Play Off A2: Gara 3 fra Brescia e Padova senza appello, chi vince va in A1

La Serie di Finale Promozione ha mostrato chiaramente l’altissimo livello ed equilibrio raggiunto quest’anno dalla Serie A2. Dopo un lungo cammino, giallonere e gialloblu si sono affrontate a viso aperto, emergendo in trasferta nelle due partite giocate fin qui. In Gara 1, le padovane di coach Sinibaldi hanno espugnato la tana del PalaGeorge, imponendosi grazie alla cattiveria a muro, la precisione al servizio e l’ottima distribuzione di Stocco, che ha messo in difficoltà le avversarie facendo brillare Mazzon, Fiorio ed Esposito. In Gara 2, le bresciane di coach Solforati hanno risposto con il carattere delle grandi squadre, rimontando l’iniziale 1-0 del PalAntenore di Padova con le accelerazioni di Amoruso e Michieletto e la grinta di Parrocchiale, vero metronomo della squadra. In Gara 3 le due squadre dovranno “semplicemente” dare tutto, per prendersi la Serie A1 nel definitivo confronto senza possibilità d’appello.

Anche l’ultimo appuntamento dei playoff vedrà un ambassador d’eccezione condurre la coppa in campo. Per l’incontro di lunedì l’onere sarà di Giovanni De Gennaro, canoista bresciano oro olimpico a Parigi 2024 nello Slalom K1 e plurimedagliato mondiale ed europeo nel K1 individuale e a squadre.

PRECEDENTI: 8 (3 successi Nuvolì Altafratte Padova, 5 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Cristina Fiorio a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Silvia Romanin a Millenium Brescia nel 2024/2025



Matteo Solforati (Allenatore Valsabbina Millenium Brescia)- « Gara 3 si presenta da sola. Bastano poche parole, perché poi è solo una partita da giocare e da vivere. Sarà l'ultima gara dell'anno, dopo un percorso iniziato ad agosto. Dobbiamo giocare questa sfida, anzitutto, con grande orgoglio per essere arrivate fino a qui, ma dobbiamo anche godercela dal primo all'ultimo punto, forti del supporto del nostro grande pubblico. E' logico che, in questo momento, le energie fisiche, ma soprattutto quelle mentali, possono fare la differenza. Sarà, quindi, importante ricaricare le pile, cercando di mettere in campo la miglior versione possibile di quello che siamo in questo momento. Sicuramente, mi aspetto due squadre che non molleranno nulla, perchè la posta in palio è alta. Da parte nostra, servirà una prestazione di altissimo livello: non molliamo, come non abbiamo mai fatto, partita dopo partita, dall'inizio dell'anno. Ci serviranno poi la lucidità, la tranquillità e la serenità giuste per mettere in campo quello che sappiamo e dobbiamo fare. Questi sono gli ingredienti necessari per fare la miglior partita possibile ».

Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Come già detto in altre occasioni, la Nuvolí è la sorpresa del campionato, quella che nessuno avrebbe indicato come finalista, già arrivarci per noi è una cosa che va molto oltre le aspettative. Stiamo vendendo cara la pelle, arrivare a gara3 è un grande orgoglio e ci ripresenteremo in campo determinate, cercando di divertirci come sempre. Lunedì sarà una battaglia, ne siamo coscienti, nella quale cercheremo di vendere cara la pelle, saremo un pò come due pugili sul ring che si affrontano per l’ennesima volta dopo essersi studiati molto in ogni precedente confronto, noi vedremo cosa non è andato in gara2, loro sanno che sappiamo essere una squadra rognosa dove non c’è una primadonna ma un gruppo d’atlete che gioca compatto. È stato un campionato molto lungo e faticoso nel quale il fatto di giocare le ultime due gare in casa ma in realtà non in casa nostra a Trebaseleghe, ci ha costruito una corazza che è stata anch’essa un elemento fondamentale nel finale di stagione. Speriamo di divertirci sino all’ultima partita, finirà un campionato disputato alla grande e vogliamo terminarlo altrettanto bene, per noi, per la società e per i nostri tifosi ».

GARA 3 FINALE PLAY OFF-

Lunedì: 27 aprile 2026, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Grossi Dario, Nava Stefano