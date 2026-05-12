Volley mercato: Irbe Lazda nuovo opposto del Monviso Volley

CUNEO- Si chiude il cerchio del reparto difensivo per il Monviso Volley con l’arrivo di Irbe Lazda, opposto lettone classe 2001 che porterà centimetri, potenza ed esperienza internazionale alla formazione piemontese nella prossima stagione.
La carriera-
Alta 190 cm, nata a Marupe, Irbe ha cominciato a giocare nella sua città Natale durante le scuole superiori, poi nel Rigas Volejbola Skola con cui nella stagione 2018-2019 ha vinto il campionato lettone piazzandosi al terzo posto nella Lega Baltica. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti frequentando le Università di El Paso/Texas (2019-2021), Towson (2021-2024) e, nell’ultimo semestre, Cincinnati. Qui completa la sua trasformazione da centrale ad opposta. Arriva in Italia a dicembre del 2024 vestendo i colori della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e nella stagione successiva (2025-2026) si trasferisce a Trento in serie A2.
Le parole di Irbe Lazda-
« Sono entusiasta di unirmi al Monviso Volley nella prossima stagione perché la squadra ha un obiettivo chiaro da raggiungere e so che avrò delle compagne di squadra fantastiche ».