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Volley Mercato: Asja Zolota, talentuosa schiacciatrice croata, ad Imola

Alla corte del tecnico Gazzotti arriva la diciottenne proveniente dalla formazione slovena proveniente dalla formazione slovena dell'OK Ankaran Hrvatini. Già nel giro della nazionale ha preso parte ai Mondiali Under 19 e Under 21
1 min
Clai ImolaZolota
Volley Mercato: Asja Zolota, talentuosa schiacciatrice croata, ad Imola

IMOLA (BOLOGNA)- La Clai Imola ha messo a segno un grande colpo di mercato, in vista della prossima stagione di A2, ingaggiando la promettente schiacciatrice croata, classe 2008, Asja Zolota proveniente dalla formazione slovena dell'OK Ankaran Hrvatini. Considerata uno dei profili più interessanti della nuova generazione, si distingue per qualità tecniche e margini di crescita importanti.  Porta in campo freschezza, entusiasmo e tanta voglia di migliorarsi, passo dopo passo.

Con la maglia della sua nazionale a soli 16 anni ha partecipato a due importanti competizioni: i Mondiali Under 19, disputati tra Croazia e Serbia lo scorso luglio, e i Mondiali Under 21 in Indonesia, dove è stata premiata come miglior attaccante del torneo. Un investimento sul futuro della Clai.

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