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Volley Mercato: Monviso mette Bucciarelli in posto 4

La venticinquenne di Monza arriva in Piemonte dopo la stagione giocata in A2 a Concorezzo. Nel suo curriculum anche un campionato in A1 a Talmassons
2 min
Bucciarellimonviso
Volley Mercato: Monviso mette Bucciarelli in posto 4

PINEROLO (TORINO)-Il reparto delle schiacciatrici del Monviso Volley si arricchisce di un nuovo ingresso. Alla corte di coach Giovi arriva Bianca Bucciarelli, classe 2001, nata in provincia di Monza Brianza.

LA CARRIERA-

Fin dal giovanile milita in società importanti quali Busnago e Vero Volley. Durante l’anno del Covid si sposta a Torino in Serie B1. Successivamente decide di partire per gli Stati Uniti dove resta per ben 4 anni, giocando e studiando presso la Seton Hall University. Nel 2024 torna in Italia per vestire i colori di Talmassons in Serie A1. Nell’ultima stagiona gioca nella sua provincia di nascita con il Clerici Auto Concorezzo.

Le parole di Bianca Bucciarelli

« Appena ho avuto la proposta del Monviso Volley sono stata convinta sin da subito perché so essere una società seria, professionale ma soprattutto ambiziosa a raggiungere grandi obbiettivi, cosa che rispecchia molto la mia personalità. Ciò che mi motiva è condividere questa ambizione con la squadra per crescere individualmente ma soprattutto come gruppo, così da poter ambire agli obiettivi più alti possibili, come la società ha già dimostrato in passato. Personalmente non vedo l’ora di entrare a fare parte di un gruppo unito e di una realtà così solida, mettendomi a disposizione del gruppo per vivere un anno ricco di soddisfazioni ».

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