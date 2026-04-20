Play Off A2: Gara 1 se la prende Padova

La Serie di Finale Promozione, al meglio delle tre gare, vedrà quindi la squadra di coach Sinibaldi giocarsi il primo match-point per l’ascesa in A1 davanti al pubblico amico del PalAntenore venerdì 24 aprile alle ore 20. Determinante come spesso le è capitato quest’anno dopo diversi infortuni nelle ultime stagioni Martina Stocco, MVP della sfida, abilissima a gestire alla perfezione le sue attaccanti Mazzon (18 punti), Esposito (15) e Fiorio, e a mettersi in proprio al servizio, con 5 ace per 7 punti totali. Alle giallonere di coach Solforati non bastano le doppie cifre di Amoruso (23), Kavalenka (17), Michieletto (11), Olivotto e Modestino (10 punti a testa) anche a causa di ben 29 errori di squadra.

Primo set e sono già 31’ di passione nei quali le due formazioni dimostrano d’essere subito sul pezzo fronteggiandosi le locali con una Amoruso molto positiva, le ospiti col duo Mazzon e Lisa Esposito che sin da subito cominciano a martellare il campo bresciano. La squadra che conduce le danze cambia più volte sino a quello che poteva essere lo slancio definitivo, un 19-23 che però le locali rintuzzano mandando il set ai vantaggi dove Lisa Esposito prosegue e chiude il suo ottimo parziale con gli attacchi che riportano avanti la Nuvolí, infine Bovo sotto rete ci mette due mani e il primo set è gialloblù 25-27 con Bovo sigla anche due muri importanti;

Riparte senza indugi la Valsabbina che arriva sino all’8-4 ma la Nuvolí non si perde d’animo, si affida in primis ancora a Mazzon stavolta affiancata da Fiorio e adesso i muri sono di Catania, la formazione padovana pareggia 16-16 con un ace di Stocco che poi si ripete sul 24-25 mandando la Nuvolí sullo 0-2, poco prima palleggio punto di Lisa Esposito e poi alzata da fuori campo di Stocco che Mazzon sfrutta centrando con uno dei suoi fendenti il taraflex lombardo;

Lo 0-2 non fiacca la Valsabbina che riparte di slancio, stavolta la Nuvolí non risponde, già sul 13-6 il set prende la strada delle bresciane, Mazzon e Lisa Esposito ci provano ma trovano sulla loro strada un attacco locale molto determinato e privo d’errori, il muro poi delle padrone di casa diventa fondamentale e blocca spesso gli attacchi delle padovane, il 25-17 finale porta la contesa sull’1-2;

Adesso è la Nuvolí a non risentire dell’ultimo ko nel set, il 2-6 (muro Mazzon) della squadra padovana la dice lunga sulla voglia di firmare l’impresa, Fiorio diventa la giustiziera delle bresciane, suo l’ace del 9-13 ad imitare poche azioni prima quello della propria opposta, la Valsabbina si affida molto a Kavalenka che però viene stoppata a muro ancora da Fiorio 12-17, il finale è tutto gialloblù, Brescia lo rende meno amaro ancora con Modestino ma poi ci pensa Stocco (MVP) con l’attacco di secondo tocco 19-25.

È solo gara1, i giochi si faranno almeno a gara2 venerdì prossimo al PalAntenore, ma la Nuvolí AltaFratte Padova conferma anche in un’occasione che la metteva di fronte alla migliore testa di serie dei playoff, di essere una squadra compatta, col solito attacco che sfrutta ora una ora l’altra tigre, una formazione determinata a giocarsi sino in fondo le proprie carte, anche in gara2 o eventualmente gara3 ancora al PalaGeorge, senza mollare mai la presa, neppure dopo un terzo set terminato nettamente tra le mani delle locali.

I protagonisti-

Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)- « Oggi abbiamo realizzato veramente un’impresa, siamo arrivate qui consapevoli del fatto che Brescia era l’unica formazione che quest’anno non avevamo ancora battuto, qui al PalaGeorge dove in campionato avevamo preso un 3-0 molto veloce. Sapevamo che sarebbe stata difficile contro una Valsabbina che è dall’inizio della stagione cha ha l’A1 come obiettivo, scappato alle bresciane solamente alla fine della Pool Promozione, in un palazzetto gremito che rendeva tutto più complicato. Ma il cuore che abbiamo messo in campo stasera è stato veramente incredibile, nel terzo set ci hanno messo sotto ma nel quarto siamo ripartite molto bene, per tutta la gara abbiamo avuto la sensazione di avere la gara in mano, alla fine l’ho chiusa io, ho un’altezza che mi permette di farlo, ho voluto farlo perché ormai era ora di chiuderla ».

Il tabellino-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (25-27 24-26 25-17 19-25) -

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 11, Modestino 10, Prandi 3, Amoruso 23, Olivotto 10, Kavalenka 17, Parrocchiale (L), Struka 3, Schillkowski, Arici. Non entrate: Veglia, Orlandi (L), Vittorini. All. Solforati.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 14, Catania 6, Stocco 7, Esposito 15, Bovo 6, Mazzon 18, Maggipinto (L), Hanle, Romanin, Pedrolli, Sposetti Perissinot. Non entrate: Moroni, Masetto (L), Bozzoli. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Ciaccio, Manzoni

Durata set: 30', 29', 24', 27'; Tot: 110'.

MVP: Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)