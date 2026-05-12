Volley mercato:Novara chiude il roster con Julia Kudiess

NOVARA- L’Igor Gorgonzola Novara completa il roster per la stagione 2026/27 puntando su uno dei giovani profili più interessanti del panorama internazionale. Il club piemontese ha ufficializzato l’arrivo della centrale brasiliana Julia Gambatto Kudiess, classe 2003 già protagonista con la Nazionale verdeoro nonostante la giovane età. Dopo le vittorie conquistate in patria con il Minas, per la giocatrice italo-brasiliana arriva ora la prima esperienza lontano dal Brasile, con l’obiettivo di imporsi anche nel campionato italiano.
Le parole di Julia Kudiess-
«Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura. Sono italo-brasiliana e per questo amo l’Italia, la sua meravigliosa cucina e la sua cultura. Sono emozionata e motivata all’idea di rappresentare un club così prestigioso. Il mio obiettivo è vincere più titoli possibile indossando la maglia di Novara».
Le parole del direttore generale Enrico Marchioni-
«Julia è una giocatrice che nonostante la giovane età ha già dimostrato di essere una delle top al mondo nel suo ruolo. Siamo felici e orgogliosi che abbia scelto noi per la sua prima avventura all’estero».