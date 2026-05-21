Volley Mercato: Sara Colombano completa la regia di Messina

MESSINA-L’ Akademia Sant’Anna Messina completa il reparto palleggiatrici con l’arrivo di Sara Colombano, regista pronta a mettere qualità, equilibrio ed esperienza al servizio della formazione messinese nel prossimo campionato di Serie A2. Palleggiatrice dinamica, ordinata e dotata di buona visione di gioco, Colombano porta a Messina affidabilità e continuità, qualità maturate attraverso un percorso costruito con gradualità e costanza tra categorie nazionali e realtà competitive. Il suo innesto porta nuova linfa e maggiore consistenza alla cabina di regia messinese. Si tratta di una giocatrice capace di coniugare esperienza, personalità e visione di gioco, pronta a diventare un riferimento prezioso negli equilibri del sistema costruito da Coach Leo Barbieri.
LA CARRIERA
Classe 2000, originaria di Cafasse, in provincia di Torino, Colombano è una palleggiatrice cresciuta in alcuni dei vivai più importanti del panorama nazionale. Il suo percorso prende avvio con In Volley, per poi proseguire nel settore giovanile della Futura Volley Giovani Busto Arsizio, dove resta dal 2014 al 2017 partecipando a diverse finali nazionali e conquistando anche il Trofeo delle Regioni. Nel suo percorso giovanile arriva anche la convocazione nelle Nazionali azzurre di categoria.