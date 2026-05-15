Volley Mercato: Maria Teresa Bassi sarà la vice di Kendall Kipp 

BERGAMO- Potenza, determinazione e voglia di crescere: Maria Teresa Bassi è pronta a vestire la maglia del Volley Bergamo 1991. Opposto italiano di prospettiva, arriva in rossoblù dopo l’esperienza con il Volley Melendugno e andrà a ricoprire il ruolo di vice Kipp nel roster della nuova stagione.

Giocatrice dotata di fisicità e personalità, Bassi si è messa in evidenza nelle ultime stagioni per la capacità di incidere nei momenti importanti del match, mostrando solidità offensiva e continui margini di crescita. Un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, pronto a inserirsi in un contesto ambizioso come quello bergamasco.

Nel corso dell’ultima stagione ha confermato il proprio valore mettendo in mostra, a Melendugno in A2, qualità in attacco, intensità al servizio e una buona capacità di gestione dei palloni più pesanti. Caratteristiche che la rendono una pedina preziosa nelle rotazioni offensive rossoblù.

Le parole di Maria Teresa Bassi

« Sono molto felice di arrivare a Bergamo, una società con una storia importante e grande tradizione nella pallavolo italiana. Per me sarà un’opportunità preziosa per continuare a crescere, lavorare con uno staff di alto livello e confrontarmi quotidianamente con compagne di grande valore. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi rossoblù e dare il massimo per questa maglia ».