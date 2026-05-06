Il Villaggio dell'S3 nel Parco Novi Sad di Modena

MODENA -Ancora un appuntamento con l'S3, l'evento sportivo riservato a studenti e giovani organizzato dalla Fipav. Dopo Catania e Napoli il villaggio dello sport a cielo aperto fara tappa a Modena, una delle città simbolo della pallavolo italiana e tra le sedi del Campionato Europeo maschile 2026. Venerdì 8 maggio il Parco Novi Sad si trasformerà in un grande villaggio dello sport a cielo aperto, pronto ad accogliere studenti e giovani atleti delle società del territorio.

Nel cuore di una città che respira pallavolo, il Parco Novi Sad diventerà per un giorno uno spazio di gioco, incontro e condivisione, dove i più giovani potranno vivere la disciplina in modo semplice e coinvolgente. A pochi passi dai campi, sempre nel complesso del Parco, si trovano anche reperti archeologici di età imperiale e un tratto di strada di epoca romana che collegava Modena a Mantova.

Accompagnati da Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e da Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, i ragazzi saranno i veri protagonisti della giornata: la mattina gli studenti dele scuole, nel pomeriggio i giovani atleti delle società del territorio daranno vita a una festa di sport e partecipazione, supportati ogni volta dagli Smart Coach del territorio.

Nel segno dell’inclusione e della condivisione, il Volley S3 propone anche il Sitting Volley S3, la versione che permette a tutti di vivere la stessa esperienza di gioco, senza distinzioni.

Il Tour della Schiacciata 2026 continua così il suo percorso nelle città che ospiteranno il Campionato Europeo, portando la pallavolo nel cuore degli spazi urbani e avvicinando le nuove generazioni ai valori dello sport attraverso il gioco.

Dopo Modena, il viaggio del Volley S3 proseguirà con la tappa di Bari, in programma il 15 maggio, poi Torino (21 maggio), Milano (26 maggio) e Roma, in ottobre, nella cornice di Piazza di Siena.

I partner del Circuito 2026 sono: ESA con il Progetto IRIDE, MASAF - ISMEA, MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon, RAI Kids e Fondazione Sit.

Volley S3 alla Race for the Cure di Roma

Il Volley S3 sarà protagonista anche alla Race for the Cure, in programma a Roma dal 7 al 10 maggio nell’area del Circo Massimo. All’interno del grande Villaggio della prevenzione e della solidarietà promosso da Komen Italia, gli Smart Coach del Comitato Territoriale Fipav Roma proporranno a tutti attività di gioco e promozione della pallavolo, affiancando le iniziative dedicate alla salute. Andrea Lucchetta sarà presente nel Villaggio la mattina di giovedì 7 maggio mentre Valerio Vermiglio nella mattina del sabato.



Nell’Area Medica, grazie alle Unità Mobili della Carovana della Prevenzione, saranno infatti offerti gratuitamente esami e controlli clinici per la diagnosi precoce di diverse patologie. Un contesto unico, animato dalle Donne in Rosa e da migliaia di partecipanti, in cui il Volley S3 contribuirà a diffondere valori positivi legati al benessere, all’inclusione e alla condivisione.