Volley Mercato: Sara Colombano completa la regia di Messina

MESSINA-L’ Akademia Sant’Anna Messina completa il reparto palleggiatrici con l’arrivo di Sara Colombano, regista pronta a mettere qualità, equilibrio ed esperienza al servizio della formazione messinese nel prossimo campionato di Serie A2. Palleggiatrice dinamica, ordinata e dotata di buona visione di gioco, Colombano porta a Messina affidabilità e continuità, qualità maturate attraverso un percorso costruito con gradualità e costanza tra categorie nazionali e realtà competitive. Il suo innesto porta nuova linfa e maggiore consistenza alla cabina di regia messinese. Si tratta di una giocatrice capace di coniugare esperienza, personalità e visione di gioco, pronta a diventare un riferimento prezioso negli equilibri del sistema costruito da Coach Leo Barbieri.