Volley mercato: Gaia Novello rinforza l’attacco di Melendugno  

MELENDUGNO (LE)- La Narconon Volley Melendugno continua a muoversi con decisione sul mercato e aggiunge un nuovo talento al roster della stagione 2026/27. Il club salentino ha ufficializzato l’arrivo di Gaia Novello, schiacciatrice classe 2007 reduce dall’esperienza in A2 con Imola e considerata uno dei prospetti più interessanti della pallavolo italiana. Giovane, ambiziosa e già abituata ai grandi palcoscenici, la veneta porterà in biancorossonero qualità offensiva, fisicità e mentalità vincente.

La carriera-

Nata a Padova e alta 188 centimetri, Gaia inizia il suo percorso nel volley che conta con due stagioni in B2 dal 2021 al 2023 difendendo i colori della Synergy Volley Venezia. Sono gli anni della formazione, del rodaggio, dell’apprendimento quotidiano. Nel 2022 arriva il primo titolo nazionale: campionessa d’Italia Under 16. Un segnale preciso per chi sa leggere il talento. Approda poi all’Imoco Volley San Donà, dove disputa due stagioni in Serie B1 mettendosi in mostra non solo per le doti offensive, ma anche per un’intelligenza tattica e una solidità in campo che hanno attirato l’attenzione di diversi club. È qui che conquista il titolo nazionale con la squadra Under 18, un altro tassello in un percorso che procede con la coerenza di chi ha le idee chiare. Con la maglia della Nazionale italiana arriva la consacrazione internazionale: Campionessa d’Europa Under 17 nel 2023, poi i collegiali con la Nazionale Under 19 in vista degli Europei di Serbia e Croazia. Gaia è l’esempio di una generazione che sa sognare in grande senza temere la fatica. La sua energia e la sua dedizione sono le basi su cui è pronta a costruire il proprio futuro, diventando da subito una protagonista preziosa nel cammino della nostra Serie A2. Nell’ultima stagione disputata con la maglia della Clai Imola, Gaia ha affrontato la sua prima vera sfida lontano da casa, dimostrando una maturità atletica e personale fuori dal comune. In Serie A2 ha saputo trasformare il potenziale offensivo in solidità realizzativa, confermandosi un martello implacabile e una garanzia nei momenti di alta pressione. La scelta di sposare il progetto di Melendugno nasce dalla volontà reciproca di puntare sulla freschezza e sull’ambizione: Gaia cerca un ambiente dove poter fiorire definitivamente, e Melendugno ha trovato in lei la “Guerriera” ideale per potenziare l’attacco biancorossonero.

Le parole di Gaia Novello-

«Ho scelto Melendugno perché credo nell’ambizione di questo progetto e nella passione travolgente che si respira nel Salento. Arrivo con una fame incredibile di crescita e con il desiderio di ripagare la fiducia di una società che punta davvero sui giovani. Sono consapevole che il livello della Serie A2 sia alto e che le responsabilità aumenteranno, ma è proprio questa sfida a stimolarmi: darò il massimo ogni giorno per farmi trovare pronta e dimostrare di essere all’altezza di questa maglia»