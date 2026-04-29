Volley Mercato: Gaia Guiducci da Roma a Messina

MESSINA - Gaia Guiducci è la nuova regista dell' Akademia Sant’Anna, arriva dalla Smi Roma. Gaia, che indosserà la maglia numero 22, rappresenta un profilo di assoluto valore per la costruzione del sistema di gioco messinese. Il suo arrivo segna un innesto di qualità ed esperienza per Akademia Sant’Anna, che affida la regia della squadra a una giocatrice giovane ma già abituata ai palcoscenici più importanti del volley italiano.

LA CARRIERA-

Nata a Roma il 9 marzo 2002, Guiducci è considerata uno dei profili più interessanti della nuova generazione della pallavolo italiana. Cresciuta nel prestigioso vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, con cui conquista diversi titoli giovanili, tra cui gli scudetti Under 16 e Under 18, si mette in evidenza sin da giovanissima per qualità tecniche e personalità in campo.

Il debutto tra le “grandi” arriva nella stagione 2020-2021 con il Roma Volley Club in Serie A2, contribuendo alla promozione della squadra nella massima serie. Da quel momento inizia un percorso stabile in Serie A1, dove veste le maglie di Perugia, Firenze e Trentino, maturando esperienza ai massimi livelli del campionato italiano e consolidando il proprio ruolo nel panorama nazionale.

Nella stagione 2024-2025 approda a Chieri, continuando il proprio percorso nella massima categoria e raggiungendo i quarti di finale dei playoff Scudetto, oltre alla finale di Challenge Cup. Proprio in ambito europeo affronta Roma, squadra che rappresenterà la sua successiva tappa.

Nell’annata seguente fa ritorno nella capitale, in Serie A2, vivendo da protagonista una stagione in cui emergono con continuità la sua visione di gioco, la rapidità nella distribuzione e la capacità di lettura del muro avversario. Il percorso si conclude ai quarti di finale dei playoff promozione, risultato al di sotto delle aspettative, ma che non cancella il valore del cammino personale della palleggiatrice romana.

Parallelamente all’attività nei club, Guiducci è protagonista anche con le nazionali giovanili azzurre: dopo l’argento al Mondiale Under 18 nel 2019, nel 2021 conquista il titolo mondiale Under 20, venendo premiata come MVP e miglior palleggiatrice del torneo, a conferma del suo talento e della sua leadership in campo.