Volley mercato:Novara chiude il roster con Julia Kudiess

Le parole di Julia Kudiess-

«Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura. Sono italo-brasiliana e per questo amo l’Italia, la sua meravigliosa cucina e la sua cultura. Sono emozionata e motivata all’idea di rappresentare un club così prestigioso. Il mio obiettivo è vincere più titoli possibile indossando la maglia di Novara».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni-

«Julia è una giocatrice che nonostante la giovane età ha già dimostrato di essere una delle top al mondo nel suo ruolo. Siamo felici e orgogliosi che abbia scelto noi per la sua prima avventura all’estero».