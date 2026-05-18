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Volley mercato: Marika Longobardi entra nel roster di Costa Volpino

La schiacciatrice salernitana arriva nel team bergamasco dopo l'esperienza nella Futura Giovani. In precedenza ha giocato con Altino, Modica, Mondovì e Albese
2 min
pallavolo cbllongobardi
Volley mercato: Marika Longobardi entra nel roster di Costa Volpino

COSTA VOLPINO (BG) - Marika Longobardi arriva alla Pallavolo CBL . Schiacciatrice campana classe 1998 che andrà a rinforzare il roster rossoblù per la prossima stagione.

La carriera- 

Longobardi approda a Costa Volpino dopo l’ultima esperienza in Serie A2 con la maglia della Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Cresciuta nel settore giovanile del Volley Mercato San Severino, ha esordito in Serie B1 con Arzano Napoli, proseguendo poi il proprio percorso tra Volley Cave in Serie B2 e le esperienze in B1 con Lamezia e Sant’Elia. Il salto in Serie A2 è arrivato con Altino, seguito dalle stagioni disputate con Modica, Mondovì, Albese e infine Busto Arsizio.

Le parole di Marika Longobardi- 

 «Nuovo anno ma stessa grinta. Non vedo l’ora di arrivare a Costa Volpino. Porto grinta, determinazione e voglia di crescere», ha dichiarato Marika Longobardi dopo l’ufficialità del suo arrivo in rossoblù».

Le parole del direttore sportivo Fabio Dell’Orto-

«È una giocatrice affidabile e molto equilibrata, con ottime doti tecniche e grande maturità. La stagione disputata a Busto ha evidenziato la sua capacità di mantenere standard elevati con continuità».

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