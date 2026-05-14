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Volley Mercato: Sofia Gazzola firma per Messina

Il libero 20enne, dopo la stagione ad Altino si trasferisce in Sicilia dove ritroverà Leonardo Barbieri, il tecnico che la fece esordire in A1 con la maglia di Talmassons
3 min
gazzolaAkademia Sant'Anna
Volley Mercato: Sofia Gazzola firma per Messina

MESSINA – Gioventù e dinamismo per la seconda linea: l’Akademia Sant’Anna Messina accoglie nel proprio roster il libero Sofia Gazzola. A Messina ritroverà proprio Coach Leo Barbieri, dopo l’esperienza vissuta insieme in Friuli; una componente, questa, che rappresenterà un’importante base di partenza personale, garantendo, a Sofia, continuità tecnica e tattica, e facilitandone l’inserimento all’interno del sistema di gioco della sua nuova squadra.

Giocatrice reattiva, ordinata in seconda linea e dotata di grande predisposizione al lavoro, Gazzola porta nel roster dedizione all’applicazione. Dotata di margini di crescita importanti, incarna pienamente la linea progettuale del club, rivolta alla valorizzazione dei giovani talenti.

Il suo arrivo aggiunge profondità e prospettiva al reparto difensivo di Akademia Sant’Anna, inserendo nel gruppo una giocatrice giovane ma motivata a ritagliarsi spazio nel prossimo campionato di Serie A2.

LA CARRIERA-

Classe 2006, 157 cm, Gazzola è un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con contesti di alto livello, distinguendosi per rapidità, intensità e capacità di lettura difensiva. 

Inizia a giocare all’età di cinque anni nel suo paese, San Giorgio Piacentino. Qui, si diverte e cresce rapidamente fino al 2020, anno in cui affronta la rottura del legamento crociato.

Dopo la prevista fase di recupero, il suo cammino nel volley nazionale prosegue tra settore giovanile e prime esperienze senior, fino all’approdo alla VAP, la Volley Academy Piacenza, in Serie B1, campionato che le consente di confrontarsi stabilmente con l’alto livello e di proseguire nel percorso di crescita tecnico-tattica.

Con la VAP si prende la soddisfazione di qualificarsi alle fasi nazionali del campionato under 16, conquistando la quarta posizione finale, venendo infine premiata come miglior libero. Resta a Piacenza, per completare le varie tappe giovanili, fino all’Under 18.

Nell’annata successiva arriva la chiamata della CDA Volley Talmassons FVG, in A1, dove lavora sotto la guida di Coach Leo Barbieri, entrando in contatto con ritmi, metodologie e livello competitivo della massima serie italiana. 

La scorsa stagione si trasferisce ad Altino, esperienza però fortemente condizionata da un altro infortunio che non le consente di scendere in campo. Un passaggio delicato ma importante nel percorso personale e sportivo della giovane libero, affrontato con determinazione e spirito di sacrificio

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