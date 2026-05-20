Volley Mercato: Alessandra Talarico, una azzurrina per Costa Volpino

LA CARRIERA-

Cresciuta nel vivaio della Stella Azzurra Catanzaro, Alessandra ha poi proseguito il proprio percorso al Volleyrò Casal de’ Pazzi, conquistando lo scudetto Under 16 e chiudendo sul podio nazionale Under 18, maturando inoltre importanti esperienze nei campionati di Serie B2 e Serie B. Considerata uno dei migliori talenti del panorama nazionale nonostante la giovanissima età, Talarico ha già vestito con profitto la maglia della Nazionale giovanile italiana con l’Under 16, con l’Under 17 vincendo il torneo di qualificazione agli Europei e con l’Under 19, disputando da protagonista il Mondiale in Serbia e Croazia della scorsa stagione concluso al quinto posto, distinguendosi soprattutto per le sue qualità a muro.

La parola di Alessandra Talarico

« È un’opportunità importante per il mio percorso sportivo. Lavorerò con impegno e dedizione per contribuire agli obiettivi della squadra ».

Le parole del Direttore Sportivo Fabio Dell’Orto

« Alessandra è uno dei talenti migliori del panorama nazionale e, nonostante la sua giovanissima età, l’abbiamo voluta fortemente insieme allo staff tecnico perché crediamo tantissimo in lei. Siamo felici che venga a giocare da noi ».