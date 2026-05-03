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Volley Mercato: Agata Tellone è il nuovo libero di Imola

Terzo annuncio in entrata, dopo quelli di Serena Ortolani e Bianca Orlandi, per la società emiliana che si assicura la ventiquattrenne piacentina reduce da una positiva stagione in A1 nelle file della Omag
1 min
TelloneClai
Volley Mercato: Agata Tellone è il nuovo libero di Imola

IMOLA (BOLOGNA)- Secondo annuncio in entrata per la Clai Imola nel giro di due giorni che ha scelto la nuova guardiana della seconda linea: Agata Tellone. Libero dinamico e preciso, pronto a portare qualità e affidabilità alla difesa biancoblù.

Nel suo percorso (è reduce da un’ottima stagione in Serie A1 nelle file della Omag S.G. In Marignano) ha evidenziato grande solidità in ricezione e ottime doti difensive, distinguendosi per rapidità e lettura delle situazioni di gioco.  In campo mette determinazione, lucidità e spirito di squadra, fondamentali per dare equilibrio al sistema difensivo.

Un innesto di valore per la seconda linea della Clai, pronto a garantire ordine e continuità.

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