MESSINA – Gioventù e dinamismo per la seconda linea: l’Akademia Sant’Anna Messina accoglie nel proprio roster il libero Sofia Gazzola. A Messina ritroverà proprio Coach Leo Barbieri, dopo l’esperienza vissuta insieme in Friuli; una componente, questa, che rappresenterà un’importante base di partenza personale, garantendo, a Sofia, continuità tecnica e tattica, e facilitandone l’inserimento all’interno del sistema di gioco della sua nuova squadra.