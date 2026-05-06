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Volley Mercato: Polina Malik sarà di nuovo l'opposto di Melendugno

La schiacciatrice nata in Israele, dopo una stagione molto positiva ad Imola, nella quale ha realizzato 495 punti, in campionato, ha deciso di tornare a giocare nella piazza dove oltre all'aspetto tecnico ha trovato valori umani e amicizia
3 min
MalikNarconon
Volley Mercato: Polina Malik sarà di nuovo l'opposto di Melendugno

MELENDUGNO (LECCE)-Una brillante stagione nelle file della Clai Imola ma il richiamo del cuore è stato più forte. Polina Malik ha deciso di tornare a giocare nelle file dela Narconon Volley Melendugno dove nella stagione 2024/2025 aveva costruito rapporti umani che vanno al di la di quelli meramente tecnici.

Esperienza internazionale

Ci sono giocatrici che collezionano club e atlete che, invece, scelgono di collezionare esperienze, culture e radici. Polina Malik appartiene a questa seconda categoria. Nata in Israele il 18 novembre 1998, alta 186 centimetri, Polina cresce pallavolisticamente nelle giovanili delle Academy Girls, poi al Maccabi Raanana e infine al Maccabi XT Haifa. Poi, con la curiosità e il coraggio di chi non si accontenta, inizia a esplorare il mondo. Nella stagione 2019/20 si trasferisce in Germania, nella Bundesliga con le Ladies in Black Aachen, per poi approdare in Finlandia al Polkky Kuusamo nella Mestaruusliiga. Due paesi, due campionati diversissimi, un’unica costante: la qualità di un’opposta che ovunque vada lascia il segno.

L’Italia come palcoscenico e la consacrazione

Il capitolo italiano inizia nel 2021/22 a Macerata, dove Polina si laurea MVP della finale promozione, trascinando il club in Serie A1. Nella massima serie si conferma tra le migliori 20 attaccanti del campionato con 338 punti, dimostrando una fisicità rara e una varietà di colpi che la rendono un terminale offensivo implacabile. Dopo l’esperienza a Brescia e la sua prima parentesi a Melendugno, Polina ha continuato a macinare record a Imola, confermandosi tra le top spikers della categoria con 495 punti realizzati nell’ultima stagione.

Il legame ritrovato

Il ritorno di Polina Malik a Melendugno è il racconto di un’atleta che, pur avendo esplorato i palcoscenici più prestigiosi d’Italia e d’Europa, ha scelto di ricomporre il proprio mosaico professionale e umano proprio qui, tra il calore della nostra gente e l’ambizione del nostro progetto. La sua firma rappresenta la testimonianza più autentica di ciò che la Narconon Volley Melendugno sa costruire oltre il taraflex: un’identità forte, basata su valori umani condivisi e su una visione che guarda lontano.

Le parole di Polina Malik

« Tornare a Melendugno per me significa tornare a casa. Il Salento mi ha accolta con un affetto che va ben oltre il volley, creando legami e radici che sento profondamente miei. Torno con il cuore e con la voglia di dare tutto per questa maglia, per il calore e la passione che la tifoseria sa trasmettere, per questa terra che mi ha adottata ».

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