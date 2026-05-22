Volley Mercato: Giulia Viscioni è una nuova schiacciatrice di Costa Volpino

LA CARRIERA

Schiacciatrice classe 2004, Giulia arriva dall' Akademia Sant’Anna Messina, dove ha disputato la sua quarta stagione in Serie A2, dopo le esperienze con LPM BAM Mondovì, Black Angels Perugia e Club Italia. Cresciuta nel settore giovanile del Volleyrò Casal de’ Pazzi, nel suo palmarès può già vantare la vittoria di un campionato di Serie A2 e di una Coppa Italia, entrambe conquistate con Perugia. Nel percorso azzurro ha indossato la maglia della Nazionale Under 18, con cui ha conquistato la medaglia d’argento al Mondiale 2021, ricevendo anche il premio di miglior opposto della competizione. Con la Nazionale Under 19 si è poi laureata campionessa d’Europa nel 2022. Nella scorsa stagione, inoltre, si è allenata agli ordini di Julio Velasco durante uno stage della Nazionale maggiore.

Le parole di Giulia Viscioni

« Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con questa maglia, conoscere le mie compagne, lo staff e tutti i tifosi, per divertirci insieme ».

Le parole del Direttore Sportivo Fabio Dell’Orto

« Penso che Giulia sia una giocatrice importante, dotata di grande qualità. Sotto la guida del nostro staff potrà compiere un ulteriore step di crescita, acquisendo piena consapevolezza di essere tra le top player della categoria »