la prossima A1, quindi un’avversaria costruita per questo traguardo, che unisce atlete molto esperte e non solo di A2, a giovani di sicuro avvenire. Da lunedì e per le ultime sfide della stagione dovremo semplicemente giocare a pallavolo, al massimo del nostro livello e tenere questo massimo il più a lungo possibile, solo così potremo giocarcela contro l’unica formazione che nel corso della stagione è stata in grado di batterci in entrambi i confronti, noi, la vera sorpresa di questi playoff ».

GARA 1 DI FINALE PLAYOFF

Lunedì: 20 aprile 2026, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Ciaccio Giovanni, Manzoni Barbara