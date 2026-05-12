Volley mercato: Irbe Lazda nuovo opposto del Monviso Volley

La carriera-

Alta 190 cm, nata a Marupe, Irbe ha cominciato a giocare nella sua città Natale durante le scuole superiori, poi nel Rigas Volejbola Skola con cui nella stagione 2018-2019 ha vinto il campionato lettone piazzandosi al terzo posto nella Lega Baltica. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti frequentando le Università di El Paso/Texas (2019-2021), Towson (2021-2024) e, nell’ultimo semestre, Cincinnati. Qui completa la sua trasformazione da centrale ad opposta. Arriva in Italia a dicembre del 2024 vestendo i colori della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e nella stagione successiva (2025-2026) si trasferisce a Trento in serie A2.

Le parole di Irbe Lazda-

« Sono entusiasta di unirmi al Monviso Volley nella prossima stagione perché la squadra ha un obiettivo chiaro da raggiungere e so che avrò delle compagne di squadra fantastiche ».