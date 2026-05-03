IMOLA (BOLOGNA) - Secondo annuncio in entrata per la Clai Imola nel giro di due giorni che ha scelto la nuova guardiana della seconda linea: Agata Tellone . Libero dinamico e preciso, pronto a portare qualità e affidabilità alla difesa biancoblù.

Nel suo percorso (è reduce da un’ottima stagione in Serie A1 nelle file della Omag S.G. In Marignano) ha evidenziato grande solidità in ricezione e ottime doti difensive, distinguendosi per rapidità e lettura delle situazioni di gioco. In campo mette determinazione, lucidità e spirito di squadra, fondamentali per dare equilibrio al sistema difensivo.

Un innesto di valore per la seconda linea della Clai, pronto a garantire ordine e continuità.