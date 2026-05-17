Volley Mercato: Federica Nonnati torna a giocare a Marsala

MARSALA (TRAPANI) - Il mercato del Marsala Volley offre un gradito ritorno. La società è entusiasta di annunciare che per la nuova stagione sportiva vestirà la maglia azzurra l’opposto abruzzese Federica Nonnati, una prima linea conosciuta dai tifosi lilibetani nella stagione 2020/2021. Classe 1999, Federica torna in Sicilia dopo un’annata vissuta da protagonista assoluta a livello individuale. Nella scorsa stagione, trascorsa tra le fila del Volley Modena, l’opposto ha dimostrato tutto il suo valore tecnico e caratteriale nonostante un’annata complessa per il club emiliano, Federica è stata capace di imporsi come una delle top scorer del girone, mettendo a segno l’impressionante bottino di 317 punti personali.

Questi numeri testimoniano la capacità della Nonnati di caricarsi la squadra sulle spalle anche nei momenti più critici, confermandosi un terminale offensivo di categoria superiore, capace di fare la differenza indipendentemente dal contesto di classifica. Quella che torna a Marsala non è più solo la giovane promessa ammirata cinque anni fa, ma un’atleta matura, forgiata da importanti esperienze in giro per l’Italia. Il suo è un ritorno consapevole, dettato dalla voglia di riabbracciare una piazza che l’ha sempre stimata e dalla sfida stimolante rappresentata dal nuovo corso tecnico di Coach Guadalupi. L’innesto di Federica Nonnati garantisce al tecnico pugliese una giocatrice di grande fisicità e temperamento, perfetta per il gioco dinamico che intende impostare. La sua capacità di finalizzare e la sua conoscenza dell’ambiente marsalese la rendono l’elemento ideale per tassellare un reparto d’attacco che punta ad essere competitivo nella nuova Serie A2.

Le parole di Federica Nonnati

« Sono molto contenta di tornare a Marsala. Conosco l’ambiente e sono convinta di aver fatto la scelta giusta. Non vedo l’ora di indossare di nuovo questi colori e di rivedere tutti i tifosi. Insieme ci divertiremo, faremo cose belle ».